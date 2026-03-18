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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीवोटर आईडी नहीं है तो भी डाल सकते हैं वोट, साथ ले जाएं इनमें से कोई एक डाॅक्यूमेंट

वोटर आईडी नहीं है तो भी डाल सकते हैं वोट, साथ ले जाएं इनमें से कोई एक डाॅक्यूमेंट

Voting Document List: वोटर आईडी नहीं है तो भी घबराने की जरूरत नहीं. सही डाॅक्यूमेंट के साथ आप आसानी से अपना वोट डाल सकते हैं. बस नियमों की जानकारी होना जरूरी है.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 18 Mar 2026 04:37 PM (IST)
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Voting Document List: देश के कई राज्यों में चुनावी माहौल तेजी पकड़ चुका है. असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी में वोटिंग की तैयारियां जोरों पर हैं. ऐसे में हर मतदाता के लिए यह समय काफी अहम होता है. क्योंकि इसी दिन वह अपने पसंदीदा उम्मीदवार को चुनता है. 

लेकिन कई लोगों के मन में सवाल रहता है कि अगर वोटर आईडी कार्ड गुम हो जाए तो क्या होगा? क्या ऐसे में वोट नहीं डाल पाएंगे? सच यह है कि नियमों को समझ लें. तो बिना वोटर आईडी कार्ड के भी आसानी से मतदान किया जा सकता है.

वोटर आईडी नहीं है तो भी कैसे डाल सकते हैं वोट?

अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है. तो घबराने की जरूरत नहीं है. चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक पहचान जरूरी होती है.लेकिन सिर्फ वोटर आईडी ही जरूरी नहीं है.

  • आपका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए.
  • मतदान केंद्र पर पहचान डॉक्यूमेंट दिखाना होगा.
  • अधिकारी आपकी पहचान वेरीफाई करते हैं
  • डॉक्यूमेंट वैध होने पर आप वोट डाल सकते हैं

यानी सही पहचान पत्र होने पर आपका वोट डालने का हक बना रहता है.

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मतदान के लिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट मान्य हैं?

अगर वोटर आईडी नहीं है. तो भी कई ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं. आप इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट साथ ले जा सकते हैं.

  • पासपोर्ट
  • ड्राइविंग लाइसेंस
  • आधार कार्ड
  • पैन कार्ड
  • बैंक या डाकघर की फोटो वाली पासबुक
  • सरकारी कर्मचारी का सर्विस आईडी
  • एनपीआर स्मार्ट कार्ड
  • जॉब कार्ड (मनरेगा)
  • हेल्थ इंश्योरेंस स्मार्ट कार्ड
  • फोटो वाला पेंशन डॉक्यूमेंट
  • सांसद/विधायक का आधिकारिक पहचान पत्र

इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपकी पहचान साबित करने के लिए काफी होता है.

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मतदान करते समय किन बातों का रखें ध्यान

सिर्फ आईडी ले जाना ही काफी नहीं कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना भी जरूरी है.

  • वोटर लिस्ट में अपना नाम पहले चेक कर लें.
  • ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही साथ लेकर जाएं.
  • आईडी पर आपकी साफ फोटो होनी चाहिए
  • समय से पहले मतदान केंद्र पहुंचें.
  • भीड़ से बचने के लिए सही टाइम चुनें.

अगर यह छोटी-छोटी बातें ध्यान में रखेंगे. तो बिना किसी परेशानी के आप अपना वोट आसानी से डाल पाएंगे.

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 18 Mar 2026 04:37 PM (IST)
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