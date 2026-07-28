क्या चलती ट्रेन की चेन कभी भी खींच सकते हैं यात्री? जानें रेलवे के नियम

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom बिना कारण चेन खींचने पर जुर्माना और जेल होगी।

Train Chain Pulling Rule: ट्रेन से सफर करने वाले हर यात्री ने ट्रेन में लगी इमरजेंसी चेन को तो देखा ही होगा. यह इमरजेंसी चेन यात्रियों की सुरक्षा के लिए होती है, लेकिन इसका इस्तेमाल हर समय नहीं किया जा सकता है. अगर कोई यात्री बिना वजह या फिर बिना किसी वैध कारण के चेन खींचता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है. इसलिए पहले ही इसकी जानकारी होना जरूरी है, ताकि यात्रा के दौरान किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े.

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कब खींच सकते हैं इमरजेंसी चेन?

कुछ जरूरी आपातकालीन स्थिति में इमरजेंसी चेन खींची जा सकती है इनमें शामिल है...

ट्रेन में चोरी, छेड़खानी या फिर डकैती या किसी अन्य गंभीर आपराधिक घटना की स्थिति में चेन खींची जा सकती है.

साथ ही ट्रेन के किसी कोच में आग लग जाती है या फिर कोई बड़ी दुर्घटना हो जाए तो ऐसे में भी चेन खींचने की परमिशन होती है.

वहीं अगर यात्रा के दौरान ही किसी यात्री की अचानक तबीयत बिगड़ जाए और स्थिति ज्यादा गंभीर हो तो ऐसे में चेन खींची जा सकती है.

कब नहीं खींचनी चाहिए इमरजेंसी चेन?

ट्रेन में लगी इमरजेंसी चेन यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए है. इसे अपने निजी सुविधा के लिए इस्तेमाल करने पर आपके खिलाफ जुर्माना लगाया जा सकता है और साथ ही कार्रवाई तक की जा सकती है. इन मामलों में कभी न खींचे चेन जैसे...

अगर आप सफर के दौरान सो जाते हैं, जिसकी वजह से अपने स्टेशन पर नहीं उतर पाते और इसी कारण चेन खींच देते हैं तो ऐसा करना रेलवे नियमों के खिलाफ है.

वहीं अगर आपकी गलती से आपका कोई सामान चलती ट्रेन से नीचे गिर जाता है तो ऐसी स्थिति में भी चेन न खींचे.

इसके अलावा अगर स्टेशन पहुंचने में आपके किसी दोस्त या रिश्तेदार को समय लग रहा हो और आप इस वजह से चेन खींचते हैं तो यह अपराध है.

बिना वजह चेन खींचने पर लगेगा भारी जुर्माना

अगर आप या फिर ट्रेन में कोई अन्य यात्री बिना किसी वैध कारण के चेन खींचता है तो उसके खिलाफ रेलवे एक्ट के तहत कार्रवाई हो सकती है. इतना ही नहीं, बल्कि 1 हजार रुपये तक का जुर्माना और 1 साल तक की जेल की सजा भी हो सकती है. इसलिए हमेशा जरूरी और इमरजेंसी के समय ही चेन खींचे, बिना वजह खींचने पर आपको सफर के दौरान काफी परेशानी हो सकती है.

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रेलवे हेल्पलाइन नंबर का कर सकते हैं इस्तेमाल

ट्रेन में किसी भी तरह की समस्या होने पर आप रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 पर कॉल कर सकते हैं. साथ ही चोरी, छेड़छाड़ या अन्य सुरक्षा से जुड़ी समस्या के लिए आप रेलवे के सुरक्षा सहायता नंबर 182 पर कॉल कर सकते हैं.