प्रेग्नेंसी में नहीं होगी पैसों की टेंशन, ये इंश्योरेंस उठाएंगे डिलीवरी का पूरा खर्च

Pregnancy Insurance: बढ़ती महंगाई के बीच मेडिकल खर्च सबसे बड़ी टेंशन होते हैं. खासतौर से जब प्रेग्नेंसी और डिलीवरी की बात आती है तो परिवार काफी टेंशन में आ जाता है. इसका सीधा असर महीनों तक परिवारों के बजट पर पड़ता है. नॉर्मल डिलीवरी से लेकर सी-सेक्शन तक, अस्पताल का बिल लाखों रुपये तक पहुंच सकता है.

ऐसे में मैटरनिटी हेल्थ इंश्योरेंस आर्थिक रूप से सुरक्षा देने में अहम भूमिका निभाता है. ये प्लान डिलीवरी के खर्च के अलावा नवजात शिशु की देखभाल और कुछ मामलों में वैक्सीनेशन जैसी सुविधाएं भी प्रदान करते हैं. तो यहां आपको ऐसे ही 5 मैटरनिटी इंश्टोरेंस के बारे में बताते हैं, जो आपको प्रेगनेंसी से लेकर डिलीवरी और बच्चे के जन्म के बाद तक टेंशन फ्री रखेंगे.

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निवा बूपा एस्पायर (टाइटेनियम प्लस)

निवा बूपा का ये प्लान मैटरनिटी कवर के साथ आता है. इसमें डिलीवरी से जुड़े अस्पताल के खर्च, नवजात शिशु की देखभाल और अन्य चिकित्सा सुविधाएं शामिल हो सकती हैं. हालांकि, पॉलिसी लेने के बाद एक तय वेटिंग पीरियड पूरा करना जरूरी होता है. इस इंस्योरेंस प्लान के तहत फर्टिलिटी ट्रीटमेंट भी शामिल है.

केयर जॉय मैटरनिटी

केयर हेल्थ इंश्योरेंस का ये प्लान खास तौर पर परिवार बढ़ाने की योजना बना रहे लोगों के लिए बनाया गया है. इसमें मैटरनिटी खर्च, नवजात शिशु का कवर और कुछ मामलों में वैक्सीनेशन से जुड़े लाभ भी मिलते हैं. ये प्लान सामान्य और सिजेरियन दोनों तरह की डिलीवरी को कवर करता है.

स्टार वुमन केयर

स्टार हेल्थ का ये प्लान महिलाओं के लिए तैयार किया गया है. इसमें डिलीवरी के खर्च के साथ प्रसव के दौरान आने वाली जटिलताओं को भी कवर करता है. पॉलिसी में गर्भावस्था से जुड़ी कई जटिलताओं और अस्पताल में भर्ती होने के खर्च को भी शामिल किया जाता है.

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आदित्य बिरला एक्टिव फिट

आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस का ये प्लान हेल्थ और वेलनेस सुविधाओं के साथ आता है. कुछ वैरिएंट्स में मैटरनिटी लाभ भी उपलब्ध हैं. पॉलिसीधारकों को डिलीवरी के दौरान होने वाले खर्च के लिए वित्तीय सुरक्षा मिलती है.

एचडीएफसी ईआरजीओ ऑप्टिमा सेक्योर

एचडीएफसी ईआरजीओ का ये प्लान व्यापक स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करता है. इसके कुछ विकल्पों में एक्स्ट्रा मैटरनिटी कवर जोड़ा जा सकता है. ये प्लान अस्पताल में भर्ती होने और अन्य मेडिकल खर्चों को कवर करने में मदद करता है.

ध्यान रखने वाली बातें

मैटरनिटी इंश्योरेंस खरीदते समय आपको वेटिंग पीरियड, कवरेज सीमा, नवजात शिशु के लिए मिलने वाले लाभ और नेटवर्क अस्पतालों की लिस्ट जरूर देखना चाहिए. अधिकांश प्लान में मैटरनिटी लाभ तुरंत नहीं मिलते, इसलिए परिवार बढ़ाने की योजना से पहले ही सही पॉलिसी लेना समझदारी भरा कदम माना जाता है.