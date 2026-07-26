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आधार ऐप से फिंगरप्रिंट और आइरिस ऐसे करें लॉक, सुरक्षित रहें

Aadhaar Lock Feature: फिंगगर्प्रिन्ट और आइरिस की मदद से अब आप अपने आधार को और भी सुरक्षित कर सकते हैं. आइए जानते हैं नए आधार एप के लाॉक और अनलाॉक फीचर के बारे में.

Written By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क |  Updated at : 26 Jul 2026 07:06 AM (IST)
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Aadhaar Lock and Unlock Feature: आधार आज देश के सबसे महत्वपूर्ण पहचान दस्तावेजों में से एक है. बैंकिग, नोबाइल सिम, सरकारी योजनाओं और कई अन्य कामों में इसका उपयोग होता है. ऐसे में अगर आपके फिंगगर्प्रिन्ट या आइरिस का गलत इस्तेमाल हो जाए तो परेशानी हो सकती है. इसी जोखिम को कम करने के लिए UIDAI ने नए आधार एप में बायोमेट्रिक फीचर दिया है. इसकी मदद से यूजर अपने आधार के बायोमेट्रिक डेटा को लॉक और अनलॉक कर सकते हैं.

कोई नहीं कर पाएगा आपके आधार का गलत इस्तेमाल

आधार का बायोमेट्रिक लॉक/अनलॉक फीचर यूजर्स के बायोमेट्रिक डेटा को सुरक्षा प्रदान करता है. यह फीचर खासतौर पर उन लोगों के लिए है, जो अपने आधार की सुरक्षा को लेकर सतर्क रहते हैं. जो लोग बैंकिंग, सरकारी योजनाएं, पहचान सत्यापन या दूसरी सेवाओं के लिए आधार कार्ड का प्रयोग करते हैं, वो लोग इस फीचर की मदद से अपनी पर्सनल डिटेल को सुरक्षित रख सकते है. MeitY के अनुसार, आधार बायोमेट्रिक लॉक/अनलॉक फ़ीचर काफ़ी लोगों द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है, अभी तक 1.91 करोड़ लोग इस्तमाल कर चुके हैं.

Aadhaar लॉक करने के ये हैं फायदे

Biometric Lock फीचर के कई फायदे हैं सबसे बड़ा फायदा ये है कि कोई भी व्यक्ति आपकी अनुमती के बिना फिंगगर्प्रिन्ट या आइरिस का इस्तेमाल नहीं कर सकता. इससे धोखाधड़ी का खतरा भी कम होता है और आपकी सुरक्षा बनी रहती है. अगर किसी के पास आपका आधार नंबर पहुंच भी जाए तो उसका इस्तमाल करना आसान नहीं होगा.

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नए आधार एप से फिंगगरप्रिन्ट और आइरिस लॉक करने का तरीका

Step 1: अपने फोन में नया आधार एप खोलें. फिर अपने आधार से लॉग इन करें और पहचान पूरी करें.

Step 2: होम स्कीन में जाकर बीओमेट्रिक लॉक या  बीओमेट्रिक सेटिंग ऑप्शन को चुनें. फिंगगर्प्रिन्ट और आइरिस लॉक  पर टैप करें, रूल्स को फॉलो करें और अपनी पहचान वेरीफाई करें. कन्फर्म करते ही आपके आधार से जुड़े फिंगगर्प्रिन्ट और आइरिस लॉक हो जाएंगे.

जरूरत पड़ने पर ऐसे करें अनलॉक

अगर आपको आधार बायोमेट्रिक की जरुरत हो, तो आधार एप  खोलें और अन्लाक बीओमेट्रिक ऑपशन चुनें. पहचान वेरीफाई होने के बाद आपका बायोमेट्रिक अनलॉक हो जाएगा. काम पूरा होने के बाद आप फिर से बीओमेट्रिक लॉक कर सकते है.

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Published at : 26 Jul 2026 07:06 AM (IST)
Tags :
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