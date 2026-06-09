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गर्मियों में कैब ड्राइवर AC चलाने से क्यों करते हैं मना? जानिए क्या कहता है कानून और कंपनियों की पॉलिसी
Cab News: सभी ने अक्सर नोटिस किया होगा गर्मियों के समय कैब ड्राइवर AC चलाने से मना कर देता है. कैब ड्राइवरों के अलग-अलग कारण होते हैं, इसी वजह से पैसेंजर और ड्राइवरों के बीच विवाद भी छिड़ चुके हैं.
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