हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047मौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीMaternity Insurance: प्रेग्नेंसी में नहीं होगी पैसों की टेंशन, ये इंश्योरेंस उठाएंगे डिलीवरी का पूरा खर्च

Maternity Insurance: प्रेग्नेंसी में नहीं होगी पैसों की टेंशन, ये इंश्योरेंस उठाएंगे डिलीवरी का पूरा खर्च

Pregnancy Insurance: गर्भावस्था में हर मां और परिवार को यही फिक्र अक्सर सताती है कि कितना खर्च लगेगा या इसे कैसे उठाएंगे. लेकिन स्मार्ट मां बनने के लिए स्मार्ट इंश्योरेंस प्लान चुनना बेहद जरूरी है.

By : प्रतीक्षा राणावत | Updated at : 10 Jun 2026 07:31 AM (IST)
Preferred Sources

Pregnancy Insurance: बढ़ती महंगाई के बीच मेडिकल खर्च सबसे बड़ी टेंशन होते हैं. खासतौर से जब प्रेग्नेंसी और डिलीवरी की बात आती है तो परिवार काफी टेंशन में आ जाता है. इसका सीधा असर महीनों तक परिवारों के बजट पर पड़ता है. नॉर्मल डिलीवरी से लेकर सी-सेक्शन तक, अस्पताल का बिल लाखों रुपये तक पहुंच सकता है.

ऐसे में मैटरनिटी हेल्थ इंश्योरेंस आर्थिक रूप से सुरक्षा देने में अहम भूमिका निभाता है. ये प्लान डिलीवरी के खर्च के अलावा नवजात शिशु की देखभाल और कुछ मामलों में वैक्सीनेशन जैसी सुविधाएं भी प्रदान करते हैं. तो यहां आपको ऐसे ही 5 मैटरनिटी इंश्टोरेंस के बारे में बताते हैं, जो आपको प्रेगनेंसी से लेकर डिलीवरी और बच्चे के जन्म के बाद तक टेंशन फ्री रखेंगे.

ये भी पढ़ें: सरकारी योजना का फायदा उठाकर शुरू किया मुर्गी पालन, आज हर महीने हो रही 50-60 हजार रुपये की कमाई

निवा बूपा एस्पायर (टाइटेनियम प्लस)
निवा बूपा का ये प्लान मैटरनिटी कवर के साथ आता है. इसमें डिलीवरी से जुड़े अस्पताल के खर्च, नवजात शिशु की देखभाल और अन्य चिकित्सा सुविधाएं शामिल हो सकती हैं. हालांकि, पॉलिसी लेने के बाद एक तय वेटिंग पीरियड पूरा करना जरूरी होता है. इस इंस्योरेंस प्लान के तहत फर्टिलिटी ट्रीटमेंट भी शामिल है.

केयर जॉय मैटरनिटी
केयर हेल्थ इंश्योरेंस का ये प्लान खास तौर पर परिवार बढ़ाने की योजना बना रहे लोगों के लिए बनाया गया है. इसमें मैटरनिटी खर्च, नवजात शिशु का कवर और कुछ मामलों में वैक्सीनेशन से जुड़े लाभ भी मिलते हैं. ये प्लान सामान्य और सिजेरियन दोनों तरह की डिलीवरी को कवर करता है.

स्टार वुमन केयर
स्टार हेल्थ का ये प्लान महिलाओं के लिए तैयार किया गया है. इसमें डिलीवरी के खर्च के साथ प्रसव के दौरान आने वाली जटिलताओं को भी कवर करता है. पॉलिसी में गर्भावस्था से जुड़ी कई जटिलताओं और अस्पताल में भर्ती होने के खर्च को भी शामिल किया जाता है.

ये भी पढ़ें: Namo Bharat Train: सराय काले खां से मेरठ तक उमड़ा जनसैलाब, नमो भारत से एक दिन में 1.25 लाख यात्रियों ने किया सफर

आदित्य बिरला एक्टिव फिट
आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस का ये प्लान हेल्थ और वेलनेस सुविधाओं के साथ आता है. कुछ वैरिएंट्स में मैटरनिटी लाभ भी उपलब्ध हैं. पॉलिसीधारकों को डिलीवरी के दौरान होने वाले खर्च के लिए वित्तीय सुरक्षा मिलती है.

एचडीएफसी ईआरजीओ ऑप्टिमा सेक्योर
एचडीएफसी ईआरजीओ का ये प्लान व्यापक स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करता है. इसके कुछ विकल्पों में एक्स्ट्रा मैटरनिटी कवर जोड़ा जा सकता है. ये प्लान अस्पताल में भर्ती होने और अन्य मेडिकल खर्चों को कवर करने में मदद करता है.

ध्यान रखने वाली बातें
मैटरनिटी इंश्योरेंस खरीदते समय आपको वेटिंग पीरियड, कवरेज सीमा, नवजात शिशु के लिए मिलने वाले लाभ और नेटवर्क अस्पतालों की लिस्ट जरूर देखना चाहिए. अधिकांश प्लान में मैटरनिटी लाभ तुरंत नहीं मिलते, इसलिए परिवार बढ़ाने की योजना से पहले ही सही पॉलिसी लेना समझदारी भरा कदम माना जाता है.

और पढ़ें

About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
Read More
Published at : 10 Jun 2026 07:31 AM (IST)
Tags :
Pregnancy Maternity Insurance
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
Maternity Insurance: प्रेग्नेंसी में नहीं होगी पैसों की टेंशन, ये इंश्योरेंस उठाएंगे डिलीवरी का पूरा खर्च
प्रेग्नेंसी में नहीं होगी पैसों की टेंशन, ये इंश्योरेंस उठाएंगे डिलीवरी का पूरा खर्च
यूटिलिटी
गर्मियों में कैब ड्राइवर AC चलाने से क्यों करते हैं मना? जानिए क्या कहता है कानून और कंपनियों की पॉलिसी
गर्मियों में कैब ड्राइवर AC चलाने से क्यों करते हैं मना? जानिए क्या कहता है कानून और कंपनियों की पॉलिसी
यूटिलिटी
सरकारी योजना का फायदा उठाकर शुरू किया मुर्गी पालन, आज हर महीने हो रही 50-60 हजार रुपये की कमाई
सरकारी योजना का फायदा उठाकर शुरू किया मुर्गी पालन, आज हर महीने हो रही 50-60 हजार रुपये की कमाई
यूटिलिटी
Namo Bharat Train: सराय काले खां से मेरठ तक उमड़ा जनसैलाब, नमो भारत से एक दिन में 1.25 लाख यात्रियों ने किया सफर
सराय काले खां से मेरठ तक उमड़ा जनसैलाब, नमो भारत से एक दिन में 1.25 लाख यात्रियों ने किया सफर
Advertisement

वीडियोज

Sansani News: काफिले में बारात... दूल्हा @ हवालात | Crime News |
Haridwar Snake Video: पानी की टंकी खोली तो निकले 27 सांप! परिवार के उड़ गए होश! | Viral Video
UP Election 2027 | Janhit: चुनावी रण में 'खर-दूषण-ताड़का' की एंट्री! | Yogi | Akhilesh Yadav | UP
Ujjwala Yojna Rule Change | Bharat ki Baat: अब तो मंत्री भी बोले..'महंगाई चिंताजनक' | PM Modi | BJP
Gas Crisis | Inflation | Sandeep Chaudhary: 'महंगाई बम' का धमाका! क्या गरीबों का दम निकल रहा है?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
30 हजार फीट पर बवाल: यात्री ने तोड़ा विमान का शीशा, फिर भागने की कोशिश, जानें क्या मिल सकती है सजा
30 हजार फीट पर बवाल: यात्री ने तोड़ा विमान का शीशा, फिर भागने की कोशिश, जानें क्या मिल सकती है सजा
राजस्थान
जयपुर पटाखा फैक्ट्री में आग से 8 लोगों की मौत, विधायक अमीन कागजी ने प्रशासन पर उठाए सवाल
जयपुर पटाखा फैक्ट्री में आग से 8 लोगों की मौत, विधायक अमीन कागजी ने प्रशासन पर उठाए सवाल
स्पोर्ट्स
OMG... टी-20 में इस गेंदबाज ने डाल दिए अपने सभी 4 ओवर मेडन', जानिए भारतीय खिलाड़ी का नाम
OMG... टी-20 में इस गेंदबाज ने डाल दिए अपने सभी 4 ओवर मेडन', जानिए भारतीय खिलाड़ी का नाम
टेलीविजन
Tejasswi Prakash Birthday: गोवा से दुबई तक फैली है करोड़ों की प्रॉपर्टी, मुंबई से लग्जरी ब्यूटी पार्लर, जानें- कितनी अमीर हैं तेजस्वी प्रकाश
गोवा से दुबई तक फैली है करोड़ों की प्रॉपर्टी, मुंबई से लग्जरी ब्यूटी पार्लर, जानें- कितनी अमीर हैं तेजस्वी प्रकाश
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में आगरा-मेरठ समेत 34 जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट, 50 की स्पीड से चलेंगी हवाएं, जानें मौसम का हाल
यूपी में आगरा-मेरठ समेत 34 जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट, 50 की स्पीड से चलेंगी हवाएं
ट्रेंडिंग
अजगर है या कोई खिलौना! गोद में खतरनाक अजगर लेकर रील बनाने लगी महिला और फिर...वीडियो वायरल
अजगर है या कोई खिलौना! गोद में खतरनाक अजगर लेकर रील बनाने लगी महिला और फिर...वीडियो वायरल
टेक्नोलॉजी
गलत पावर बैंक खरीदकर पैसे बर्बाद न करें, इन चीजों पर दें ध्यान
गलत पावर बैंक खरीदकर पैसे बर्बाद न करें, इन चीजों पर दें ध्यान
जनरल नॉलेज
Strait of Hormuz: अगर अचानक खुल जाए होर्मुज तो बाजार पर कैसा पड़ेगा असर, जानें भारत को कैसे मिलेगा फायदा?
अगर अचानक खुल जाए होर्मुज तो बाजार पर कैसा पड़ेगा असर, जानें भारत को कैसे मिलेगा फायदा?
ENT LIVE
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
ENT LIVE
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Embed widget