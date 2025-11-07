हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दावत का न्योता कहीं खाली न कर दे आपका बैंक खाता, शादी का कार्ड भेजकर ऐसे ठगी कर रहे स्कैमर्स

दावत का न्योता कहीं खाली न कर दे आपका बैंक खाता, शादी का कार्ड भेजकर ऐसे ठगी कर रहे स्कैमर्स

Marriage Card Scam: शादी के फर्जी कार्ड भेजकर स्कैमर्स लोगों के बैंक अकाउंट खाली कर रहे हैं. अनजान लिंक पर क्लिक न करें, वरना आपकी निजी जानकारी लीक हो सकती है.

07 Nov 2025 03:02 PM (IST)
Marriage Card Scam: शादी के फर्जी कार्ड भेजकर स्कैमर्स लोगों के बैंक अकाउंट खाली कर रहे हैं. अनजान लिंक पर क्लिक न करें, वरना आपकी निजी जानकारी लीक हो सकती है.

आज का दौर बिल्कुल डिजीटल हो चुका है. लगभग सारी चीजें डिजीटल हो चुकी हैं. अब हर एक आप ऑनलाइन इंटरनेट के जरिए कर सकते हैं. अब लोग शादी की कार्ड भी ऑनलाइन व्हाट्सएप पर भेज देता है और पिछले कुछ सालों में यह चलन काफी देखने को मिला है.

शादी का सीजन शुरू होते ही स्कैमर्स ने लोगों को ठगने का नया तरीका खोज लिया है. अब वह ऑनलाइन शादी का कार्ड भेजकर लोगों से ठगी कर रहे हैं. कार्ड के बहाने भेजे गए लिंक पर क्लिक करते ही लोगों के बैंक अकाउंट से पैसे गायब हो रहे हैं.
शादी का सीजन शुरू होते ही स्कैमर्स ने लोगों को ठगने का नया तरीका खोज लिया है. अब वह ऑनलाइन शादी का कार्ड भेजकर लोगों से ठगी कर रहे हैं. कार्ड के बहाने भेजे गए लिंक पर क्लिक करते ही लोगों के बैंक अकाउंट से पैसे गायब हो रहे हैं.
यह फर्जी कार्ड देखने में असली लगते हैं और खूबसूरत डिज़ाइन के साथ भेजे जाते हैं. कार्ड में एक लिंक या QR कोड होता है, जिस पर क्लिक करने से फोन या कंप्यूटर में मैलवेयर डाउनलोड हो जाता है. इससे ठगों को आपके बैंक डिटेल्स तक पहुंच मिल जाती है.
यह फर्जी कार्ड देखने में असली लगते हैं और खूबसूरत डिज़ाइन के साथ भेजे जाते हैं. कार्ड में एक लिंक या QR कोड होता है, जिस पर क्लिक करने से फोन या कंप्यूटर में मैलवेयर डाउनलोड हो जाता है. इससे ठगों को आपके बैंक डिटेल्स तक पहुंच मिल जाती है.
कई मामलों में स्कैमर्स खुद को रिश्तेदार या पुराने दोस्त के रूप में पेश करते हैं. वह मैसेज या व्हाट्सएप पर कार्ड भेजते हैं और कहते हैं कि जल्दी खोलो, हमारी शादी का इनविटेशन है. लोग भरोसे में आकर क्लिक कर देते हैं और अकाउंट हैक हो जाता है.
कई मामलों में स्कैमर्स खुद को रिश्तेदार या पुराने दोस्त के रूप में पेश करते हैं. वह मैसेज या व्हाट्सएप पर कार्ड भेजते हैं और कहते हैं कि जल्दी खोलो, हमारी शादी का इनविटेशन है. लोग भरोसे में आकर क्लिक कर देते हैं और अकाउंट हैक हो जाता है.
इस तरह के ठग बैंक ऐप, यूपीआई और पेमेंट प्लेटफॉर्म के जरिए जानकारी चुराते हैं. जैसे ही आप लिंक खोलते हैं. आपके मोबाइल से ओटीपी और लॉगिन डेटा ट्रैक हो जाता है. कुछ ही सेकंड में बैंक बैलेंस गायब हो जाता है और आपको भनक भी नहीं लगती.
इस तरह के ठग बैंक ऐप, यूपीआई और पेमेंट प्लेटफॉर्म के जरिए जानकारी चुराते हैं. जैसे ही आप लिंक खोलते हैं. आपके मोबाइल से ओटीपी और लॉगिन डेटा ट्रैक हो जाता है. कुछ ही सेकंड में बैंक बैलेंस गायब हो जाता है और आपको भनक भी नहीं लगती.
साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स सलाह देते हैं कि किसी भी अनजान लिंक या डिजिटल कार्ड पर क्लिक न करें. अगर कोई शादी का इनविटेशन आया है. तो पहले कॉल या मैसेज से उसके बारे में पता करें. भरोसे के बिना लिंक खोलना खतरे को न्योता देना है.
साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स सलाह देते हैं कि किसी भी अनजान लिंक या डिजिटल कार्ड पर क्लिक न करें. अगर कोई शादी का इनविटेशन आया है. तो पहले कॉल या मैसेज से उसके बारे में पता करें. भरोसे के बिना लिंक खोलना खतरे को न्योता देना है.
अगर आपसे गलती से ऐसा लिंक खुल गया है. तो तुरंत अपने बैंक और साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 पर संपर्क करें. साथ ही सभी पासवर्ड बदलें और मोबाइल से संदिग्ध ऐप्स हटाएं. वक्त रहते कदम उठाने से बड़ा नुकसान रोका जा सकता है.
अगर आपसे गलती से ऐसा लिंक खुल गया है. तो तुरंत अपने बैंक और साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 पर संपर्क करें. साथ ही सभी पासवर्ड बदलें और मोबाइल से संदिग्ध ऐप्स हटाएं. वक्त रहते कदम उठाने से बड़ा नुकसान रोका जा सकता है.
07 Nov 2025 03:02 PM (IST)
Embed widget