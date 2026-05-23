PM मोदी से मिले मार्को रुबियो, व्हाइट हाउस आने का दिया न्योता, दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग

चार दिवसीय भारत दौरे पर पहुंचे अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने मुलाकात की तस्वीरें भी साझा की. पीएम मोदी ने मुलाकात को लेकर बताया कि श्री मार्को रूबियो का स्वागत करके मुझे खुशी हुई है.

Happy to receive the US Secretary of State, Mr. Marco Rubio.



We discussed sustained progress in the India-US Comprehensive Global Strategic Partnership and issues related to regional and global peace and security.



India and the United States will continue to work closely for… pic.twitter.com/CuD0DdDXB7 — Narendra Modi (@narendramodi) May 23, 2026

पीएम मोदी ने कहा कि हमने भारत-यूएस व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति और क्षेत्रीय एवं वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की. भारत और अमेरिका वैश्विक भलाई के लिए मिलकर काम करते रहेंगे.

इस दौरान पीएम मोदी और रूबियो के बीच कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई. रूबियो ने भारत के प्रधानमंत्री को अमेरिका आने का न्योता भी दिया. इस बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल समेत अन्य सीनियर अफसर भी मौजूद रहे.

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अमेरिकी राजदूत ने मीटिंग को लेकर क्या जानकारी दी

पीएम मोदी के अलावा बैठक को लेकर अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने एक्स पर मीटिंग की फोटो शेयर की. इसमें उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के साथ बैठक के लिए मार्को रूबियो के साथ शामिल होकर अच्छा लगा. हमने सुरक्षा, व्यापार, महत्वपूर्ण टेक्निकल क्षेत्रों में भारत और अमेरिका के सहयोग को बढ़ाने और गहरा करने को लेकर सार्थक चर्चा की. यह ऐसे क्षेत्र हैं, जो दोनों देशों के मजबूत करते हैं. भारत और अमेरिका एक महत्वपूर्ण साझेदार हैं.

Great to join @SecRubio for a meeting with Prime Minister @narendramodi. We had a productive discussion on ways to deepen U.S.-India cooperation across security, trade, and critical technologies - areas that strengthen both our nations and advance a free and open Indo-Pacific.… pic.twitter.com/0bO3d7jYTa — Ambassador Sergio Gor (@USAmbIndia) May 23, 2026

यह रहेगा अगले चार दिन रूबियो का कार्यक्रम

अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो चार दिन के भारत दौरे पर पहुंचे हैं. विदेश मंत्रालय ने रूबियो के चार दिन के भारत दौरे का कार्यक्रम भी जारी किया है. पीएम मोदी से मुलाकात के बाद रूबियो 24 मई को 11:30 पर विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर के साथ दिल्ली के हैदराबाद हाउस में मुलाकात करेंगे. इसके बाद 6 बजे 20 मिनट पर अमेरिका दूतावास के स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होंगे.

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