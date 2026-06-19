Delhi Metro Coach Booking: दिल्ली मेट्रो में रोजाना सफर के दौरान काफी भीड़ होती है, ऐसे में यात्रियों को अपने लिए सीट पाना अक्सर मुश्किल होता है. अब दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) की खास सुविधा के तहत अगर यात्री तय रकम देकर चाहें तो पूरी मेट्रो कोच को अपने ग्रुप के लिए रिजर्व कर सकता है. यह पॉलिसी खासतौर पर किसी बड़े ट्रिप के सफर को आसान बनाने के लिए शुरू किया गया है.

DMRC की कोच रिजर्वेशन के जरिए लोग मेट्रो में बिना भीड़ और परेशानी के एक आरामदायक सफर तय कर सकेंगे. इस पॉलिसी का खास मकसद मेट्रो में बढ़ती भीड़ को रोकना है, ताकि टाटरियों को अलग-अलग टिकट और सीट ना मिलने की परेशान का सामना ना करना पड़े.

क्या है DMRC की खास कोच रिजर्वेशन पॉलिसी?

दिल्ली मेट्रो की इस पॉलिसी का खास मकसद आम यात्रियों को परेशान किए बिना ग्रुप को आरामदायक सफर देन है. इस सुविधा की सबसे खास बात यह है कि आप यात्रा के दौरान फिल्म या गानों की शूटिंग नहीं कर सकते हैं. वहीं, कोच बुक करने पर आपको सिक्योरिटी जांच और मेट्रो के नियमों का पालन करना होगा.

किन लोगों को मिल सकती है बुकिंग?

इस पॉलिसी का फायदा टूरिस्ट्स, टूर ऑपरेटर या परिवार के साथ यात्रा करने के लिए उठाया जा सकता है. वहीं स्कूल ग्रुप के लिए कम से कम 50 बच्चे और 2 टीचर्स होने चाहिए.

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कितना खर्च आएगा?

पूरी मेट्रो बोगी बुक करने के लिए पैसा लाइन और दिन के हिसाब से तय होता है.

एक कोच की बुकिंग के लिए करीब 8,000 से 18,000 रुपये तक का खर्च लाइन और दिन के हिसाब से आता है.

इसके अलावा आपको करीब 23,500 रुपये सुविधा शुल्क और टैक्स देना पड़ सकता है.

स्कूल ग्रुप के लिए सुविधा शुल्क नहीं लिया जाता.

क्या मिलती हैं खास सुविधाएं?

कोच रिजर्व कराने के लिए आपके ग्रुप को कई तरह के खास सुविधाएं भी मिलती हैं. जैसे:

पूरी बोगी सिर्फ आपके ग्रुप के लिए रिजर्व रहती है.

स्टेशन पर वेलकम अनाउंसमेंट की सुविधा भी मिल सकती है.

उपलब्धता के मुताबिक फ्री पार्किंग की सुविधा भी दी जाएगी.

आपके सुरक्षा के लिए CISF व्यवस्था रहेगी है.

आपको चढ़ने और उतरने के लिए 15 सेकंड का समय दिया जाएगा.

पटेल चौक मेट्रो म्यूजियम का गाइडेड टूर भी उपलब्ध रह सकता है.

अगर कोई टूर ऑपरेटर 365 दिनों में 5वीं बार बुकिंग करता है, तो रविवार और छुट्टियों पर सुविधा शुल्क नहीं लिया जा सकता है.

कैसे करें बुकिंग और क्या हैं कैंसिलेशन नियम?

मेट्रो कोच बुक करने के लिए आपको यात्रा से कम से कम 15 दिन पहले आवेदन करना होगा. इसके लिए आपको किसी भी मेट्रो स्टेशन या DMRC मुख्य कार्यालय में फॉर्म जमा करना होगा. अगर आपको मंजूरी मिलती है तो इसके बाद एडवांस पेमेंट करना होगा.

कैंसिलेशन नियमों के मुताबिक, अगर आप यात्रा से 7 दिन पहले कैंसिल करते हैं, तो आपको 75 प्रतिशत रिफंड मिलेगा. वहीं, आप 3 दिन पहले कैंसिल करते हैं तो 50 प्रतिशत रिफंड मिलेगा. इसके अलावा 3 दिन से कम समय में कैंसिल करने पर आपको कोई रिफंड नहीं दिया जाएगा.

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