अब बिना किसी फीस के हो सकेगा बच्चों का आधार अपडेट, जानें कब तक ले सकेंगे फायदा

यूआईडीएआई यानी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने अब बच्चों के आधार अपडेट को लेकर बड़ा कदम उठाया है. इस फैसले के तहत माता-पिता अपने बच्चों का आधार कार्ड अपडेट बिल्कुल मुफ्त में करा सकते हैं. यह सुविधा सीमित समय के लिए दी जा रही है ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ ले सकें.