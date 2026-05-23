PM मोदी से मिले मार्को रुबियो, व्हाइट हाउस आने का दिया न्योता, दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग

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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाPM मोदी से मिले अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो, व्हाइट हाउस आने का दिया न्योता, दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग

PM मोदी से मिले अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो, व्हाइट हाउस आने का दिया न्योता, दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग

Marco Rubio Meeting With PM Modi: अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की. पीएम मोदी ने इसको लेकर एक अहम सोशल मीडिया पोस्ट भी शेयर की है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 23 May 2026 04:51 PM (IST)
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चार दिवसीय भारत दौरे पर पहुंचे अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने मुलाकात की तस्वीरें भी साझा की. पीएम मोदी ने मुलाकात को लेकर बताया कि श्री मार्को रूबियो का स्वागत करके मुझे खुशी हुई है. 

पीएम मोदी ने कहा कि हमने भारत-यूएस व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति और क्षेत्रीय एवं वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की. भारत और अमेरिका वैश्विक भलाई के लिए मिलकर काम करते रहेंगे. 

इस दौरान पीएम मोदी और रूबियो के बीच कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई. रूबियो ने भारत के प्रधानमंत्री को अमेरिका आने का न्योता भी दिया. इस बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल समेत अन्य सीनियर अफसर भी मौजूद रहे.

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अमेरिकी राजदूत ने मीटिंग को लेकर क्या जानकारी दी
पीएम मोदी के अलावा बैठक को लेकर अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने एक्स पर मीटिंग की फोटो शेयर की. इसमें उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के साथ बैठक के लिए मार्को रूबियो के साथ शामिल होकर अच्छा लगा. हमने सुरक्षा, व्यापार, महत्वपूर्ण टेक्निकल क्षेत्रों में भारत और अमेरिका के सहयोग को बढ़ाने और गहरा करने को लेकर सार्थक चर्चा की. यह ऐसे क्षेत्र हैं, जो दोनों देशों के मजबूत करते हैं. भारत और अमेरिका एक महत्वपूर्ण साझेदार हैं. 

यह रहेगा अगले चार दिन रूबियो का कार्यक्रम
अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो चार दिन के भारत दौरे पर पहुंचे हैं. विदेश मंत्रालय ने रूबियो के चार दिन के भारत दौरे का कार्यक्रम भी जारी किया है. पीएम मोदी से मुलाकात के बाद रूबियो 24 मई को 11:30 पर विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर के साथ दिल्ली के हैदराबाद हाउस में मुलाकात करेंगे. इसके बाद 6 बजे 20 मिनट पर अमेरिका दूतावास के स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होंगे. 

यह भी पढ़ें:- ईरान-अमेरिका में सीक्रेट टॉक! तेहरान ने कहा- पाकिस्तान के जरिए बातचीत जारी, लेक‍िन...

Published at : 23 May 2026 04:33 PM (IST)
Tags :
US PM Modi Breaking News Abp News INDIA Marco Rubio
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