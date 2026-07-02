इस तारीख से दोबारा शुरू हो जाएंगी EPFO की सुविधाएं, उपभोक्ताओं को मिलेगा बेहतर एक्सपीरियंस

EPFO News: पिछले कई दिनों से EPFO यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की वेबसाइट बंद पड़ी थी. वो इसलिए क्योंकि इस वेबसाइट को लोगों के बेहतर एक्सपीरियंस के लिए अपडेट किया जा रहा था. अब तक भी ये वेबसाइट बंद ही है. हालांकि अब ईपीएफओ ने अपने कस्टमर्स को बता दिया है कि वो इस सुविधा का दोबारा से लाभ कब से ले सकते हैं.

कब से शुरू होंगी सेवाएं?

दरअसल जब सिस्टम अपडेट हो रहा था तभी से लगातार EPFO के सोशल मीडिया पर अपडेट कर इसकी जानकारी लगातार दी जा रही थी. वहीं अब EPFO ने बता दिया है कि वो अपनी वेबसाइट को दोबारा से कब से शुरू करने जा रहे हैं.

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EPFO के आधिकारिक X (ट्विटर) अकाउंट के जरिए एक पोस्ट शेयर की गई है. जिसके जरिए बताया गया है कि EPFO की वेबसाइट 3 जुलाई रात 12 बजे से दोबारा शुरू हो जाएंगी. अपने इस ऑफिशियल मैसेज में कहा है कि ये अपग्रेड सदस्यों को बेहतर, तेज और ज्यादा सुरक्षित डिजिटल अनुभव देने के उद्देश्य से किया जा रहा है. संगठन ने सेवाएं बाधित होने से हुई असुविधा के लिए खेद जताते हुए लोगों से धैर्य बनाए रखने की अपील भी की है.

EPFO System Upgrade in Progress

Just a Little Wait for a Better Digital EPFO Experience.



Member and Employer services will resume on 3 July 2026 | 00:00 Hrs.



We deeply regret inconvenience caused and appreciate your patience. pic.twitter.com/L1gnytM64w — EPFO (@officialepfo) July 2, 2026

कब से बंद थी वेबसाइट

ईपीएफओ पोर्टल पिछले लगभग 7 दिनों से बंद था. पहले बताया गया था कि EPFO पोर्टल 26 से 30 जून तक बंद रहने वाला है. लेकिन 30 तारीख के बाद 1 तारीख, फिर 2 तारीख और अब 3 तारीख बता दी गई है. ऐसे में उपभोक्ताओं का विश्वास भी डगमगाता जा रहा है. अब उपभोक्ताओं को लगने लग है कि वो इस सुविधा का लाभ नहीं ले पाएंगे. यहां तक कि कई लोगों का ये भी कहना है कि 3 तारीख को पोस्ट करके कह दिया जाएगा कि पोर्टल 4 तारीख से शुरू होगा, और ऐसे ही आगे तारीख बढ़ाई जाती रहेगी.

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इन सुविधाओं का लाभ नहीं ले पा रहे उपभोक्ता

बता दें कि इस अपडेशन के काम की वजह से कर्मचारी और कंपनियां कई ऑनलाइन सुविधाओं का उपयोग नहीं कर पा रही हैं. जिसमें PF बैलेंस देखना, पासबुक डाउनलोड करना, क्लेम फाइल करना, KYC अपडेट करना, UAN से जुड़ी सेवाएं और नियोक्ताओं द्वारा योगदान संबंधी काम भी शामिल है.