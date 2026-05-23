Noida Extension Metro: नोएडा एक्सटेंशन पर भी चलेगी अब मेट्रो, सफर हो जाएगा और आसान
Noida Metro News: नोएडा एक्सटेंशन मेट्रो प्रोजेक्ट के पहले चरण के निर्माण की गतिविधियां तेज हो गई हैं. करीब 7.5 किलोमीटर लंबा यह रूट नोएडा सेक्टर-51 को ग्रेटर नोएडा वेस्ट सेक्टर-4 से जोड़ेगा.
Noida Extension Metro: नोएडा और ग्रेटर नोएडा की बात करें, तो इस रूट पर ट्रैफिक जाम लगने की दिक्कत रहती है. इस वजह से लोगों को रोजाना अपने ऑफिस जाने में बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, पर अब इससे जल्द ही निजात मिलने की उम्मीद है क्योंकि एक्वा लाइन पर मेट्रो जल्द ही चलने वाली है और 7.5 किलोमीटर के रूट पर 5 नए स्टेशन भी बनेंगे.
कब से शुरू होगा काम?
डेली सफर करने वालों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा ये हम समझ सकते हैं, लेकिन अब परेशान होने की जरूरत नहीं क्योंकि अब मेट्रो, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में भी चलने वाली है. लंबे समय से जिस एक्वा लाइन मेट्रो पर काम किया जा रहा था उस लाइन को अगले महीने तक मंजूरी मिल सकती है. मेट्रो रेल कॉरपोरेशन एक्वा लाइन मेट्रो पर तैयारी कर रहे थे, और अब यह सूचना मिली है कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड ने एनएमआरसी प्रबंधन को प्रेजेंटेशन के लिए बुलाया था. सूचना के अनुसार जून के अगले महीने तक कार्यक्रम को अनुमति मिल सकती है. ये सब होने के बाद काम शुरू होने की संभावना है.
किस-किस रूट पर बनेंगे स्टेशन?
नोएडा में भी मेट्रो को आगे बढ़ाने की तैयारी पूरी तेजी से चल रही है और ये मेट्रो लाइन सेक्टर-51 से चलकर ग्रेटर नोएडा के वेस्ट किसान चौक तक जाएगी. साथ ही साथ 7.5 किलोमीटर के रूट पर 5 नए स्टेशन भी बनेंगे और वो स्टेशन सेक्टर-61, सेक्टर-70, सेक्टर-122, सेक्टर-123 और सेक्टर-4 इन सभी में होंगे.
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, मेट्रो चलने के सारे जरूरी काम आने वाले अगले तीन महीने तक पूरे होने की संभावना है, 7.5 किलोमीटर के रूट में जो स्टेशन हैं वहां के लोगों को भी सफर करने में आसानी रहेगी.
सड़कों पर मिलेगा कम ट्रैफिक
जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ग्रेटर नोएडा जैसे शहरों में प्रतिदिन आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है उसी के साथ-साथ सड़कों पर ट्रैफिक भी बढ़ रहा है जिससे डेली ट्रैवल करने वालों को राहत मिलेगी और सभी अपने ऑफिस टाइम से पहुंच सकेंगे.
ये भी पढ़ें:
Property News: घर खरीदने से पहले समझ लें बिल्डर्स का ये खेल, नहीं तो डूब जाएगी सालों की गाढ़ी कमाई
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL