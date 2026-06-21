रिश्तेदारों की मदद करते-करते कहीं खाली तो नहीं हो रही जेब? जानें फाइनेंशियल बाउंड्री का नियम

Personal Finance Tips: रिश्तों को निभाने और अपनों की मदद करने की भावना थोड़ा-बहुत हर किसी के अंदर होती है. कई बर लोग बिना कुछ सोचे-समझे अपने रिश्तेदारों या दोस्तों की परेशानियां देखकर उन्हें तुरंत पैसे उधार दे देते हैं. ऐसे में कभी-कभी जरूरत से ज्यादा मदद करना आपकी अपनी आर्थिक स्थिति को कमजोर कर सकता है.

किसी की परेशानी में मदद करना अच्छी आदत जरूर है, लेकिन खुद को आर्थिक परेशानी में डालकर किसी मदद करना समझदारी नहीं है. इसलिए जरूरी है कि किसी की मदद करने से पहले आप अपनी आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए उतनी ही मदद करें, जितनी आपके लिए फायदेमंद है.

भावनाओं में आकर न लें बड़ा फैसला

अक्सर जब कोई रिश्तेदार हमसे मदद मांगता है, तो ऐसे में कई बार भावनाएं हम पर हावी हो जाती हैं. हमें लगता है कि अगर हमने मदद नहीं की तो ये गलत होगा. एक्सपर्टों के मुताबिक इसे ‘इमोशनल टैक्स‘ जैसी स्थिति मानते हैं, जहां भावनाओं में आकर लिया गया फैसला आपके लिए परेशानी ला सकता है.

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ऐसे में आप खुद को कुछ घंटे का समय दें कि क्या आप सच में उसकी मदद करने के स्थिति में हैं या नहीं. साथ ही आप अपनी आर्थिक स्थिति देखकर कोई फैसला लें, ताकि बाद में कोई पछतावा न हो. आज के समय में हर किसी को अपने बजट और खर्च के हिसाब से एक निश्चित रकम तय करनी चाहिए, ताकि जरूरत पड़ने पर खुद के लियी या दूसरों के मदद के लिए इस्तेमाल कर सके.

मना करने से पहले कैसे रखें अपनी बात?

कई बार हम चाह कर भी किसी की मदद नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारी आर्थिक स्थिति हमें इसकी इजाजत नहीं देती हैं. ऐसे में हम सामने वाले को सीधे मना करने में काफी हिचकिचाहट महसूस करते हैं. ऐसी स्थिति में परेशान होने की जरूरत नहीं है आप आराम से अपनी बात उनके सामने रख सकते हैं.

इसके लिए आप पहले सामने वाले की परेशानी को अच्छी तरह से समझें, फिर अपनी स्थिति के बारें में उसे बताएं और उसे कोई दूसरा रास्ता बताएं. उन्हें कहें कि मैं आपकी परेशानी समझता हूं, लेकिन मेरे पास अभी इतनी बजट नहीं है कि मैं आपकी मदद कर दूं. लेकिन मैं किसी और तरीके से आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा.

पैसे उधार देने से पहले क्या करें?

अगर किसी को पैसा देना बेहद जरूरी है, तो लेन-देन से पहले कुछ बैटन को ध्यान में जरूर रखें.

रकम देने से पहले अपनी आर्थिक स्थिति कोजांच लें.

उस व्यक्ति पहले वापसी की तारीख तय कर लें.

भुगतान का तरीका पहले ही तय कर लें, ताकि कोई गलतफहमी न हो.

उतना ही पैसा उधार दें, जिसके वापस न मिलने पर आपकी जेब पर कोई असर न पड़े.

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