Money Saving Tips: सरकार जैसे ही पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाती है, वैसे ही आम आदमी की जेब पर भी इसका असर पड़ता है. महंगाई के इस दौर में पेट्रोल और डीजल पर खर्च होने वाला हर एक रुपया मायने रखता है. यही वजह है कि अब लोग गाड़ी की रफ्तार के साथ पेट्रोल पंप पर बचत के अलग-अलग तरीके अपनाने लगे हैं. अगर पेट्रोल पंप पर थोड़ी सी भी सावधानी बरती जाए तो पेट्रोल और डीजल खरीदते समय अच्‍छी खासी बचत की जा सकती है और ठगी से भी बचा जा सकता है. ऐसे में चलिए आज जानते हैं कुछ आसान तरीके जिन्हें अपनाकर पेट्रोल-डीजल खरीदते वक्त अच्छी खासी बचत कर सकते हैं.



फ्यूल क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करके करें बचत



पेट्रोल डीजल खरीदते वक्त अच्छी खासी बचत का सबसे आसान तरीका फ्यूल क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल माना जाता है. यह कार्ड पेट्रोल-डीजल खरीदने पर कैशबैक, रिवॉर्ड पॉइंट्स और फ्यूल सरचार्ज में छूट देते हैं. जिससे आपकी कुल पेट्रोल-डीजल की लागत कम होती है और हर लीटर फ्यूल पर कुछ प्रत‍िशत पैसे सीधे आप अपने खाते में वापस पा सकते हैं. इसके अलावा कई कार्ड्स में यह बचत 3 से 8.5 प्रत‍िशत तक हो सकती है.



टॉप फ्यूल क्रेडिट कार्ड्स



IndianOil RBL Bank XTRA Credit Card- इंडियन ऑयल आरबीएल बैंक क्रेडिट कार्ड के जरिए आप हर बार पेट्रोल-डीजल पर 8.5 प्रतिशत तक कैशबैक और फ्यूल पॉइंट्स पा सकते हैं, जिससे आप अच्छी खासी पैसों की बचत कर सकते हैं.



BPCL SBI Card OCTANE- बीपीसीएल पेट्रोल पंप पर इस कार्ड के जर‍िए आप हर चार हजार के ट्रांजेक्शन पर 6.25 प्रतिशत कैशबैक और एक प्रतिशत फ्यूल सरचार्ज वेवर पा सकते हैं.



FIRST Power+ Credit Card- एचपीसीएल पेट्रोल पंप पर इस क्रेडिट कार्ड का उपयोग करने से 6.5 प्रत‍िशत तक की बचत होती है.



ICICI HPCL Super Saver Credit Card- एचपीसीएल पेट्रोल पंप पर आईसीआईसीआई बैंक का क्रेडिट कार्ड उपयोग में लेने से आपको 6.5 प्रत‍िशत तक बचत होती है. जिसमें 4 प्रत‍िशत कैशबैक और एक प्रतिशत सरचार्ज छूट मिलती है.



IndianOil HDFC Bank Credit Card- इस क्रेडिट कार्ड से फ्यूल पॉइंट्स के जरिए आप साल में लगभग 50 लीटर तक फ्री का फ्यूल ले सकते हैं. इस कार्ड से इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप पर पेमेंट करने से आपको हर खर्च पर 5 प्रत‍िशत फ्यूल प्वाइंट्स मिलता है.



बचत के लिए ट‍िप्‍स

पेट्रोल पंप पर अच्छी खासी बचत करने के लिए फ्यूल कार्ड से मिलने वाले पॉइंट्स और कैशबैक का समय पर इस्तेमाल करना जरूरी है. इसे सही तरीके से इस्तेमाल करने से हर महीने हजारों रुपये बचाए जा सकते हैं



इसके अलावा ज्‍यादातर कार्ड पर एक प्रतिशत तक फ्यूल सरचार्ज माफ करते हैं, लेकिन कार्ड में अक्सर मंथली कैप होती है. ऐसे में आपको उसी के अनुसार अपनी खरीदारी व्यवस्थित करनी होती है.

इसके अलावा कार्ड लेते समय आपको सालाना फीस न्यूनतम खर्च और ब्याज दरों की जानकारी जरूर लेनी चाहिए. वहीं सिर्फ फ्यूल के लिए कार्ड इस्तेमाल करने से बचत और आसान होती है.

