हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047मौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीNamo Bharat Train: सराय काले खां से मेरठ तक उमड़ा जनसैलाब, नमो भारत से एक दिन में 1.25 लाख यात्रियों ने किया सफर

Namo Bharat Train: सराय काले खां से मेरठ तक उमड़ा जनसैलाब, नमो भारत से एक दिन में 1.25 लाख यात्रियों ने किया सफर

Namo Bharat Corridor: नमो भारत कॉरिडोर पर 8 जून को 1.25 लाख से अधिक यात्रियों ने सफर किया, जो अब तक की सबसे अधिक राइडरशिप है और लोगों के बढ़ते भरोसे को दर्शाता है.

By : अभिषेक नयन, दिल्ली | Updated at : 09 Jun 2026 06:35 PM (IST)
Preferred Sources

Delhi Ghaziabad Meerut News: दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ नमो भारत कॉरिडोर ने यात्रियों की संख्या के मामले में नया रिकॉर्ड कायम किया है. सोमवार, 8 जून को इस कॉरिडोर पर करीब 1.25 लाख से अधिक यात्रियों ने सफर किया, जो अब तक की सबसे अधिक दैनिक राइडरशिप है. आम दिनों में जहां लगभग एक लाख यात्री नमो भारत सेवाओं का उपयोग करते हैं, वहीं यह आंकड़ा सार्वजनिक परिवहन के प्रति लोगों के बढ़ते भरोसे को दर्शाता है. तेज, सुविधाजनक और समयबद्ध यात्रा की तलाश में बड़ी संख्या में लोग अब नमो भारत को अपना पसंदीदा विकल्प बना रहे हैं.

समय की बचत ने बढ़ाया यात्रियों का भरोसा

नमो भारत की लोकप्रियता का सबसे बड़ा कारण कम समय में यात्रा पूरी करने की सुविधा मानी जा रही है. रोजाना नौकरी, व्यवसाय और शिक्षा से जुड़े लोग इस सेवा का अधिक उपयोग कर रहे हैं. ट्रेनों की लगभग 99 प्रतिशत समयबद्धता ने भी यात्रियों का विश्वास मजबूत किया है. इसके चलते लोगों को ट्रैफिक जाम और सड़क मार्ग की अनिश्चितताओं से काफी राहत मिल रही है.

प्रमुख स्टेशनों पर सबसे ज्यादा रही आवाजाही

कॉरिडोर के सराय काले खां, न्यू अशोक नगर, आनंद विहार, गाजियाबाद और बेगमपुल स्टेशन सबसे अधिक व्यस्त स्टेशनों में शामिल रहे हैं. इन स्टेशनों की खासियत यह है कि यहां मेट्रो, रेलवे, बस सेवाओं और अन्य सार्वजनिक परिवहन साधनों से बेहतर कनेक्टिविटी उपलब्ध है. यही कारण है कि कुल राइडरशिप में इन स्टेशनों की हिस्सेदारी 40 प्रतिशत से अधिक बनी हुई है.

गौरतलब है कि, मेरठ में नमो भारत के साथ-साथ मेरठ मेट्रो सेवाएं भी इसी कॉरिडोर के इंफ्रास्ट्रक्चर पर संचालित हो रही हैं. इससे यात्रियों को शहर के भीतर और शहर से बाहर दोनों तरह की यात्रा के लिए एकीकृत सुविधा मिल रही है. यह मॉडल देश की अन्य परिवहन परियोजनाओं के लिए भी एक उदाहरण माना जा रहा है.

EPF Nominee: EPF खाते में नॉमिनी बदलना है? घर बैठे मिनटों में करें अपडेट, जानिए पूरा तरीका

गर्मी में राहत, जेब पर भी कम बोझ

दिल्ली-एनसीआर में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच पूरी तरह वातानुकूलित नमो भारत ट्रेनें यात्रियों को आरामदायक सफर का अनुभव दे रही हैं. वहीं पेट्रोल और डीजल की बढ़ती लागत के बीच यह सेवा निजी वाहनों की तुलना में अधिक किफायती साबित हो रही है. इसके साथ ही पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से भी यह एक बेहतर विकल्प बनकर उभरी है.

बढ़ती मांग को देखते हुए बढ़ाई गई सेवाएं

यात्रियों की संख्या में लगातार वृद्धि को ध्यान में रखते हुए एनसीआरटीसी ने हाल ही में पीक आवर्स के दौरान 18 अतिरिक्त ट्रेन ट्रिप्स शुरू की हैं. सुबह 7 बजे से 11:30 बजे और शाम 5 बजे से 8:30 बजे के बीच सराय काले खां और मेरठ साउथ के बीच अतिरिक्त ट्रेनें चलाई जा रही हैं. इससे यात्रियों को अधिक सुविधाजनक और सुगम यात्रा का लाभ मिलेगा.

ताजा आंकड़े बताते हैं कि नमो भारत अब केवल एक नई परिवहन परियोजना नहीं, बल्कि लाखों लोगों की दैनिक जरूरत बनती जा रही है. रिकॉर्ड राइडरशिप इस बात का संकेत है कि दिल्ली-एनसीआर में लोग तेजी से निजी वाहनों की जगह आधुनिक और विश्वसनीय सार्वजनिक परिवहन को अपना रहे हैं. आने वाले समय में यह संख्या और बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है.

स्वच्छ यमुना के लिए बड़ा अभियान! 14 जून को सफाई अभियान में जुटेगी दिल्ली, आप भी कर सकते हैं भागीदारी

Published at : 09 Jun 2026 06:35 PM (IST)
Tags :
Railway News Utility News NAMO BHARAT CORRIDOR Delhi Ghaziabad Meerut News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
सरकारी योजना का फायदा उठाकर शुरू किया मुर्गी पालन, आज हर महीने हो रही 50-60 हजार रुपये की कमाई
सरकारी योजना का फायदा उठाकर शुरू किया मुर्गी पालन, आज हर महीने हो रही 50-60 हजार रुपये की कमाई
यूटिलिटी
Namo Bharat Train: सराय काले खां से मेरठ तक उमड़ा जनसैलाब, नमो भारत से एक दिन में 1.25 लाख यात्रियों ने किया सफर
सराय काले खां से मेरठ तक उमड़ा जनसैलाब, नमो भारत से एक दिन में 1.25 लाख यात्रियों ने किया सफर
यूटिलिटी
साइबर फ्रॉड का फंसा पैसा वापस पाना हुआ आसान, MRM पोर्टल से घर बैठे मिलेगा रिफंड, ऐसे करें अप्लाई
साइबर फ्रॉड का फंसा पैसा वापस पाना हुआ आसान, MRM पोर्टल से घर बैठे मिलेगा रिफंड, ऐसे करें अप्लाई
यूटिलिटी
EPF Nominee: EPF खाते में नॉमिनी बदलना है? घर बैठे मिनटों में करें अपडेट, जानिए पूरा तरीका
EPF खाते में नॉमिनी बदलना है? घर बैठे मिनटों में करें अपडेट, जानिए पूरा तरीका
Advertisement

वीडियोज

NEET पर सबसे बड़ा अपडेट! होने वाली है हाई-लेवल मीटिंग
NEET Paper Leak: NEET पर सबसे बड़ा अपडेट! होने वाली है हाई-लेवल मीटिंग
NEET Paper Leak: NEET पर सबसे बड़ा अपडेट! होने वाली है हाई-लेवल मीटिंग | ABPLIVE
Tum Dena Sath Mera: Lalit के डर से फंसी Aprajita, हादसे के बीच Rakshit ने थामा हाथ!
बॉलीवुड न्यूज़: 'ऊंचा लंबा कद फॉरएवर' के बाद छिड़ी नई जंग, सोशल मीडिया पर कैटरीना कैफ की PR टीम पर उठे सवाल! (09-06-26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भारत ने पाक के परमाणु ठिकानों पर किया था हमला, SIPRI की रिपोर्ट से खुलासा
ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भारत ने पाक के परमाणु ठिकानों पर किया था हमला, SIPRI की रिपोर्ट से खुलासा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी चुनाव से पहले एक्शन मोड में CM योगी, लव जिहाद और लैंड जिहाद को लेकर दी सख्त चेतावनी
यूपी चुनाव से पहले एक्शन मोड में CM योगी, लव जिहाद और लैंड जिहाद को लेकर दी सख्त चेतावनी
फ़ुटबॉल
क्रिकेट वर्ल्ड कप या फीफा वर्ल्ड कप, किस टूर्नामेंट की प्राइज मनी ज्यादा बड़ी? जानें दोनों में कितना अंतर
क्रिकेट वर्ल्ड कप या फीफा वर्ल्ड कप, किस टूर्नामेंट की प्राइज मनी ज्यादा बड़ी? जानें दोनों में कितना अंतर
टेलीविजन
'टी-शर्ट में घूमोगी तो तलाक हो जाएगा', दो बीवियों वाले अरमान मलिक के बयान पर यूजर्स का फूटा गुस्सा
'टी-शर्ट में घूमोगी तो तलाक हो जाएगा', अरमान मलिक के बयान पर यूजर्स का फूटा गुस्सा
विश्व
ट्रंप ने शी जिनपिंग को दिया बड़ा झटका, अमेरिका ने अलीबाबा और BYD समेत इन चीनी कंपनियों को किया ब्लैकलिस्ट
ट्रंप ने जिनपिंग को दिया बड़ा झटका, US ने अलीबाबा-BYD समेत इन चीनी कंपनियों को किया ब्लैकलिस्ट
इंडिया
Explained: क्या ममता बनर्जी की TMC टूटने वाली है? 20 सासंदों के पार्टी छोड़ने के बाद मिले 5 बड़े संकेत
क्या ममता बनर्जी की TMC टूटने वाली है? 20 सासंदों के पार्टी छोड़ने के बाद मिले 5 बड़े संकेत
ट्रेंडिंग
Video: 'मजनू भाई सही थे' वेलकम फिल्म के पेंटिंग हुई सच- वायरल वीडियो देख उछल पड़े लोग
'मजनू भाई सही थे' वेलकम फिल्म के पेंटिंग हुई सच- वायरल वीडियो देख उछल पड़े लोग
Home Tips
Home Remedies For Ants: सारे जतन कर लिए लेकिन घर से नहीं जा रहीं लाल वाली चींटियां, अपनाएं ये देसी ट्रिक्स
सारे जतन कर लिए लेकिन घर से नहीं जा रहीं लाल वाली चींटियां, अपनाएं ये देसी ट्रिक्स
ENT LIVE
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
ENT LIVE
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Embed widget