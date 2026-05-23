राजस्थान रॉयल्स ने विकेटकीपर बल्लेबाज रवि सिंह का रिप्लेसमेंट घोषित कर दिया है. रवि, हैमस्ट्रिंग इंजरी के कारण आईपीएल 2026 से बाहर हो गए थे. उन्हें इमनजोत चहल ने राजस्थान टीम में रिप्लेस किया है. RR टीम ने यह बहुत बड़ा बदलाव मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैच से ठीक पहले किया है.

24 मई को वानखेड़े स्टेडियम में राजस्थान को MI के साथ मैच खेलना है, जो प्लेऑफ के नजरिए से बहुत महत्वपूर्ण है. राजस्थान टीम से उन्हें 30 लाख रुपये मिलेंगे. मगर इमनजोत चहल हैं कौन, जिन्हें राजस्थान ने अपने सबसे महत्वपूर्ण मुकाबले से पहले अपनी टीम में शामिल किया है.

कौन हैं इमनजोत चहल?

इमनजोत सिंह चहल का जन्म 17 अगस्त 2004 को पंजाब के पटियाला में हुआ था. 21 वर्षीय इमनजोत पेशे से ऑलराउंडर हैं, दायें हाथ से बल्लेबाजी करते हैं और बाएं हाथ से ऑफ-स्पिन गेंदबाजी. इमनजोत घरेलू क्रिकेट में पंजाब के लिए खेलते हैं और 2024 में अपना फर्स्ट-क्लास डेब्यू किया था.

अब तक अपने रेड बॉल करियर में उन्होंने 3 मैचों में 11 विकेट लेने के अलावा 105 रन भी बनाए हैं. फर्स्ट-क्लास करियर में उनके नाम एक फिफ्टी भी है. सीनियर लेवल क्रिकेट में इमनजोत ने अब तक व्हाइट बॉल क्रिकेट डेब्यू नहीं किया है.

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राजस्थान टीम का हाल

आईपीएल 2026 में रियान पराग की कप्तानी वाली राजस्थान रॉयल्स मुश्किल में फंसी है. राजस्थान की किस्मत उसी के हाथ में है. क्योंकि आखिरी लीग मैच जीता तो वह प्लेऑफ में चली जाएगी और हारे तो मुश्किलें कई गुना बढ़ जाएंगी.

दरअसल राजस्थान के अभी 14 पॉइंट्स हैं और मुंबई इंडियंस को हराकर उसका प्लेऑफ में स्थान पक्का हो जाएगा. मगर RR टीम हारी, तो उसे प्लेऑफ में जाने के लिए बाकी टीमों पर निर्भर रहना पड़ेगा.

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