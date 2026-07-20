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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीLPG News: महंगे गैस सिलेंडर से मिलेगी राहत, सरकार का बड़ा ऐलान, राशन की तरह मिलेगा ये फ्यूल

LPG News: महंगे गैस सिलेंडर से मिलेगी राहत, सरकार का बड़ा ऐलान, राशन की तरह मिलेगा ये फ्यूल

LPG News: काफी समय से भारत की जनता ने तेल- गैस की किल्लत देखी है. जिसके बाद अब ऐसी स्थिति का सामना भविष्य में ना करना पड़े इस पर सरकार का फोकस है. जिसकी वजह से अब रसोई गैस में भी एथेनॉल मिलाया जाएगा.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 20 Jul 2026 06:15 PM (IST)
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LPG News: फरवरी से शुरू हुए ईरान और यूएस के बीच युद्ध का असर भारत में भी देखने को मिला था. जिसके चलते देश में आम जनता को तेल और गैस की किल्लतों का सामना करना पड़ा था. ऐसी स्थिति आने वाले समय में दोबारा ना बने इसको लेकर सरकार रणनीति बना रही है. जैसे पेट्रोल- डीजल में मिलावट कर घरेलू ईंधन बनाया जा रहा है, वैसे ही अब घरेलू गैस को लेकर भी सरकार ने नया प्लान बना लिया है.

क्या है सरकार का नया प्लान?
दरअसल केंद्र सरकार जल्द ही एथेनॉल को रसोई गैस के साथ एक ऑप्शनल कुकिंग फ्यूल के रूप में इस्तेमाल करने की तैयारी कर रही है. पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय इसके लिए नई नीति तैयार कर रहा है. इस नीति का मकसद घरों में खाना बनाने के लिए लोगों को एक और ईंधन का ऑप्शन देना है. इससे एलपीजी की कीमतों में भी काफी फर्क पड़ने वाला है.

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पूरी तरह नहीं लेगा LPG की जगह
देश में लगातार बढ़ते एथेनॉल के उत्पादन को देखते हुए ही ये रणनीति तैयार की जा रही है. हालांकि एथेनॉल एलपीजी की जगह पूरी तरह नहीं लेगा. शुरुआत में इसे एलपीजी के साथ एक एक्सट्रा ऑप्शन की तरह ही पेश किया जाएगा. सरकार को इसके लिए सब्सिडी, सप्लाई चेन और स्पेशल स्टोव जैसी व्यवस्थाओं पर भी फैसला करना होगा.

बता दें कि फिलहाल सरकार पेट्रोल के लिए ही एथेनॉल का इस्तेमाल कर रही है. दैसे पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने से प्रदूषण नियंत्रित रहेगा और आयात होने वाले ईंधन पर निर्भरता कम होगी. वैसे ही एथेनॉल ब्लेंडेड एलपीजी से भी भारत की आयातित ईंधन पर निर्भरता कम हो सकती है. साथ ही, गन्ना और अन्य फसलों से बनने वाले एथेनॉल की मांग बढ़ने से किसानों और एथेनॉल उद्योग को भी फायदा मिलने की उम्मीद है.

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About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
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Published at : 20 Jul 2026 06:15 PM (IST)
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