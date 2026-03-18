बैटरी फूल गई है तो तुरंत करें ये काम, नहीं तो फोन का हो जाएगा कबाड़ा

Mobile Phone Battery: आज के समय में मोबाइल हमारी जिंदगी का जरूरी हिस्सा बन चुका है. दिनभर कॉल, चैट, सोशल मीडिया और काम के लिए हम फोन पर ही निर्भर रहते हैं. ऐसे में बैटरी का सही होना बेहद जरूरी होता है. लेकिन कई बार धीरे-धीरे बैटरी में दिक्कतें आने लगती हैं. जैसे फोन का देर से चार्ज होना या जल्दी डिस्चार्ज होना.

अगर समय रहते ध्यान न दिया जाए. तो यही प्राॅब्लब आगे चलकर बैटरी फूलने तक पहुंच जाती है. यह सिर्फ एक छोटी खराबी नहीं. बल्कि बड़ा खतरा बन सकती है. इसलिए जरूरी है कि आप समय रहते इन बातों को जान लें.

मोबाइल की बैटरी क्यों फूलती है?

बैटरी फूलने के पीछे कई वजह हो सकती हैं. जिन्हें लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं. सबसे आम वजह होती है फोन का ज्यादा इस्तेमाल. अगर आप लगातार गेम खेलते हैं या भारी ऐप्स चलाते हैं. तो बैटरी पर दबाव बढ़ता है. इसके अलावा फोन का ज्यादा गर्म होना भी बड़ा कारण है. जब मोबाइल ओवरहीट होता है.

तो बैटरी के अंदर केमिकल रिएक्शन गड़बड़ाने लगते हैं. लिथियम आयन बैटरी के अंदर गैस बनने लगती है. जो बाहर नहीं निकल पाती. यही गैस बैटरी को फूलने पर मजबूर कर देती है. इसलिए ओवरयूज और ओवरहीटिंग से बचना जरूरी है.

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बैटरी फूल जाए तो यह गलती बिल्कुल न करें?

अगर आपके फोन की बैटरी फूल गई है. तो सबसे बड़ी गलती होती है उसे चार्ज करना. कई लोग सोचते हैं कि चार्ज करने से शायद ठीक हो जाए. लेकिन ऐसा करना खतरनाक हो सकता है. चार्जिंग के दौरान बैटरी पर और दबाव पड़ता है. जिससे वह फट भी सकती है या फोन में आग लग सकती है.

दूसरी गलती है ऐसे फोन का इस्तेमाल जारी रखना. जितना ज्यादा आप फोन चलाएंगे. उतना ही खतरा बढ़ेगा. तीसरी बड़ी गलती है खुद से बैटरी खोलने या ठीक करने की कोशिश करना. इससे हादसे का जोखिम और बढ़ जाता है.

बैटरी फूलने पर क्या करना सही रहेगा?

अगर आपको लगता है कि बैटरी फूल गई है. तो सबसे पहले फोन का इस्तेमाल बंद कर दें. उसे चार्जिंग से दूर रखें और सुरक्षित जगह पर रखें. इसके बाद किसी प्रोफेशनल टेक्नीशियन के पास ही फोन ले जाएं. खुद से बैटरी निकालने या रिपेयर करने की कोशिश बिल्कुल न करें.

अगर बैटरी ज्यादा फूल गई है. तो उसे तुरंत बदलवाना ही सही ऑप्शन होता है. इसके साथ ही आगे के लिए यह ध्यान रखें कि फोन को जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल न करें और ओवरहीट होने से बचाएं. छोटी सावधानी ही बड़े नुकसान से बचा सकती है.

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