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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडशंकराचार्य की मान्यता पर नया बवाल, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने राम मंदिर ट्रस्ट को भेजा नोटिस

शंकराचार्य की मान्यता पर नया बवाल, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने राम मंदिर ट्रस्ट को भेजा नोटिस

Ayodhya News: श्रीराम मंदिर ट्रस्ट के प्रेस नोट में स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती को शंकराचार्य लिखे जाने के बाद विवाद गहरा गया है. अविमुक्तेश्वरानंद ने ट्रस्ट को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है.

Written By : शिवेंद्र द्विवेदी, अयोध्या |  Updated at : 26 Jul 2026 02:28 PM (IST)
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अयोध्या में ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य की मान्यता को लेकर एक बार फिर बयानबाजी तेज हो गई है. श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के प्रेस नोट में स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती को शंकराचार्य लिखे जाने पर विवाद गहरा गया है. अब इस मामले में ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है.

स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती को शंकराचार्य लिखे जाने पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने ट्रस्ट को कानूनी नोटिस भेजकर पूछा है कि स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती को ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य किस आधार पर माना गया. वहीं, इस मुद्दे पर पूछे गए सवाल के जवाब में एक संत ने अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर तीखी टिप्पणी की और दावा किया कि ज्योतिष पीठ के मूल शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती ही हैं.

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स्वामी वासुदेवानंद को शंकराचार्य लिखे जाने पर विवाद

आपको बता दें कि, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के प्रेस नोट में स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती को शंकराचार्य लिखे जाने को लेकर विवाद जारी है. इसी को लेकर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने ट्रस्ट को कानूनी नोटिस भेजते हुए पूछा है कि स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती को ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य किस आधार पर माना गया.

संत डॉ रामानंद दास ने अविमुक्तेश्वरानंद को बताया बड़बोला

इस बीच, मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए एक राम कथा कुंज के पीठाधीश और प्रसिद्ध आध्यात्मिक संत डॉ रामानंद दास ने कहा कि स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती ही ज्योतिष पीठ के वास्तविक और मूल शंकराचार्य हैं. उन्होंने दावा किया कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती मूल पीठ पर विराजमान नहीं हैं, बल्कि अलग स्थान पर अपना मठ संचालित करते हैं. संत ने उन्हें “बड़बोला” बताते हुए कहा कि उनके किसी भी दावे से मूल पीठ की स्थिति नहीं बदलती.

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About the author शिवेंद्र द्विवेदी, अयोध्या

शिवेंद्र द्विवेदी एबीपी न्यूज़ से अयोध्या से जुड़े हैं. चार वर्षों के अनुभव के साथ धार्मिक, समाज और प्रशासन की खबरों पर खास नजर रखते हैं.
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Published at : 26 Jul 2026 02:28 PM (IST)
Tags :
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