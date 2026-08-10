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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीFree Recharge: स्वतंत्रता दिवस पर महिलाओं को एक साल तक फ्री रिचार्ज देने का ऐलान? PM का वीडियो वायरल

Free Recharge: स्वतंत्रता दिवस पर महिलाओं को एक साल तक फ्री रिचार्ज देने का ऐलान? PM का वीडियो वायरल

Free Recharge: सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सरकार महिलाओं का एक साल तक के लिए मुफ्त रिचार्ज करवाएगी. आइये जानें खबर की सच्चाई.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 10 Aug 2026 07:01 PM (IST)
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Free Recharge News: सोशल मीडिया पर इन दिनों कई फोटोज और वीडियो वायरल होते रहते हैं, जिनमें सरकार की घोषणाओं और सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी हुई रहती है. कई बार ये सोशल मीडिया पोस्ट सच्चे होते हैं तो कई बार झूठे भी निकल जाते हैं. हाल ही में एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिन के लिए कुछ घोषणा की है.

क्या है पूरा मामला?
दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो बड़ी ही तेजी से वयारल हो रहा है. इस वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि, वो स्वतंत्रता दिवस के मौके पर महिलाओं के फोन पर एक साल तक का फ्री रिचार्ज करवाएंगे. य वीडियो सोशल मीडिया पर इतनी तेजी से वायरल हुआ कि सरकार तक भी पहुंच गया. अब खुद सरकार की तरफ से इस वीडियो की सच्चाई बताई गई है.

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क्या है वीडियो की सच्चाई?
इस वीडियो के वायरल होते ही सरकारी एजेंसी पीआईबी फैक्ट चेक ने इसकी सच्चाई उजागर की है. इस वीडियो को शेयर करते हुए इसे पूरी तरह से फर्जी करार दिया है. वीडियो के साथ कैप्शन में सबसे पहले ही लिखा गया है, 'डीपफेक वीडियो से सावधान रहें!' जिसका मतलब है कि ये ये वीडियो AI तकनीक से बनाया गया है जो एक डीप फेक वीडियो है.

आगे इस वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा गया है, 'सोशल मीडिया पर एक वीडियो प्रसारित हो रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये कहते हुए दिखाया गया है कि 15 अगस्त के अवसर पर सभी बहनों को एक साल का मुफ्त रिचार्ज दिया जाएगा. पीआईबी फैक्ट चेक के मुताबिक ये वीडियो AI जनरेटेड फर्जी वीडियो है. केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है.'

सावधान रहें, सतर्क रहें
इसके साथ आगे इस पोस्ट में लोगों से सावधान रहने के लिए भी कहा गया है. एजेंसी की तरफ से निवेदन किया गया है कि लोग सतर्क रहें. साथ ही ऐसे किसी भी तरह के दावे के झांसे में ना आएं. इसके अलावा ये भी कहा गया है कि केंद्र सरकार की किसी भी जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रमाणिक के लिए सरकारी वेबसाइट या सरकारी सूत्र पर ही भरोसा करें.

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About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
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Published at : 10 Aug 2026 07:01 PM (IST)
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