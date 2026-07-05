NHAI Toll Plaza: अक्सर लोगों को यह लगता है कि अगर किसी गाड़ी का पेट्रोल या डीजल राष्ट्रीय राजमार्ग पर चलते वक्त खत्म हो जाए, तो नजदीकी टोल प्लाजा पर उन्हें मुफ्त ईंधन मिल सकता है. अगर आप भी यही सोचते हैं तो यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने अपने आधिकारिक वेबसाईट अकाउंट एक्स पर एक पोस्ट के जरिए अब इस मामले को साफ कर दिया है.

क्या टोल प्लाजा पर मिलता है मुफ्त पेट्रोल-डीजल?

NHAI के मुताबिक, टोल प्लाजा पर किसी भी वाहन चालक को मुफ्त पेट्रोल या डीजल नहीं दिया जाता. हालांकि, अगर आपके गाड़ी का ईंधन खत्म हो जाता है और वह बीच रास्ते में रुक जाता है, तो टोल प्लाजा या राष्ट्रीय राजमार्ग पर मौजूद टीम सिर्फ आपकी मदद कर सकती है.

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Today’s myth addresses a common misconception that toll plazas provide free petrol or diesel to stranded highway users.



In reality, toll plazas do not provide free fuel. However, National Highway Patrol and emergency response teams… pic.twitter.com/IH6aHqZz7W — NHAI (@NHAI_Official) June 4, 2026

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इमरजेंसी में कैसे मिलेगी मदद?

NHAI ने पोस्ट में बताया कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर मौजूद टीमें जरूरत पड़ने पर ईंधन मंगवा कर आपकी मदद कर सकता है या गाड़ी को टोइंग (गाड़ी खींचने) करके सही जगह पर पहुंचाने का काम कर सकता है, लेकिन पेट्रोल या डीजल का पूरा खर्च आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा.

मदद के लिए इस नंबर पर करें कॉल

अगर आप NHAI के टोल वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर किसी भी तरह की खराब स्थिति में फंस जाते हैं, तो आप अपने मदद के लिए 24×7 राष्ट्रीय राजमार्ग हेल्पलाइन नंबर 1033 पर कॉल कर सकते हैं. इस हेल्पलाइन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसके जरिए आप सड़क दुर्घटना, वाहन खराब होने, ईंधन की जरूरत जैसी कई व्यवस्था में मदद करता है. साथ ही आपको NHAI की पेट्रोल डिलीवरी सेवा के जरिए आपके द्वारा दी गई लोकेशन पर 5 से 10 लीटर पेट्रोल या डीजल पहुंचाया जा सकता है.

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