हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीगुजारा भत्ता में ज्यादा से ज्यादा कितना पैसा मांग सकती है बीवी, क्या है इसका पैमाना?

गुजारा भत्ता में ज्यादा से ज्यादा कितना पैसा मांग सकती है बीवी, क्या है इसका पैमाना?

Maintenance Allowance Rules: क्रिकेटर मोहम्मद शमी की पूर्व पत्नी हसीन जहां ने गुजारा भत्ता बढ़ाने की मांग की है. जानिए कानून के हिसाब से पत्नी कितनी रकम मांग सकती है और अदालत इसे कैसे तय करती है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 07 Nov 2025 04:56 PM (IST)
Preferred Sources

Maintenance Allowance Rules:  देश में गुजारा भत्ता को लेकर कई बार चर्चाएं होती रही हैं. किसी को लाखों में गुजारा भत्ता मिलता है. तो किसी को महज हजारों में तो किसी को बिल्कुल नाम मात्र के लिए. गुजारा भत्ता को लेकर इन दिनों फिर से मामला चर्चा में है. क्योंकि भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी की पूर्व पत्नी हसीन जहां जिन्हें हर महीने 4 लाख रुपये बतौर गुजारा भत्ता मिलते हैं. अब उन्होंने इस रकम को बढ़ाने की मांग की है.

हसीन जहां  का कहना है कि मौजूदा खर्चों और महंगाई को देखते हुए यह रकम उनके लिए काफी नहीं है. उनके इस कदम के बाद यह सवाल फिर उठ गया है कि आखिर कोई पत्नी अपने पति से गुजारा भत्ता के रूप में अधिकतम कितना पैसा मांग सकती है और अदालत इस रकम को तय कैसे करती है. चलिए आपको बताते हैं इस बारे में पूरी जानकारी. 

कितना मिल सकता है गुजारा भत्ता?

भारतीय कानून के मुताबिक गुजारा भत्ता की राशि तय करने के लिए कई पहलुओं पर गौर किया जाता है. इसमें पति की इनकम, पत्नी की जरूरतें उसकी लाइफस्टाइल और वैवाहिक जीवन की अवधि यानी शादी कितने सालों तक चली यह सब बातें शामिल होती है. कोर्ट आम तौर पर पति की कुल मंथली इनकम का 25 से 33 प्रतिशत हिस्सा गुजारा भत्ता के रूप में तय कर सकती है. 

यह भी पढ़ें: दावत का न्योता कहीं खाली न कर दे आपका बैंक खाता, शादी का कार्ड भेजकर ऐसे ठगी कर रहे स्कैमर्स

हालांकि यह कोई तय नियम नहीं है. अगर पत्नी के पास खुद की आमदनी नहीं है या बच्चे उसके साथ रहते हैं. तो रकम और बढ़ सकती है. वहीं अगर पत्नी पहले से नौकरी कर रही है या उसके पास ठीक-ठाक संपत्ति है. तो इस लिहाज से गुजारा भत्ता कम भी किया जा सकता है. यानी अधिकतम गुजारा भत्ता कितना हो सकता है इसकी लिमिट तय नहीं है.

कैसे तय होता है गुजारा भत्ता का पैमाना?

गुजारा भत्ता अलग-अलग मामलों के हिसाब से तय होता है. कोर्ट सभी मामलों में परिस्थितियों के आधार पर फैसला देती है. इसमें देखा जाता है कि पति की आमदनी कितनी है, पत्नी की जरूरतें क्या हैं, और क्या उसके पास खुद का कोई साधन है या नहीं. कुछ मामलों में अदालत पति से उसकी इनकम के प्रूफ जैसे सैलरी स्लिप, बैंक स्टेटमेंट और टैक्स रिटर्न की जानकारी मांगती है. 

यह भी पढ़ें: किस म्युचुअल फंड में लगाना चाहिए पैसा, जानें क्या हैं फ्लेक्सी और मल्टी कैप फंड?

इसके साथ ही पत्नी के खर्चों और बच्चों की पढ़ाई जैसी जरूरतों को भी ध्यान में रखा जाता है. हसीन जहां के मामले में भी कोर्ट इन्हीं आधारों पर रकम तय करेगी. अगर यह साबित होता है कि शमी की आमदनी में बड़ा इजाफा हुआ है. तो गुजारा भत्ता बढ़ाने का दावा मजबूत हो सकता है. अगर कोर्ट हसीन जहां की बातों से सहमत नहीं होता और जरूरत नहीं लगती तो भत्ता नहीं बढ़ेगा.

यह भी पढ़ें: कार 1.20 लाख किमी चल गई तो किन पार्ट्स को बदलवाना बेहद जरूरी? जान लें काम की बात

Published at : 07 Nov 2025 04:56 PM (IST)
Tags :
Court Hasin Jahan Maintenance Allowance Utility News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
बिहार के पहले फेज में बंपर वोटिंग से नतीजे ऐसे आएंगे जिसे देख नीतीश-तेजस्वी-पीके चौंक जाएंगे!
बिहार के पहले फेज में बंपर वोटिंग से नतीजे ऐसे आएंगे जिसे देख नीतीश-तेजस्वी-पीके चौंक जाएंगे!
बिहार
'लालू के बेटे जीतते हैं तो वे अपहरण का नया विभाग खोलेंगे', तेजस्वी पर अमित शाह का हमला
'लालू के बेटे जीतते हैं तो वे अपहरण का नया विभाग खोलेंगे', तेजस्वी पर अमित शाह का हमला
इंडिया
4 लाख रुपये महीना गुजारा भत्ता से संतुष्ट नहीं क्रिकेटर मोहम्मद शमी की एक्स-वाइफ, पहुंचीं SC, जज बोले- अच्छा-खासा...
4 लाख रुपये महीना गुजारा भत्ता से संतुष्ट नहीं क्रिकेटर मोहम्मद शमी की एक्स-वाइफ, पहुंचीं SC, जज बोले- अच्छा-खासा...
टेलीविजन
माही विज ने वीडियो शेयर कर दिया हेल्थ अपडेट, बताया किस बात का है दुख, दोस्तों से लगाई ये गुहार
वीडियो शेयर कर माही विज ने दिया हेल्थ अपडेट, जाहिर किया अपना दुख
Advertisement

वीडियोज

Bihar Election 2025:बिहार चुनाव में दिग्गजों ने झोंकी ताकत, करेंगे ताबड़तोड़ रैलियां । Breaking News
Bihar Election 2025: बिहार में आज दूसरे चरण के चुनवी प्रचार के लिए NDA और INDIA ALLIANCE करेंगे रैली
गर्लफ्रेंड के भाई पर बॉयफ्रेंड की नजर
पहले फेज में बंपर वोटिंग Nitish के लिए टेंशन की बात?
Bihar Election Phase 1 Voting: पहले फेज में बंपर मतदान...किसके पलड़ा होगा भारी? | Nitish | tejashwi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिहार
बिहार के पहले फेज में बंपर वोटिंग से नतीजे ऐसे आएंगे जिसे देख नीतीश-तेजस्वी-पीके चौंक जाएंगे!
बिहार के पहले फेज में बंपर वोटिंग से नतीजे ऐसे आएंगे जिसे देख नीतीश-तेजस्वी-पीके चौंक जाएंगे!
बिहार
'लालू के बेटे जीतते हैं तो वे अपहरण का नया विभाग खोलेंगे', तेजस्वी पर अमित शाह का हमला
'लालू के बेटे जीतते हैं तो वे अपहरण का नया विभाग खोलेंगे', तेजस्वी पर अमित शाह का हमला
इंडिया
4 लाख रुपये महीना गुजारा भत्ता से संतुष्ट नहीं क्रिकेटर मोहम्मद शमी की एक्स-वाइफ, पहुंचीं SC, जज बोले- अच्छा-खासा...
4 लाख रुपये महीना गुजारा भत्ता से संतुष्ट नहीं क्रिकेटर मोहम्मद शमी की एक्स-वाइफ, पहुंचीं SC, जज बोले- अच्छा-खासा...
टेलीविजन
माही विज ने वीडियो शेयर कर दिया हेल्थ अपडेट, बताया किस बात का है दुख, दोस्तों से लगाई ये गुहार
वीडियो शेयर कर माही विज ने दिया हेल्थ अपडेट, जाहिर किया अपना दुख
क्रिकेट
महाराष्ट्र सरकार वर्ल्ड चैंपियन भारतीय खिलाड़ियों पर मेहरबान, तीन प्लेयर्स को मिला 2.5 करोड़ का चेक
महाराष्ट्र सरकार वर्ल्ड चैंपियन भारतीय खिलाड़ियों पर मेहरबान, तीन प्लेयर्स को मिला 2.5 करोड़ का चेक
शिक्षा
CBSE जल्द शुरू करेगा सीटीईटी एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन, जानें कैसे भर सकेंगे एप्लीकेशन फॉर्म
CBSE जल्द शुरू करेगा सीटीईटी एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन, जानें कैसे भर सकेंगे एप्लीकेशन फॉर्म
यूटिलिटी
किस म्युचुअल फंड में लगाना चाहिए पैसा, जानें क्या हैं फ्लेक्सी और मल्टी कैप फंड?
किस म्युचुअल फंड में लगाना चाहिए पैसा, जानें क्या हैं फ्लेक्सी और मल्टी कैप फंड?
हेल्थ
Heart Attack: दिल का दौरा पड़ने पर बाएं हाथ में क्यों होता है दर्द, जान लें इस वॉर्निंग सिग्नल के पीछे छिपा साइंस?
दिल का दौरा पड़ने पर बाएं हाथ में क्यों होता है दर्द, जान लें इस वॉर्निंग सिग्नल के पीछे छिपा साइंस?
ENT LIVE
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
ENT LIVE
इमरान हाशमी और यामी गौतम का इंटरव्यू | हक | अवॉर्ड शो | सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री विवाद और भी बहुत कुछ
इमरान हाशमी और यामी गौतम का इंटरव्यू | हक | अवॉर्ड शो | सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री विवाद और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
डॉली सिंह | इन्फ्लुएंसर ने कंटेंट निर्माण की दौड़ शुरू की | वायरल रील्स | गोल्डन रिंग विजेता और भी बहुत कुछ
डॉली सिंह | इन्फ्लुएंसर ने कंटेंट निर्माण की दौड़ शुरू की | वायरल रील्स | गोल्डन रिंग विजेता और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
हुमा कुरैशी का इंटरव्यू | ओटीटी प्लेटफॉर्म | लीला | नेटफ्लिक्स पर पहला शो और भी बहुत कुछ
हुमा कुरैशी का इंटरव्यू | ओटीटी प्लेटफॉर्म | लीला | नेटफ्लिक्स पर पहला शो और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
टॉक्सिक और यश पर हुमा कुरैशी | भारत की सबसे बड़ी फिल्म टॉक्सिक | हुमा कुरैशी का इंटरव्यू
टॉक्सिक और यश पर हुमा कुरैशी | भारत की सबसे बड़ी फिल्म टॉक्सिक | हुमा कुरैशी का इंटरव्यू
Embed widget