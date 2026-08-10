स्वतंत्रता दिवस पर महिलाओं को एक साल तक फ्री रिचार्ज देने का ऐलान? PM का वीडियो वायरल

Free Recharge News: सोशल मीडिया पर इन दिनों कई फोटोज और वीडियो वायरल होते रहते हैं, जिनमें सरकार की घोषणाओं और सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी हुई रहती है. कई बार ये सोशल मीडिया पोस्ट सच्चे होते हैं तो कई बार झूठे भी निकल जाते हैं. हाल ही में एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिन के लिए कुछ घोषणा की है.

क्या है पूरा मामला?

दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो बड़ी ही तेजी से वयारल हो रहा है. इस वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि, वो स्वतंत्रता दिवस के मौके पर महिलाओं के फोन पर एक साल तक का फ्री रिचार्ज करवाएंगे. य वीडियो सोशल मीडिया पर इतनी तेजी से वायरल हुआ कि सरकार तक भी पहुंच गया. अब खुद सरकार की तरफ से इस वीडियो की सच्चाई बताई गई है.

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क्या है वीडियो की सच्चाई?

इस वीडियो के वायरल होते ही सरकारी एजेंसी पीआईबी फैक्ट चेक ने इसकी सच्चाई उजागर की है. इस वीडियो को शेयर करते हुए इसे पूरी तरह से फर्जी करार दिया है. वीडियो के साथ कैप्शन में सबसे पहले ही लिखा गया है, 'डीपफेक वीडियो से सावधान रहें!' जिसका मतलब है कि ये ये वीडियो AI तकनीक से बनाया गया है जो एक डीप फेक वीडियो है.

आगे इस वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा गया है, 'सोशल मीडिया पर एक वीडियो प्रसारित हो रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये कहते हुए दिखाया गया है कि 15 अगस्त के अवसर पर सभी बहनों को एक साल का मुफ्त रिचार्ज दिया जाएगा. पीआईबी फैक्ट चेक के मुताबिक ये वीडियो AI जनरेटेड फर्जी वीडियो है. केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है.'

सावधान रहें, सतर्क रहें

इसके साथ आगे इस पोस्ट में लोगों से सावधान रहने के लिए भी कहा गया है. एजेंसी की तरफ से निवेदन किया गया है कि लोग सतर्क रहें. साथ ही ऐसे किसी भी तरह के दावे के झांसे में ना आएं. इसके अलावा ये भी कहा गया है कि केंद्र सरकार की किसी भी जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रमाणिक के लिए सरकारी वेबसाइट या सरकारी सूत्र पर ही भरोसा करें.

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