वोटर आईडी नहीं है तो भी डाल सकते हैं वोट, साथ ले जाएं इनमें से कोई एक डाॅक्यूमेंट

Voting Document List: देश के कई राज्यों में चुनावी माहौल तेजी पकड़ चुका है. असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी में वोटिंग की तैयारियां जोरों पर हैं. ऐसे में हर मतदाता के लिए यह समय काफी अहम होता है. क्योंकि इसी दिन वह अपने पसंदीदा उम्मीदवार को चुनता है.

लेकिन कई लोगों के मन में सवाल रहता है कि अगर वोटर आईडी कार्ड गुम हो जाए तो क्या होगा? क्या ऐसे में वोट नहीं डाल पाएंगे? सच यह है कि नियमों को समझ लें. तो बिना वोटर आईडी कार्ड के भी आसानी से मतदान किया जा सकता है.

वोटर आईडी नहीं है तो भी कैसे डाल सकते हैं वोट?

अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है. तो घबराने की जरूरत नहीं है. चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक पहचान जरूरी होती है.लेकिन सिर्फ वोटर आईडी ही जरूरी नहीं है.

आपका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए.

मतदान केंद्र पर पहचान डॉक्यूमेंट दिखाना होगा.

अधिकारी आपकी पहचान वेरीफाई करते हैं

डॉक्यूमेंट वैध होने पर आप वोट डाल सकते हैं

यानी सही पहचान पत्र होने पर आपका वोट डालने का हक बना रहता है.

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मतदान के लिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट मान्य हैं?

अगर वोटर आईडी नहीं है. तो भी कई ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं. आप इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट साथ ले जा सकते हैं.

पासपोर्ट

ड्राइविंग लाइसेंस

आधार कार्ड

पैन कार्ड

बैंक या डाकघर की फोटो वाली पासबुक

सरकारी कर्मचारी का सर्विस आईडी

एनपीआर स्मार्ट कार्ड

जॉब कार्ड (मनरेगा)

हेल्थ इंश्योरेंस स्मार्ट कार्ड

फोटो वाला पेंशन डॉक्यूमेंट

सांसद/विधायक का आधिकारिक पहचान पत्र

इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपकी पहचान साबित करने के लिए काफी होता है.

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मतदान करते समय किन बातों का रखें ध्यान

सिर्फ आईडी ले जाना ही काफी नहीं कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना भी जरूरी है.

वोटर लिस्ट में अपना नाम पहले चेक कर लें.

ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही साथ लेकर जाएं.

आईडी पर आपकी साफ फोटो होनी चाहिए

समय से पहले मतदान केंद्र पहुंचें.

भीड़ से बचने के लिए सही टाइम चुनें.

अगर यह छोटी-छोटी बातें ध्यान में रखेंगे. तो बिना किसी परेशानी के आप अपना वोट आसानी से डाल पाएंगे.

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