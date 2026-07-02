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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीEPFO News: इस तारीख से दोबारा शुरू हो जाएंगी EPFO की सुविधाएं, उपभोक्ताओं को मिलेगा बेहतर एक्सपीरियंस

EPFO News: इस तारीख से दोबारा शुरू हो जाएंगी EPFO की सुविधाएं, उपभोक्ताओं को मिलेगा बेहतर एक्सपीरियंस

EPFO News: कई दिनों से EPFO की वेबसाइट पर मेंटेनेंस का काम चल रहा था. जिसके चलते इस वेबसाइट के जरिए अपना काम करने वाले उपभोक्ताओं को इंतजार करना पड़ा था. अब ये सुविधाएं दोबारा शुरू होने वाली हैं.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 02 Jul 2026 11:39 PM (IST)
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EPFO News: पिछले कई दिनों से EPFO यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की वेबसाइट बंद पड़ी थी. वो इसलिए क्योंकि इस वेबसाइट को लोगों के बेहतर एक्सपीरियंस के लिए अपडेट किया जा रहा था. अब तक भी ये वेबसाइट बंद ही है. हालांकि अब ईपीएफओ ने अपने कस्टमर्स को बता दिया है कि वो इस सुविधा का दोबारा से लाभ कब से ले सकते हैं.

कब से शुरू होंगी सेवाएं?
दरअसल जब सिस्टम अपडेट हो रहा था तभी से लगातार EPFO के सोशल मीडिया पर अपडेट कर इसकी जानकारी लगातार दी जा रही थी. वहीं अब EPFO ने बता दिया है कि वो अपनी वेबसाइट को दोबारा से कब से शुरू करने जा रहे हैं.

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EPFO के आधिकारिक X (ट्विटर) अकाउंट के जरिए एक पोस्ट शेयर की गई है. जिसके जरिए बताया गया है कि EPFO की वेबसाइट 3 जुलाई रात 12 बजे से दोबारा शुरू हो जाएंगी. अपने इस ऑफिशियल मैसेज में कहा है कि ये अपग्रेड सदस्यों को बेहतर, तेज और ज्यादा सुरक्षित डिजिटल अनुभव देने के उद्देश्य से किया जा रहा है. संगठन ने सेवाएं बाधित होने से हुई असुविधा के लिए खेद जताते हुए लोगों से धैर्य बनाए रखने की अपील भी की है.

कब से बंद थी वेबसाइट
ईपीएफओ पोर्टल पिछले लगभग 7 दिनों से बंद था. पहले बताया गया था कि EPFO पोर्टल 26 से 30 जून तक बंद रहने वाला है. लेकिन 30 तारीख के बाद 1 तारीख, फिर 2 तारीख और अब 3 तारीख बता दी गई है. ऐसे में उपभोक्ताओं का विश्वास भी डगमगाता जा रहा है. अब उपभोक्ताओं को लगने लग है कि वो इस सुविधा का लाभ नहीं ले पाएंगे. यहां तक कि कई लोगों का ये भी कहना है कि 3 तारीख को पोस्ट करके कह दिया जाएगा कि पोर्टल 4 तारीख से शुरू होगा, और ऐसे ही आगे तारीख बढ़ाई जाती रहेगी.

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इन सुविधाओं का लाभ नहीं ले पा रहे उपभोक्ता
बता दें कि इस अपडेशन के काम की वजह से कर्मचारी और कंपनियां कई ऑनलाइन सुविधाओं का उपयोग नहीं कर पा रही हैं. जिसमें PF बैलेंस देखना, पासबुक डाउनलोड करना, क्लेम फाइल करना, KYC अपडेट करना, UAN से जुड़ी सेवाएं और नियोक्ताओं द्वारा योगदान संबंधी काम भी शामिल है.

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About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
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Published at : 02 Jul 2026 11:39 PM (IST)
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