हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीरिश्तेदारों की मदद करते-करते कहीं खाली तो नहीं हो रही जेब? जानें फाइनेंशियल बाउंड्री का नियम

रिश्तेदारों की मदद करते-करते कहीं खाली तो नहीं हो रही जेब? जानें फाइनेंशियल बाउंड्री का नियम

Money Lending Advice: रिश्तेदारों या दोस्तों की मदद करते समय अपनी आर्थिक स्थिति का ध्यान रखना जरूरी है. जरूरत से ज्यादा पैसे उधार देने से खुद आर्थिक परेशानी में पड़ सकते हैं.

Written By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क |  Updated at : 21 Jun 2026 10:15 AM (IST)
Preferred Sources

Personal Finance Tips: रिश्तों को निभाने और अपनों की मदद करने की भावना थोड़ा-बहुत हर किसी के अंदर होती है. कई बर लोग बिना कुछ सोचे-समझे अपने रिश्तेदारों या दोस्तों की परेशानियां देखकर उन्हें तुरंत पैसे उधार दे देते हैं. ऐसे में कभी-कभी जरूरत से ज्यादा मदद करना आपकी अपनी आर्थिक स्थिति को कमजोर कर सकता है.

किसी की परेशानी में मदद करना अच्छी आदत जरूर है, लेकिन खुद को आर्थिक परेशानी में डालकर किसी मदद करना समझदारी नहीं है. इसलिए जरूरी है कि किसी की मदद करने से पहले आप अपनी आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए उतनी ही मदद करें, जितनी आपके लिए फायदेमंद है. 

भावनाओं में आकर न लें बड़ा फैसला

अक्सर जब कोई रिश्तेदार हमसे मदद मांगता है, तो ऐसे में कई बार भावनाएं हम पर हावी हो जाती हैं. हमें लगता है कि अगर हमने मदद नहीं की तो ये गलत होगा. एक्सपर्टों के मुताबिक इसे ‘इमोशनल टैक्स‘ जैसी स्थिति मानते हैं, जहां भावनाओं में आकर लिया गया फैसला आपके लिए परेशानी ला सकता है. 

NEET Exam Special Trains: नीट परीक्षा के लिए किन-किन रूटों पर दौड़ेंगी 6 स्पेशल ट्रेनें, स्टूडेंट्स तुरंत नोट कर लें

ऐसे में आप खुद को कुछ घंटे का समय दें कि क्या आप सच में उसकी मदद करने के स्थिति में हैं या नहीं. साथ ही आप अपनी आर्थिक स्थिति देखकर कोई फैसला लें, ताकि बाद में कोई पछतावा न हो. आज के समय में हर किसी को अपने बजट और खर्च के हिसाब से एक निश्चित रकम तय करनी चाहिए, ताकि जरूरत पड़ने पर खुद के लियी या दूसरों के मदद के लिए इस्तेमाल कर सके. 

मना करने से पहले कैसे रखें अपनी बात?

कई बार हम चाह कर भी किसी की मदद नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारी आर्थिक स्थिति हमें इसकी इजाजत नहीं देती हैं. ऐसे में हम सामने वाले को सीधे मना करने में काफी हिचकिचाहट महसूस करते हैं. ऐसी स्थिति में परेशान होने की जरूरत नहीं है आप आराम से अपनी बात उनके सामने रख सकते हैं. 

इसके लिए आप पहले सामने वाले की परेशानी को अच्छी तरह से समझें, फिर अपनी स्थिति के बारें में उसे बताएं और उसे कोई दूसरा रास्ता बताएं. उन्हें कहें कि मैं आपकी परेशानी समझता हूं, लेकिन मेरे पास अभी इतनी बजट नहीं है कि मैं आपकी मदद कर दूं. लेकिन मैं किसी और तरीके से आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा. 

पैसे उधार देने से पहले क्या करें?

अगर किसी को पैसा देना बेहद जरूरी है, तो लेन-देन से पहले कुछ बैटन को ध्यान में जरूर रखें.

  • रकम देने से पहले अपनी आर्थिक स्थिति कोजांच लें. 
  •  उस व्यक्ति पहले वापसी की तारीख तय कर लें.
  • भुगतान का तरीका पहले ही तय कर लें, ताकि कोई गलतफहमी न हो.
  • उतना ही पैसा उधार दें, जिसके वापस न मिलने पर आपकी जेब पर कोई असर न पड़े.

LPG Update: क्या बंद हो सकती है LPG सप्लाई? e-KYC को लेकर नया अपडेट जारी, अभी जान लें पूरा नियम

Published at : 21 Jun 2026 10:15 AM (IST)
Tags :
Financial Planning Utility News Finance Tips Money Lending Advice
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
रिश्तेदारों की मदद करते-करते कहीं खाली तो नहीं हो रही जेब? जानें फाइनेंशियल बाउंड्री का नियम
रिश्तेदारों की मदद करते-करते कहीं खाली तो नहीं हो रही जेब? जानें फाइनेंशियल बाउंड्री का नियम
यूटिलिटी
अब किराए के भारी बोझ से मिलेगी राहत, ARHC योजना से मिलेगा किफायती घर, जानें पूरी डिटेल
अब किराए के भारी बोझ से मिलेगी राहत, ARHC योजना से मिलेगा किफायती घर, जानें पूरी डिटेल
यूटिलिटी
देश के युवाओं के खातों में PM मोदी ने जारी किए 2400 करोड़ रुपए, पहली नौकरी पर मिलेंगे 15000
देश के युवाओं के खातों में PM मोदी ने जारी किए 2400 करोड़ रुपए, पहली नौकरी पर मिलेंगे 15000
यूटिलिटी
Train Cancelled: ट्रेन यात्रियों के लिए अलर्ट, आने वाले दिनों में बरेली रूट की कई ट्रेनें रहेंगी रद्द, सफर से पहले देख लें लिस्ट
Train Cancelled: ट्रेन यात्रियों के लिए अलर्ट, आने वाले दिनों में बरेली रूट की कई ट्रेनें रहेंगी रद्द, सफर से पहले देख लें लिस्ट
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Bharat Tiwari Encounter Case | Bhojpur: एनकाउंटर या Murder?
Tej Pratap Yadav murder conspiracy Abp Report: तेज प्रताप यादव की हत्या की साजिश?
Tej Pratap Yadav murder conspiracy | Lalu Yadav | Abp Report: तेज प्रताप यादव की हत्या की साजिश?
Ram Mandir Donation Scam | Chanda Chori | Sandeep Chaudhary: रामलला के खजाने पर किसने मारी सेंध?
Ram Mandir Daan Chori | Ayodhya | Shastrarth: रामलला के दरबार में किसने की आस्था से सौदेबाजी?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर 60 दिनों तक नहीं लगेगा टोल, डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा ऐलान, अमेरिकी टैक्स पर क्या कहा?
होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर 60 दिनों तक नहीं लगेगा टोल, डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा ऐलान
राजस्थान
CM भजनलाल शर्मा ने आबूराज में किया योग, बोले- PM मोदी के प्रयास ने इसे सीमाओं के पार पहुंचाया
CM भजनलाल शर्मा ने आबूराज में किया योग, बोले- PM मोदी के प्रयास ने इसे सीमाओं के पार पहुंचाया
क्रिकेट
टूटते-टूटते बचा क्रिस गेल का 175 रनों का रिकॉर्ड, इस बल्लेबाज ने मचाया कोहराम; 68 गेंद में ठोके 155 रन
टूटते-टूटते बचा क्रिस गेल का 175 रनों का रिकॉर्ड, इस बल्लेबाज ने मचाया कोहराम; 68 गेंद में ठोके 155 रन
इंडिया
NEET री-एग्जाम से पहले एक और स्टूडेंट ने किया सुसाइड, हैदराबाद में 20 साल की सना ने लगाई फांसी
NEET री-एग्जाम से पहले एक और स्टूडेंट ने किया सुसाइड, हैदराबाद में 20 साल की सना ने लगाई फांसी
बॉलीवुड
'देऊळ बंद 2' के लिए शाहरुख खान ने की थी मदद, अब डायरेक्टर ने ट्रोलिंग पर कहा- जो डिजर्व करते हैं उन्हें क्रेडिट दो
'देऊळ बंद 2' के लिए शाहरुख खान ने की थी मदद, अब डायरेक्टर ने ट्रोलिंग पर कहा- जो डिजर्व करते हैं उन्हें क्रेडिट दो
इंडिया
TMC में फूट के बीच बंगाल में कांग्रेस ने किया विधायक दल के नेता- उपनेता का ऐलान, इन्हें सौंपी जिम्मेदारी
TMC में फूट के बीच बंगाल में कांग्रेस ने किया विधायक दल के नेता- उपनेता का ऐलान, इन्हें सौंपी जिम्मेदारी
धर्म
Yoga Day 2026: क्या सूर्य नमस्कार से मजबूत होता है सूर्य? जानिए 12 योग मुद्राएं और स्वास्थ्य लाभ
क्या सूर्य नमस्कार से मजबूत होता है सूर्य? जानिए 12 योग मुद्राएं और स्वास्थ्य लाभ
फूड
Fathers Day Special Recipes: Sunday भी है और फादर्स डे भी... पापा को बनाकर खिलाइए ये डिश, खुश हो जाएगी आपकी दुनिया
Sunday भी है और फादर्स डे भी... पापा को बनाकर खिलाइए ये डिश, खुश हो जाएगी आपकी दुनिया
ABP NEWS
मेरठ में बुलडोज़र की कार्रवाई शुरू हो गई है।
मेरठ में बुलडोज़र की कार्रवाई शुरू हो गई है।
ABP NEWS
राफ्टिंग खत्म हुई, फिर लड़ाई शुरू हो गई!
राफ्टिंग खत्म हुई, फिर लड़ाई शुरू हो गई!
ABP NEWS
पत्नी के साथ बर्बरता, इंसानियत शर्मसार।
पत्नी के साथ बर्बरता, इंसानियत शर्मसार।
ABP NEWS
मांस व्यापारी अनवर हुसैन गिरफ्तार।
मांस व्यापारी अनवर हुसैन गिरफ्तार।
ABP NEWS
"मौका है तो उठा लो"—मुफ़्त ऑफ़र की ख़बर सुनकर हंगामा मच गया।
Embed widget