हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
क्रिकेटलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्टआईपीएल टीमऑरेंज कैपपर्पल कैप
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026कौन हैं इमनजोत चहल, जिन्हें अचानक राजस्थान ने अपनी टीम में किया शामिल? जानें इनके बारे में सबकुछ

कौन हैं इमनजोत चहल, जिन्हें अचानक राजस्थान ने अपनी टीम में किया शामिल? जानें इनके बारे में सबकुछ

Who is Emanjot Chahal: राजस्थान रॉयल्स ने इमनजोत चहल को अपनी टीम में शामिल किया है. उन्होंने RR के स्क्वाड में रवि सिंह की जगह ली है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 23 May 2026 08:55 PM (IST)
Preferred Sources

राजस्थान रॉयल्स ने विकेटकीपर बल्लेबाज रवि सिंह का रिप्लेसमेंट घोषित कर दिया है. रवि, हैमस्ट्रिंग इंजरी के कारण आईपीएल 2026 से बाहर हो गए थे. उन्हें इमनजोत चहल ने राजस्थान टीम में रिप्लेस किया है. RR टीम ने यह बहुत बड़ा बदलाव मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैच से ठीक पहले किया है.

24 मई को वानखेड़े स्टेडियम में राजस्थान को MI के साथ मैच खेलना है, जो प्लेऑफ के नजरिए से बहुत महत्वपूर्ण है. राजस्थान टीम से उन्हें 30 लाख रुपये मिलेंगे. मगर इमनजोत चहल हैं कौन, जिन्हें राजस्थान ने अपने सबसे महत्वपूर्ण मुकाबले से पहले अपनी टीम में शामिल किया है.

कौन हैं इमनजोत चहल?

इमनजोत सिंह चहल का जन्म 17 अगस्त 2004 को पंजाब के पटियाला में हुआ था. 21 वर्षीय इमनजोत पेशे से ऑलराउंडर हैं, दायें हाथ से बल्लेबाजी करते हैं और बाएं हाथ से ऑफ-स्पिन गेंदबाजी. इमनजोत घरेलू क्रिकेट में पंजाब के लिए खेलते हैं और 2024 में अपना फर्स्ट-क्लास डेब्यू किया था.

अब तक अपने रेड बॉल करियर में उन्होंने 3 मैचों में 11 विकेट लेने के अलावा 105 रन भी बनाए हैं. फर्स्ट-क्लास करियर में उनके नाम एक फिफ्टी भी है. सीनियर लेवल क्रिकेट में इमनजोत ने अब तक व्हाइट बॉल क्रिकेट डेब्यू नहीं किया है.

यह भी पढ़ें: IPL 2026 में किस टीम को मिलेंगे फाइनल में जाने के 2 चांस? जानें क्या है इसके पीछे का नियम

राजस्थान टीम का हाल

आईपीएल 2026 में रियान पराग की कप्तानी वाली राजस्थान रॉयल्स मुश्किल में फंसी है. राजस्थान की किस्मत उसी के हाथ में है. क्योंकि आखिरी लीग मैच जीता तो वह प्लेऑफ में चली जाएगी और हारे तो मुश्किलें कई गुना बढ़ जाएंगी.

दरअसल राजस्थान के अभी 14 पॉइंट्स हैं और मुंबई इंडियंस को हराकर उसका प्लेऑफ में स्थान पक्का हो जाएगा. मगर RR टीम हारी, तो उसे प्लेऑफ में जाने के लिए बाकी टीमों पर निर्भर रहना पड़ेगा.

यह भी पढ़ें:

लखनऊ सुपर जायंट्स ने पहले ओवर में रचा इतिहास, बना दिया सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read More
Published at : 23 May 2026 08:55 PM (IST)
Tags :
Rajasthan Royals RR IPL 2026 Emanjot Chahal
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

आईपीएल 2026
कौन हैं इमनजोत चहल, जिन्हें अचानक राजस्थान ने अपनी टीम में किया शामिल? जानें इनके बारे में सबकुछ
कौन हैं इमनजोत चहल, जिन्हें अचानक राजस्थान ने अपनी टीम में किया शामिल? जानें इनके बारे में सबकुछ
आईपीएल 2026
लखनऊ सुपर जायंट्स ने पहले ओवर में रचा इतिहास, बना दिया सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड
लखनऊ सुपर जायंट्स ने पहले ओवर में रचा इतिहास, बना दिया सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड
आईपीएल 2026
IPL 2026 में किस टीम को मिलेंगे फाइनल में जाने के 2 चांस? जानें क्या है इसके पीछे का नियम
IPL 2026 में किस टीम को मिलेंगे फाइनल में जाने के 2 चांस? जानें क्या है इसके पीछे का नियम
आईपीएल 2026
अर्जुन तेंदुलकर का डेब्यू, पंजाब ने जीता टॉस, लखनऊ की पहले बैटिंग; प्लेइंग इलेवन में 4 बदलाव
अर्जुन तेंदुलकर का डेब्यू, पंजाब ने जीता टॉस, लखनऊ की पहले बैटिंग; प्लेइंग इलेवन में 4 बदलाव
Advertisement

वीडियोज

Vasudha: 😯Karishma का खेल खत्म, Chandrika की घर वापसी का जश्न! #sbs
Trump Ultimatum | Iran-US War Update: मिडिल ईस्ट में तनाव तेज | Breaking News |
Marco Rubio India Visit: थोडी देर में पीएम से मिलेंगे मार्को रूबियो | Breaking News
PM Modi Rojgar Mela: भारत के युवा ही देश की सबसे बड़ी ताकत- पीएम | Government Job | Youth Employment
Petrol-Diesel Price Hike: बढ़ते दामों से बिगड़ा बजट, अलग-अलग शहरों से सामने आईं तस्वीरें| New Rate |
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
China Mining Accident: चीन की कोयला खदान में भीषण धमाका, 90 लोगों की मौत, राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने किया बड़ा ऐलान
चीन की कोयला खदान में भीषण धमाका, 90 लोगों की मौत, राष्ट्रपति जिनपिंग ने किया बड़ा ऐलान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
2 पैन कार्ड मामले में आजम खान को बड़ा झटका, 7 से बढ़कर 10 साल हुई सजा
2 पैन कार्ड मामले में आजम खान को बड़ा झटका, 7 से बढ़कर 10 साल हुई सजा
आईपीएल 2026
अगर IPL 2026 के बाद ऑक्शन में गए ये खिलाड़ी, तो मिल सकती है 30 करोड़ से ज्यादा की रकम
अगर IPL 2026 के बाद ऑक्शन में गए ये खिलाड़ी, तो मिल सकती है 30 करोड़ से ज्यादा की रकम
बॉलीवुड
स्विट्जरलैंड में शूट होने वाली पहली बॉलीवुड फिल्म, जिसने 1964 में कमाया था 700% प्रॉफिट, मेकर्स हुए थे मालामाल
स्विट्जरलैंड में शूट होने वाली पहली बॉलीवुड फिल्म, जिसने 1964 में कमाया था 700% प्रॉफिट, मेकर्स हुए थे मालामाल
इंडिया
Delhi Gymkhana Club: दिल्ली के जिमखाना क्लब को 5 जून तक खाली करने का आदेश, सरकार ने क्यों लिया ये फैसला?
दिल्ली के जिमखाना क्लब को 5 जून तक खाली करने का आदेश, सरकार ने क्यों लिया ये फैसला?
इंडिया
PM मोदी से मिले अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो, व्हाइट हाउस आने का दिया न्योता, दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग
PM मोदी से मिले मार्को रुबियो, व्हाइट हाउस आने का दिया न्योता, दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग
एग्रीकल्चर
हरी सब्जियां उगाते समय कहीं आप भी तो नहीं कर रहे ये गलतियां? एक्सपर्ट से सीखें स्मार्ट गार्डनिंग
हरी सब्जियां उगाते समय कहीं आप भी तो नहीं कर रहे ये गलतियां? एक्सपर्ट से सीखें स्मार्ट गार्डनिंग
ट्रेंडिंग
Video: खेल-खेल में चली गई मासूम की जान! ठेले और दीवार के बीच फंसी गर्दन, वीडियो देख कांप उठे यूजर्स
खेल-खेल में चली गई मासूम की जान! ठेले और दीवार के बीच फंसी गर्दन, वीडियो देख कांप उठे यूजर्स
ENT LIVE
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
ENT LIVE
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
ENT LIVE
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
ENT LIVE
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
ENT LIVE
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Embed widget