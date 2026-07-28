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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीक्या चलती ट्रेन की चेन कभी भी खींच सकते हैं यात्री? जानें रेलवे के नियम

क्या चलती ट्रेन की चेन कभी भी खींच सकते हैं यात्री? जानें रेलवे के नियम

Indian Railways: ट्रेन में लगी इमरजेंसी चेन का इस्तेमाल हर यात्री को पता होना चाहिए. यह चेन यात्रियों की सुरक्षा के लिए होती है और इसका इस्तेमाल सिर्फ इमरजेंसी में ही किया जा सकता है.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 28 Jul 2026 01:52 PM (IST)
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  • बिना कारण चेन खींचने पर जुर्माना और जेल होगी।

Train Chain Pulling Rule: ट्रेन से सफर करने वाले हर यात्री ने ट्रेन में लगी इमरजेंसी चेन को तो देखा ही होगा. यह इमरजेंसी चेन यात्रियों की सुरक्षा के लिए होती है, लेकिन इसका इस्तेमाल हर समय नहीं किया जा सकता है. अगर कोई यात्री बिना वजह या फिर बिना किसी वैध कारण के चेन खींचता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है. इसलिए पहले ही इसकी जानकारी होना जरूरी है, ताकि यात्रा के दौरान किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े. 

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कब खींच सकते हैं इमरजेंसी चेन? 

कुछ जरूरी आपातकालीन स्थिति में इमरजेंसी चेन खींची जा सकती है इनमें शामिल है...

  • ट्रेन में चोरी, छेड़खानी या फिर डकैती या किसी अन्य गंभीर आपराधिक घटना की स्थिति में चेन खींची जा सकती है.
  • साथ ही ट्रेन के किसी कोच में आग लग जाती है या फिर कोई बड़ी दुर्घटना हो जाए तो ऐसे में भी चेन खींचने की परमिशन होती है.
  • वहीं अगर यात्रा के दौरान ही किसी यात्री की अचानक तबीयत बिगड़ जाए और स्थिति ज्यादा गंभीर हो तो ऐसे में चेन खींची जा सकती है.

कब नहीं खींचनी चाहिए इमरजेंसी चेन?

ट्रेन में लगी इमरजेंसी चेन यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए है. इसे अपने निजी सुविधा के लिए इस्तेमाल करने पर आपके खिलाफ जुर्माना लगाया जा सकता है और साथ ही कार्रवाई तक की जा सकती है. इन मामलों में कभी न खींचे चेन जैसे...

  • अगर आप सफर के दौरान सो जाते हैं, जिसकी वजह से अपने स्टेशन पर नहीं उतर पाते और इसी कारण चेन खींच देते हैं तो ऐसा करना रेलवे नियमों के खिलाफ है.
  • वहीं अगर आपकी गलती से आपका कोई सामान चलती ट्रेन से नीचे गिर जाता है तो ऐसी स्थिति में भी चेन न खींचे.
  • इसके अलावा अगर स्टेशन पहुंचने में आपके किसी दोस्त या रिश्तेदार को समय लग रहा हो और आप इस वजह से चेन खींचते हैं तो यह अपराध है.

बिना वजह चेन खींचने पर लगेगा भारी जुर्माना

अगर आप या फिर ट्रेन में कोई अन्य यात्री बिना किसी वैध कारण के चेन खींचता है तो उसके खिलाफ रेलवे एक्ट के तहत कार्रवाई हो सकती है. इतना ही नहीं, बल्कि 1 हजार रुपये तक का जुर्माना और 1 साल तक की जेल की सजा भी हो सकती है. इसलिए हमेशा जरूरी और इमरजेंसी के समय ही चेन खींचे, बिना वजह खींचने पर आपको सफर के दौरान काफी परेशानी हो सकती है.

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रेलवे हेल्पलाइन नंबर का कर सकते हैं इस्तेमाल

ट्रेन में किसी भी तरह की समस्या होने पर आप रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 पर कॉल कर सकते हैं. साथ ही चोरी, छेड़छाड़ या अन्य सुरक्षा से जुड़ी समस्या के लिए आप रेलवे के सुरक्षा सहायता नंबर 182 पर कॉल कर सकते हैं.

About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 28 Jul 2026 01:50 PM (IST)
Tags :
Utility News INDIAN RAILWAYS Train Chain Pulling Rule Train Emergency Chain
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