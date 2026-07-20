Digital Life Certificate: अगर आप EPFO पेंशन का लाभ उठाते हैं, तो एक छोटी सी लापरवाही भी आपकी हर महीने मिलने वाली पेंशन रुकने की वजह बन सकती है। EPFO पेंशनभोगी को हर साल समय पर डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (DLC) जमा करना जरूरी होता है, अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो उसे पेंशन मिलने में परेशानी हो सकती है। ऐसे में अगर चाहते हैं कि आपकी पेंशन बिना किसी रुकावट के हर महीने खाते में आती रही, तो समय पर डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (DLC) जमा करना न भूले.

हालांकि अब इसकी प्रक्रिया पहले के मुकाबले काफी आसान हो गई है। ऐसे में अब आपको इसके लिए EPFO कार्यालय या बैंक के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इसे आप अपने स्मार्टफोन के जरिए ही घर बैठे यह प्रोसेस जमा कर सकते हैं. इसके अलावा, अगर आप खुद डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं कर सकते, तो आपके घर जाकर यह सुविधा उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी की गई है. लेकिन इसके सेवा के लिए आपको टोल-फ्री नंबर 0000 202 9000 पर कॉल करके बुक करना होगा.

क्या है डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र?

हर EPFO पेंशनभोगी को साल में एक बार डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होता है. यह बताता है कि आप जीवित हैं और पेंशन जारी रखी जा सकती है. अगर आप डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट एक बार जमा करते हैं तो यह जमा की तारीख से एक साल तक वैध रहता है.

अगर आप समय पर इसे जमा नहीं करते हैं तो आपके पेंशन का पेमेंट अस्थायी रूप से रुक सकता है. ऐसे में EPFO ने सभी पेंशनभोगियों से यह अपील की है कि वह समय पर जीवन प्रमाण पत्र जमा कर दें, ताकि उनके पेंशन में किसी भी तरह की रुकावट खाते में न आए.

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घर बैठे ऐसे जमा करें DLC

अपने मोबाइल में UMANG App और आधार फेस RD ऐप डाउनलोड करें.

UMANG ऐप में लाइफ सर्टिफिकेट सेक्शन खोलें.

लाइफ सर्टिफिकेट बनाएं और फिर फेस ऑथेंटिकेशन ऑप्शन चुनें.

आधार नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज करके OTP प्राप्त करें.

इसके बाद PPO नंबर, बैंक का नाम, खाता संख्या और अन्य जरूरी जानकारी भरें.

कैमरे की मदद से फेस स्कैन पूरा करें.

प्रक्रिया पूरी होने के बाद डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट ऑनलाइन जमा हो जाएगा.

कैसे करें DLC की वैधता चेक?

EPFO के पेंशन पोर्टल पर जाएं.

वहां डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट की वैधता की जानकारी देख सकते हैं.

इससे पता चल जाएगा कि अगली बार जीवन प्रमाण पत्र कब जमा करना है.

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