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UPI से गलत खाते में कर दिया पेमेंट, जान लें कैसे पैसे आएंगे वापस

UPI Wrong Account Complaint: UPI से गलत खाते में पैसा चला जाए तो घबराएं नहीं. तुरंत बैंक ऐसे करें शिकायत. वक्त पर सही कदम उठाने से पैसे वापस मिलने के चांस बढ़ जाते हैं.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 20 Mar 2026 05:47 PM (IST)
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UPI Wrong Account Complaint:  आज के दौर में UPI ने पैसे भेजना जितना आसान बना दिया है. उतनी ही तेजी से गलती होने का रिस्क भी बढ़ गया है. कई बार जल्दबाज़ी में गलत नंबर, गलत UPI ID या गलत अमाउंट डाल दिया जाता है और पैसा किसी अनजान खाते में चला जाता है. ऐसे में सबसे पहले घबराहट होती है. 

खासकर जब रकम बड़ी हो. अच्छी बात यह है कि अगर आप तुरंत सही कदम उठाते हैं. तो पैसे वापस मिलने की उम्मीद बनी रहती है. देरी करने पर मामला मुश्किल हो सकता है. इसलिए समझदारी इसी में है कि गलती होते ही बिना वक्त गंवाए कार्रवाई शुरू कर दी जाए. जान लीजिए क्या करना है ऐसी सिचुएशन में.

बिना देरी किए तुरंत शिकायत करें

अगर आपसे गलती से गलत खाते में पैसा चला गया है और सामने वाला वापस नहीं कर रहा. तो सबसे पहले तुरंत शिकायत दर्ज करें. आप अपने बैंक की ऐप, कस्टमर केयर या हेल्पलाइन के जरिए कंप्लेंट कर सकते हैं. जितनी जल्दी शिकायत करेंगे. उतना ही पैसा रिकवर होने का चांस बढ़ेगा. कोशिश करें कि ट्रांजैक्शन के 3 घंटे के अंदर ही शिकायत दर्ज हो जाए. इसके साथ ही ट्रांजैक्शन ID, तारीख और अमाउंट जैसी डिटेल्स तैयार रखें. जिससे प्रोसेस जल्दी आगे बढ़ सके.

यह भी पढ़ें: स्मार्ट लॉक बना खतरा? इंदौर हादसे के बाद डिजिटल डोर लॉक यूज़ करने से पहले जान लें ये जरूरी बातें

रिसीवर का अकाउंट फ्रीज भी करवा सकते हैं

अगर ज्यादा पैसा का ट्रांजेक्शन है. तो आप रिसीवर का अकाउंट फ्रीज कराने की रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं. इसके लिए नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 पर कॉल करें और पूरी जानकारी दें. शिकायत के बाद संबंधित अकाउंट को अस्थायी रूप से ब्लॉक किया जा सकता है, जिससे उसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो पाएगा. आप अपने बैंक या रिसीवर के बैंक के नोडल ऑफिसर से भी संपर्क कर सकते हैं. इससे पैसे के गलत इस्तेमाल को रोका जा सकता है और रिकवरी के चांस बढ़ जाते हैं.

NPCI पोर्टल पर भी दर्ज करें शिकायत

अगर बैंक या ऐप से समस्या हल नहीं होती. तो आप NPCI के ग्रिवांस पोर्टल पर शिकायत कर सकते हैं. यहां आपको ट्रांजैक्शन ID डालकर केस रजिस्टर करना होता है. शिकायत दर्ज होने के बाद एक रेफरेंस नंबर मिलता है. जिससे आप स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं. आगे ऐसी परेशानी से बचने के लिए पेमेंट करते समय हमेशा QR कोड स्कैन करें, अमाउंट और नाम दो बार चेक करें. 

यह भी पढ़ें: सऊदी अरब में इन्वेस्ट करने का क्या सही समय है, क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 20 Mar 2026 05:47 PM (IST)
Tags :
Utility News UPI Payment Upi News
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