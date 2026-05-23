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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: खेल-खेल में चली गई मासूम की जान! ठेले और दीवार के बीच फंसी गर्दन, वीडियो देख कांप उठे यूजर्स

Video: खेल-खेल में चली गई मासूम की जान! ठेले और दीवार के बीच फंसी गर्दन, वीडियो देख कांप उठे यूजर्स

वीडियो में दिख रहा है कि गली में कुछ बच्चे एक ठेले को धक्का मारकर खेल रहे हैं. यह खेल उनके लिए मजेदार था, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि यही खेल जानलेवा बन जाएगा.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sheikh inzemam ulhuq | Updated at : 23 May 2026 07:22 PM (IST)
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मासूमियत जब खेल में खो जाती है, तब कोई नहीं सोचता कि अगला पल इतना खतरनाक हो सकता है. लेकिन Muzaffarnagar से सामने आई एक घटना ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है. गली में खेल रहे बच्चों की हंसी अचानक चीखों में बदल गई, जब एक छोटा सा खेल एक दर्दनाक हादसे में बदल गया. यह कोई फिल्मी सीन नहीं, बल्कि हकीकत है, जहां कुछ सेकंड की मस्ती ने एक मासूम की जिंदगी छीन ली. वायरल हो रहे इस वीडियो को देखकर लोगों की रूह कांप रही है.

खेल बना काल, सेकंडों में पलट गई जिंदगी

वीडियो में दिख रहा है कि गली में कुछ बच्चे एक ठेले को धक्का मारकर खेल रहे हैं. यह खेल उनके लिए मजेदार था, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि यही खेल जानलेवा बन जाएगा. एक बच्चा ठेले के सबसे आगे खड़ा था, जबकि बाकी बच्चे पीछे से उसे धक्का दे रहे थे. जैसे ही ठेले को जोर से धक्का दिया गया, वह तेजी से आगे बढ़ा और सामने खड़ी दीवार से जा टकराया. इसी दौरान ठेले और दीवार के बीच बच्चे की गर्दन फंस गई. टक्कर इतनी भयानक थी कि बच्चा वहीं दर्द से तड़पने लगा.

VIDEO में कैद हुआ दिल दहला देने वाला मंजर

वायरल वीडियो में इस पूरी घटना को साफ देखा जा सकता है. कुछ सेकंड पहले तक जहां बच्चे हंसते-खेलते नजर आ रहे थे, वहीं अगले ही पल सब कुछ बदल जाता है. बच्ची की गर्दन बुरी तरह फंस जाती है और वह तड़पते हुए बेहोश हो जाती है. आसपास मौजूद बच्चे घबरा जाते हैं और वहां अफरा-तफरी मच जाती है. यह दृश्य इतना दर्दनाक है कि देखने वालों की आंखें नम हो जाती हैं. बताया जा रहा है कि बाद में बच्ची की मौत हो गई, जिसने इस घटना को और भी ज्यादा भयावह बना दिया.

यह भी पढ़ें: Viral Video: जनगणना की ट्रेनिंग के बीच पहुंचा लंगूर, यूजर्स बोले- स्पेशल विजिट; वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर गुस्सा और दुख

जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, लोगों की प्रतिक्रियाएं तेजी से आने लगीं. कोई इसे बेहद दुखद बता रहा है, तो कोई बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता जता रहा है. कई यूजर्स ने माता-पिता से अपील की कि बच्चों को ऐसे खतरनाक खेलों से दूर रखें और उनकी निगरानी करें. वहीं कुछ लोग स्थानीय प्रशासन से भी सवाल उठा रहे हैं कि गलियों में ऐसे असुरक्षित माहौल को लेकर क्या कदम उठाए जा रहे हैं. वीडियो को सोशल मीडिया पर अलग अलग प्लेटफॉर्म से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. 

यह भी पढ़ें: Indian Viral Story: दादी को पहली बार माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ले गया पोता, भावुक कर देगी ये वायरल कहानी

Published at : 23 May 2026 07:22 PM (IST)
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