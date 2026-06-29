Gas Cylinder Leakage Check: आज के समय में लोग गैस सिलेंडर का इस्तेमाल काफी तेजी से कर हैं. ऐसे में लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता हैं. ऐसे में रसोई गैस सिलेंडर से गैस लीक होने पर बहुत से लोग नोजल या वाल्व पर पानी डालकर चेक करते हैं. अक्सर लोगों को लगता है कि अगर पानी में बुलबुले बनते हैं, तो गैस बाहर निकल रहा है. ऐसे में अगर आप भी ये तरीका अपनाते हैं तो यह आपके बेहद खतरनाक साबित हो सकता है.

गैस सिलेंडर की जांच करने के लिए आप गलत तरीके अपनाने के बजाए हमेशा सही तारीके का पालन करें, ताकि आपको किसी बड़े हादसे का शिकार न होना पड़े. अक्सर हमारी एक छोटी सी लापरवाही आगे चलकर बड़े हादसे का कारण बन जाती है.

नोजल में पानी डालने पर क्या होता है?

दरअसल, गैस सिलेंडर के नोजल के अंदर एक छोटा सा रबर का 'वाशर' लगा होता है, जो गैस को बाहर निकलने से रोकता है. जब आप नोजल में पानी डालते हैं, तो वहां दबाव बनता है जिससे यह रबर वाशर धीरे-धीरे कटने या फटने लगता है, जिसके कारण बाद में गैस के लीकेज की आशंका कई गुना बढ़ जाती है.

8th Pay Commission से पहले बढ़ेगा महंगाई भत्ता? जानिए अगले DA हाइक पर क्या है सरकार का प्लान

गैस की गंध आने पर तुरंत करें ये काम

रेगुलेटर और गैस चूल्हे के बर्नर को बंद करें.

सभी खिड़की और दरवाजे खोल दें.

गैस एजेंसी या LPG इमरजेंसी हेल्पलाइन 1906 पर संपर्क करें.

ऐसे में माचिस, लाइट, पंखा या कोई भी बिजली का स्विच ऑन-ऑफ न करें.

क्या है लीकेज चेक करने का तरीका?

गैस सिलेंडर की जांच के लिए सीधे पानी डालने के बजाय साबून के झाग का इस्तेमाल करें.

इसके लिए थोड़े से पानी में बर्तन धोने वाला लिक्विड या शैंपू मिलाकर एक झाग लें.

झाग को स्पंज या कपड़े की मदद से नोजल के आसपास लगाएं.

नोजल के अंदर पानी गलती से भी न डालें.

अगर कहीं से गैस निकाल रहा है तो वहां बड़े-बड़े बुलबुले बनने लगेंगे, जिससे लीकेज का आसानी से पता चल जाएगा.

EPFO का बड़ा अपडेट: आपके खाते में इस दिन ट्रांसफर होगा पीएफ का ब्याज, ऐसे करें चेक