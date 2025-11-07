दावत का न्योता कहीं खाली न कर दे आपका बैंक खाता, शादी का कार्ड भेजकर ऐसे ठगी कर रहे स्कैमर्स

शादी का सीजन शुरू होते ही स्कैमर्स ने लोगों को ठगने का नया तरीका खोज लिया है. अब वह ऑनलाइन शादी का कार्ड भेजकर लोगों से ठगी कर रहे हैं. कार्ड के बहाने भेजे गए लिंक पर क्लिक करते ही लोगों के बैंक अकाउंट से पैसे गायब हो रहे हैं.