रक्षा बंधन से पहले पोस्ट ऑफिस ने बढ़ाए रेट, स्पीड पोस्ट के बदले नियम
India Post Speed Post Rule: अगर आप स्पीड पोस्ट से जरूरी दस्तावेज भेजते हैं तो यह खबर आपके काम की है. 1 अगस्त से डाक विभाग स्पीड पोस्ट से जुड़े नए नियम लागू करने जा रहा है.
- ये नई सुविधाएँ मुंबई सहित फिलहाल छह शहरों में उपलब्ध हैं।
India Post Speed Post Rule: आज भी बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं, जो पैन, आधार या फिर कोई अन्य जरूरी दस्तावेज को भेजने के लिए स्पीड पोस्ट का इस्तेमाल करना पसंद करते हैं. क्या आप भी अपने जरूरी दस्तावेजों को भेजने के लिए स्पीड पोस्ट का इस्तेमाल करते हैं? तो यह खबर आपके बेहद काम की है. जुलाई का महीना खत्म होने वाला है और अगस्त की शुरुआत के साथ कई चीजों में बदलाव होने वाला है और उन्हीं में से एक बदलाव डाक विभाग स्पीड पोस्ट सेवाओं में भी होने वाला है, जो 1 अगस्त से लागू होंगे.
नए नियम क्या है?
नए नियमों के तहत अब डाक विभाग ने यह साफ कर दिया है कि किन चीजों को डॉक्यूमेंट माना जाएगा और किन चीजों को पार्सल में गिना जाएगा. अब जानते हैं कि आखिर किन चीजों को डॉक्यूमेंट और पार्सल माना जाएगा?
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किसे माना जाएगा पार्सल?
इस पर डाक विभाग ने स्पष्ट किया है कि जो चीजें डॉक्यूमेंट में शामिल नहीं की गई है, उनको पार्सल माना जाएगा, जैसे...
- इलेक्ट्रॉनिक सामान
- कपड़े
- फोन
- गिफ्ट जैसी चीजों को पार्सल माना जाएगा.
किसे माना जाएगा डॉक्यूमेंट?
- राखी के लिफाफे, जिनका 500 ग्राम तक वजन हो.
- चेकबुक, वेलकम किट बैंक स्टेटमेंट और पासबुक.
- बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस और इंश्योरेंस से जुड़े डॉक्यूमेंट.
- पैन कार्ड,वोटर आईडी,आधार कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट
- डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और अन्य जरूरी बैंकिंग पत्र.
बल्क ग्राहकों के लिए स्पीड पोस्ट के रेट जानें
- 24 स्पीड पोस्ट का चार्ज कॉन्ट्रैक्ट वाले बल्क ग्राहकों के लिए 38 रुपये से 100 रुपये प्रति आर्टिकल रखा गया है.
- बल्क ग्राहकों को 48 स्पीड पोस्ट सेवा के लिए 48 से 72 रुपये प्रति आर्टिकल देना होगा.
कितना देना होगा रिटेल ग्राहकों को चार्ज?
1 अगस्त से रिटेल ग्राहकों के लिए 24 स्पीड पोस्ट का चार्ज डिलीवरी की दूरी और वजन के हिसाब से देना होगा.
- आपको 50 ग्राम तक का आर्टिकल भेजने के लिए 38 रुपये देने होंगे.
- साथ ही 251 से 500 ग्राम तक आर्टिकल भेजने पर 140 से 186 रुपये तक देने होंगे.
- वहीं रिटेल ग्राहकों के लिए 48 स्पीड पोस्ट का चार्ज 61 से 121 रुपये प्रति आर्टिकल रखा गया है
- वहीं 51 से 250 ग्राम की डिलीवरी के लिए 118 से 154 रुपये देने होंगे.
- 50 ग्राम तक पूरे भारत में भेजने के लिए 94 रुपये देने होंगे और साथ ही GST अलग से देना होगा.
डाक विभाग ने शुरू की डिलीवरी की नई सुविधा
- डाक विभाग ने 24 और 48 स्पीड पोस्ट के नाम से दो नई सेवाएं शुरू की हैं.
- नई सेवा के तहत 24 स्पीड पोस्ट का उद्देश्य यह है कि डिलीवरी 24 घंटे के अंदर करने की कोशिश की जाएगी.
- वहीं 48 स्पीड पोस्ट का मकसद यह है कि डिलीवरी 48 घंटे के अंदर की जाएगी.
कौन उठा पाएगा नई सुविधा का फायदा?
अभी यह सुविधा 6 शहरों में उपलब्ध है. इनमें शामिल है...
- मुंबई
- बेंगलुरु
- हैदराबाद
- दिल्ली
- चेन्नई
- कोलकाता
किन्हें होगा सबसे ज्यादा फायदा?
- सबसे ज्यादा फायदा बैंक, बीमा कंपनियां समेत फाइनेंशियल संस्थानों को फायदा होगा.
- वहीं सरकारी दस्तावेज भेजने वालो को फायदा हो सकता है.
- इसके अलावा जो लोग नियमित स्पीड पोस्ट का इस्तेमाल करते हैं.
- साथ ही जिन्हें बल्क में दस्तावेज भेजने होते हैं.
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