हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीबैटरी फूल गई है तो तुरंत करें ये काम, नहीं तो फोन का हो जाएगा कबाड़ा

बैटरी फूल गई है तो तुरंत करें ये काम, नहीं तो फोन का हो जाएगा कबाड़ा

Mobile Phone Battery: बैटरी में गड़बड़ी दिखते ही सावधान हो जाना जरूरी है. इस चीज को नजरअंदाज करना आगे चलकर परेशानी बढ़ा सकता है और फोन को नुकसान पहुंचा सकता है.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 18 Mar 2026 05:56 PM (IST)
Preferred Sources

Mobile Phone Battery: आज के समय में मोबाइल हमारी जिंदगी का जरूरी हिस्सा बन चुका है. दिनभर कॉल, चैट, सोशल मीडिया और काम के लिए हम फोन पर ही निर्भर रहते हैं. ऐसे में बैटरी का सही होना बेहद जरूरी होता है. लेकिन कई बार धीरे-धीरे बैटरी में दिक्कतें आने लगती हैं. जैसे फोन का देर से चार्ज होना या जल्दी डिस्चार्ज होना. 

अगर समय रहते ध्यान न दिया जाए. तो यही प्राॅब्लब आगे चलकर बैटरी फूलने तक पहुंच जाती है. यह सिर्फ एक छोटी खराबी नहीं. बल्कि बड़ा खतरा बन सकती है. इसलिए जरूरी है कि आप समय रहते इन बातों को जान लें.

मोबाइल की बैटरी क्यों फूलती है?

बैटरी फूलने के पीछे कई वजह हो सकती हैं. जिन्हें लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं. सबसे आम वजह होती है फोन का ज्यादा इस्तेमाल. अगर आप लगातार गेम खेलते हैं या भारी ऐप्स चलाते हैं. तो बैटरी पर दबाव बढ़ता है. इसके अलावा फोन का ज्यादा गर्म होना भी बड़ा कारण है. जब मोबाइल ओवरहीट होता है.

तो बैटरी के अंदर केमिकल रिएक्शन गड़बड़ाने लगते हैं. लिथियम आयन बैटरी के अंदर गैस बनने लगती है. जो बाहर नहीं निकल पाती. यही गैस बैटरी को फूलने पर मजबूर कर देती है. इसलिए ओवरयूज और ओवरहीटिंग से बचना जरूरी है.

यह भी पढ़ें: वोटर आईडी नहीं है तो भी डाल सकते हैं वोट, साथ ले जाएं इनमें से कोई एक डाॅक्यूमेंट

बैटरी फूल जाए तो यह गलती बिल्कुल न करें?

अगर आपके फोन की बैटरी फूल गई है. तो सबसे बड़ी गलती होती है उसे चार्ज करना. कई लोग सोचते हैं कि चार्ज करने से शायद ठीक हो जाए. लेकिन ऐसा करना खतरनाक हो सकता है. चार्जिंग के दौरान बैटरी पर और दबाव पड़ता है. जिससे वह फट भी सकती है या फोन में आग लग सकती है.

दूसरी गलती है ऐसे फोन का इस्तेमाल जारी रखना. जितना ज्यादा आप फोन चलाएंगे. उतना ही खतरा बढ़ेगा. तीसरी बड़ी गलती है खुद से बैटरी खोलने या ठीक करने की कोशिश करना. इससे हादसे का जोखिम और बढ़ जाता है.

बैटरी फूलने पर क्या करना सही रहेगा?

अगर आपको लगता है कि बैटरी फूल गई है. तो सबसे पहले फोन का इस्तेमाल बंद कर दें. उसे चार्जिंग से दूर रखें और सुरक्षित जगह पर रखें. इसके बाद किसी प्रोफेशनल टेक्नीशियन के पास ही फोन ले जाएं. खुद से बैटरी निकालने या रिपेयर करने की कोशिश बिल्कुल न करें.

अगर बैटरी ज्यादा फूल गई है. तो उसे तुरंत बदलवाना ही सही ऑप्शन होता है. इसके साथ ही आगे के लिए यह ध्यान रखें कि फोन को जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल न करें और ओवरहीट होने से बचाएं. छोटी सावधानी ही बड़े नुकसान से बचा सकती है.

यह भी पढ़ें: अगर मकान किराए पर देने वाले हैं, तो पहले इन 3 बातों को क्लियर कर लें, वरना बाद में परेशानी होगी

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
Read More
Published at : 18 Mar 2026 05:56 PM (IST)
Tags :
Phone Battery Utility News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
बैटरी फूल गई है तो तुरंत करें ये काम, नहीं तो फोन का हो जाएगा कबाड़ा
बैटरी फूल गई है तो तुरंत करें ये काम, नहीं तो फोन का हो जाएगा कबाड़ा
यूटिलिटी
वोटर आईडी नहीं है तो भी डाल सकते हैं वोट, साथ ले जाएं इनमें से कोई एक डाॅक्यूमेंट
वोटर आईडी नहीं है तो भी डाल सकते हैं वोट, साथ ले जाएं इनमें से कोई एक डाॅक्यूमेंट
यूटिलिटी
LPG संकट के कारण क्या बदल गया गैस बुकिंग का समय, जानें वायरल मैसेज में कितनी सच्चाई?
LPG संकट के कारण क्या बदल गया गैस बुकिंग का समय, जानें वायरल मैसेज में कितनी सच्चाई?
यूटिलिटी
मिनिमम बैलेंस नहीं रखने पर कितने पैसे वसूल सकते हैं बैंक, क्या हैं इसके नियम?
मिनिमम बैलेंस नहीं रखने पर कितने पैसे वसूल सकते हैं बैंक, क्या हैं इसके नियम?
Advertisement

वीडियोज

Iran- Israel War: जंग का 18वां दिन... युद्ध की आग।में जल रही है दुनिया | World War 3 | Israel
West Bengal Election 2026: Suvendu Adhikari के खिलाफ..Mamata Banerjee का 'पबित्रा' दांव! | Breaking
Chitra Tripathi: युद्ध से बढ़ेगा महंगाई का महासंकट! विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण | Israe Iran War
Pakistan Attack on Kabul: काबुल दहला, अब इस्लामाबाद की बारी? मुनीर को सीधी चुनौती | Taliban
Iran-Israel-US War: महायुद्ध के 18 दिन हमले और तबाही 'अंतहीन' | Trump | World War 3 | Abp News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'मिस्टर, अदालत को हुक्म न दें कि किस...', I-PAC रेड केस की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल के वकील को खूब सुनाया
'मिस्टर, अदालत को हुक्म न दें कि किस...', I-PAC रेड केस की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल के वकील को खूब सुनाया
बिहार
Bihar Next CM: सम्राट चौधरी होंगे बिहार के मुख्यमंत्री? नीतीश कुमार ने जमुई से दे दिया बड़ा मैसेज
सम्राट चौधरी होंगे बिहार के मुख्यमंत्री? नीतीश कुमार ने जमुई से दे दिया बड़ा मैसेज
क्रिकेट
IPL में सबसे ज्यादा मेडन ओवर फेंकने वाले 7 गेंदबाज, जानें कौन है नंबर-1
IPL में सबसे ज्यादा मेडन ओवर फेंकने वाले 7 गेंदबाज, जानें कौन है नंबर-1
बॉलीवुड
फैंस को बड़ा झटका! आखिरी वक्त पर Dhurandhar 2 के तमिल-तेलुगु के शो रद्द पैसे लौटा रहे थियेटर्स
फैंस को बड़ा झटका! आखिरी वक्त पर Dhurandhar 2 के तमिल-तेलुगु के शो रद्द,पैसे लौटा रहे थियेटर्स
बॉलीवुड
राहुल मोदी संग शादी करने वाली हैं श्रद्धा कपूर? आंटी तेजस्विनी कोल्हापुरे ने किया रिएक्ट
राहुल मोदी संग शादी करने वाली हैं श्रद्धा कपूर? आंटी तेजस्विनी कोल्हापुरे ने किया रिएक्ट
इंडिया
देश में तेल-गैस भंडार की क्या स्थिति? LPG किल्लत के बीच पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव ने साफ किया
LPG किल्लत के बीच पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव का बयान, जानिए क्या कहा
यूटिलिटी
वोटर आईडी नहीं है तो भी डाल सकते हैं वोट, साथ ले जाएं इनमें से कोई एक डाॅक्यूमेंट
वोटर आईडी नहीं है तो भी डाल सकते हैं वोट, साथ ले जाएं इनमें से कोई एक डाॅक्यूमेंट
जनरल नॉलेज
Eid Ul Fitr 2026: सऊदी अरब में भारत से पहले क्यों दिखता है ईद का चांद, क्या है इसके पीछे की वजह?
सऊदी अरब में भारत से पहले क्यों दिखता है ईद का चांद, क्या है इसके पीछे की वजह?
ENT LIVE
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
ENT LIVE
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
ENT LIVE
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
ENT LIVE
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
ENT LIVE
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
Embed widget