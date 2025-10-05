अब बिना किसी फीस के हो सकेगा बच्चों का आधार अपडेट, जानें कब तक ले सकेंगे फायदा

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीयूटिलिटीअब बिना किसी फीस के हो सकेगा बच्चों का आधार अपडेट, जानें कब तक ले सकेंगे फायदा

Aadhaar Update Rules: बच्चों का आधार अब बिना किसी फीस के अपडेट किया जा सकेगा. लेकिन यह सुविधा सिर्फ सीमित समय के लिए लागू है. जान लें क्या हैं इसके लिए पूरी पात्रता.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 05 Oct 2025 06:03 PM (IST)
देश की करीब 90 फीसदी आबादी के पास आधार कार्ड मौजूद है. यह दस्तावेज पहचान और पते का सबसे भरोसेमंद सबूत बन चुका है. बच्चों के लिए भी आधार कार्ड अब जरूरी हो गया है. क्योंकि यह स्कूल एडमिशन, सरकारी योजनाओं और बैंकिंग सर्विसेज में काम आता है.

यूआईडीएआई यानी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने अब बच्चों के आधार अपडेट को लेकर बड़ा कदम उठाया है. इस फैसले के तहत माता-पिता अपने बच्चों का आधार कार्ड अपडेट बिल्कुल मुफ्त में करा सकते हैं. यह सुविधा सीमित समय के लिए दी जा रही है ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ ले सकें.
अक्सर देखा जाता है कि बच्चों के आधार में फोटो या पते से जुड़ी जानकारी पुरानी हो जाती है. स्कूल बदलने या उम्र बढ़ने के साथ इन जानकारियों को अपडेट करना जरूरी होता है. अब यह अपडेट किसी भी आधार केंद्र पर जाकर बिना शुल्क के कराया जा सकता है.
आपको बता दें यूआईडीएआई की ओर से बच्चों के आधार बायोमेट्रिक अपडेट के लिए अब कोई फीस नहीं लगेगी. यह सुविधा 1 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है और इसे एक साल तक लागू रखा जाएगा. अब 5 से 17 साल तक के बच्चों का आधार अपडेट मुफ्त कराया जा सकेगा.
5 साल से कम उम्र के बच्चों का आधार बाल आधार कहलाता है. इस उम्र के बच्चों से फिंगरप्रिंट और आईरिस स्कैन जैसी बायोमेट्रिक जानकारी नहीं ली जाती. क्योंकि उनके शरीर पूरी तरह विकसित नहीं होते. 5 साल की उम्र के बाद बच्चों का आधार बायोमेट्रिक अपडेट कराना जरूरी होता है.
इसमें बच्चों की फिंगरप्रिंट और आईरिस स्कैन जैसी बायोमेट्रिक जानकारी आधार में दर्ज की जाती है. यह प्रक्रिया बच्चे की पहचान को सुरक्षित और अपडेट रखती है. 15 से 17 साल की उम्र में बच्चों को दूसरी बार आधार बायोमेट्रिक अपडेट करावाया जाता है.
बच्चों का आधार अपडेट कराने के लिए माता-पिता या अभिभावक किसी नजदीकी आधार केंद्र पर जा सकते हैं. इसके अलावा यूआईडीएआई की आधिकारिक वेबसाइट या मोबाइल ऐप से भी अपडेट के लिए अपॉइंटमेंट लिया जा सकता है.
Published at : 05 Oct 2025 06:03 PM (IST)
