हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीLPG: गैस सिलेंडर लीक होने पर बुलबुले देखने के लिए नोजल में पानी डालना पड़ सकता है भारी, जानिए क्यों

LPG: गैस सिलेंडर लीक होने पर बुलबुले देखने के लिए नोजल में पानी डालना पड़ सकता है भारी, जानिए क्यों

LPG Gas Safety Tips: गैस सिलेंडर लीक जांचने के लिए नोजल या वाल्व पर पानी डालने का तरीका खतरनाक हो सकता है. ऐसे में हमेशा सही जांच प्रक्रिया अपनाएं, ताकि बड़े हादसे से बचा जा सके.

Written By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क |  Updated at : 29 Jun 2026 06:45 PM (IST)
Preferred Sources

Gas Cylinder Leakage Check: आज के समय में लोग गैस सिलेंडर का इस्तेमाल काफी तेजी से कर हैं. ऐसे में लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता हैं. ऐसे में रसोई गैस सिलेंडर से गैस लीक होने पर बहुत से लोग नोजल या वाल्व पर पानी डालकर चेक करते हैं. अक्सर लोगों को लगता है कि अगर पानी में बुलबुले बनते हैं, तो गैस बाहर निकल रहा है. ऐसे में अगर आप भी ये तरीका अपनाते हैं तो यह आपके बेहद खतरनाक साबित हो सकता है. 

गैस सिलेंडर की जांच करने के लिए आप गलत तरीके अपनाने के बजाए हमेशा सही तारीके का पालन करें, ताकि आपको किसी बड़े हादसे का शिकार न होना पड़े. अक्सर हमारी एक छोटी सी लापरवाही आगे चलकर बड़े हादसे का कारण बन जाती है. 

नोजल में पानी डालने पर क्या होता है?

दरअसल, गैस सिलेंडर के नोजल के अंदर एक छोटा सा रबर का 'वाशर' लगा होता है, जो गैस को बाहर निकलने से रोकता है. जब आप नोजल में पानी डालते हैं, तो वहां दबाव बनता है जिससे यह रबर वाशर धीरे-धीरे कटने या फटने लगता है, जिसके कारण बाद में गैस के लीकेज की आशंका कई गुना बढ़ जाती है.

8th Pay Commission से पहले बढ़ेगा महंगाई भत्ता? जानिए अगले DA हाइक पर क्या है सरकार का प्लान

गैस की गंध आने पर तुरंत करें ये काम

  • रेगुलेटर और गैस चूल्हे के बर्नर को बंद करें.
  • सभी खिड़की और दरवाजे खोल दें.
  • गैस एजेंसी या LPG इमरजेंसी हेल्पलाइन 1906 पर संपर्क करें.
  • ऐसे में माचिस, लाइट, पंखा या कोई भी बिजली का स्विच ऑन-ऑफ न करें. 

क्या है लीकेज चेक करने का तरीका?

  • गैस सिलेंडर की जांच के लिए सीधे पानी डालने के बजाय साबून के झाग का इस्तेमाल करें.
  • इसके लिए थोड़े से पानी में बर्तन धोने वाला लिक्विड या शैंपू मिलाकर एक झाग लें.
  • झाग को स्पंज या कपड़े की मदद से नोजल के आसपास लगाएं.
  • नोजल के अंदर पानी गलती से भी न डालें.
  • अगर कहीं से गैस निकाल रहा है तो वहां बड़े-बड़े बुलबुले बनने लगेंगे, जिससे लीकेज का आसानी से पता चल जाएगा.

EPFO का बड़ा अपडेट: आपके खाते में इस दिन ट्रांसफर होगा पीएफ का ब्याज, ऐसे करें चेक

Published at : 29 Jun 2026 06:45 PM (IST)
Tags :
Utility News LPG Gas Safety Tips Cylinder Leakage Check LPG Cylinder Alert
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
LPG: गैस सिलेंडर लीक होने पर बुलबुले देखने के लिए नोजल में पानी डालना पड़ सकता है भारी, जानिए क्यों
LPG: गैस सिलेंडर लीक होने पर बुलबुले देखने के लिए नोजल में पानी डालना पड़ सकता है भारी, जानिए क्यों
यूटिलिटी
Train News: वाराणसी से साबरमती तक अब सुपरफास्ट सफर, रेलवे ने शुरू की नई ट्रेन, जानें रूट और टाइमिंग
वाराणसी से साबरमती तक अब सुपरफास्ट सफर, रेलवे ने शुरू की नई ट्रेन, जानें रूट और टाइमिंग
यूटिलिटी
भीषण गर्मी में कूलर की कीमत पर मिलेगा AC, साथ में 10 साल की वारंटी, दिन का खर्च सिर्फ 30 रुपए
भीषण गर्मी में कूलर की कीमत पर मिलेगा AC, साथ में 10 साल की वारंटी, दिन का खर्च सिर्फ 30 रुपए
यूटिलिटी
अगर कूरियर में भेजा गया सामान खो जाए तो क्या होगा? जानें शिकायत और मुआवजे का पूरा तरीका
अगर कूरियर में भेजा गया सामान खो जाए तो क्या होगा? जानें शिकायत और मुआवजे का पूरा तरीका
Advertisement

वीडियोज

Weather Alert: दिल्ली बना 50°C का तंदूर! IMD की खतरनाक वार्निंग ABPLIVE
bBollywood News: 'वाराणसी' को लेकर चर्चाएं तेज, एक बार फिर भारतीय सिनेमा को ग्लोबल लेवल पर ले जाने की तैयारी! (29.06.26)
YRKKH:😱Armaan को अचानक हुई भूलने की बीमारी! शादी की खुशियों में पड़ा भंग #sbs
19 साल बाद Emraan Hashmi की धमाकेदार वापसी! Awarapan 2 Teaser ने बढ़ाई फैंस का एक्साइटमेंट
Ketan Murder Case: Google Search से परिवार के खुलासों तक, इनसाइड स्टोरी कर देगी हैरान ! ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
PM मोदी ने ईद अल-अधा पर ईरानी सुप्रीम लीडर को दी मुबारकबाद, अयातुल्ला मुज्तबा खामेनेई ने जताया आभार, जानें क्या कहा?
PM मोदी ने ईद पर ईरानी सुप्रीम लीडर को दी बधाई, अयातुल्ला मुज्तबा खामेनेई ने जताया आभार, जानें क्या कहा?
राजस्थान
अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में गैंगवार, कुख्यात डकैत जगन गुर्जर की हत्या
अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में गैंगवार, कुख्यात डकैत जगन गुर्जर की हत्या
क्रिकेट
तय हो गई काव्या मारन की शादी! कौन है दुल्हा, कब और कहां होंगे फंक्शन? जानिए A टू Z डिटेल 
तय हो गई काव्या मारन की शादी! कौन है दुल्हा, कब और कहां होंगे फंक्शन? जानिए A टू Z डिटेल 
बॉलीवुड
Welcome To The Jungle BO Day 3 Worldwide: 'वेलकम टू द जंगल' ने दुनियाभर में 3 दिनों में कूटे खूब नोट, 6 करोड़ और कमाते ही बना देगी ये रिकॉर्ड
वेलकम टू द जंगल' का दुनियाभर में तांडव, 3 दिनों में कर डाली गजब कमाई
इंडिया
Explained: क्या 'परफेक्ट मर्डर कॉन्सेप्ट' खत्म हुआ? 2 हफ्ते में अलग-अलग जगह 3 बड़े जुर्म, लेकिन 15 घंटे में पकड़ाए सभी आरोपी!
क्या 'परफेक्ट मर्डर कॉन्सेप्ट' खत्म? 2 हफ्ते में 3 बड़े जुर्म, कैसे 15 घंटे में धराए सभी आरोपी
विश्व
'मोदी सरकार शायद ही बातचीत का रास्ता चुनेगी', सुलह के लिए तड़प रहा पाकिस्तान, जानें क्या बोले कमर चीमा
'मोदी सरकार शायद ही चुने बातचीत...', सुलह के लिए तड़प रहा पाकिस्तान, क्या बोले डिफेंस एक्सपर्ट?
इंडिया
Tamil Nadu Politics:'5 साल तो दूर...' विजय सरकार पर स्टालिन का सबसे बड़ा हमला, बोले- 3 से 6 महीने में हो सकता है खेल खत्म!
'5 साल तो दूर...' विजय सरकार पर स्टालिन का सबसे बड़ा हमला, बोले- 3 से 6 महीने में हो सकता है खेल खत्म!
इंडिया
पश्चिम बंगाल में OBC आरक्षण पर बड़ा बदलाव, विधानसभा से पास हुए दो अहम बिल
पश्चिम बंगाल में OBC आरक्षण पर बड़ा बदलाव, विधानसभा से पास हुए दो अहम बिल
ENT LIVE
Awarapan 2 का टीज़र आया, Emraan Hashmi की दमदार वापसी ने बढ़ाई फैंस की एक्साइटमेंट
Awarapan 2 का टीज़र आया, Emraan Hashmi की दमदार वापसी ने बढ़ाई फैंस की एक्साइटमेंट
ENT LIVE
Farah Khan बोलीं - Bigg Boss होस्ट करना आसान था , अब होगा Lock Upp पर पूरा फोकस
Farah Khan बोलीं - Bigg Boss होस्ट करना आसान था , अब होगा Lock Upp पर पूरा फोकस
ENT LIVE
Farah Khan बोलीं- Bigg Boss होस्ट करना आसान था, अब Lock Upp पर पूरा फोकस
Farah Khan बोलीं- Bigg Boss होस्ट करना आसान था, अब Lock Upp पर पूरा फोकस
ENT LIVE
Farah Khan ने बताया, क्यों हैं Bigg Boss और Lock Upp जैसे Reality Shows की बड़ी फैन
Farah Khan ने बताया, क्यों हैं Bigg Boss और Lock Upp जैसे Reality Shows की बड़ी फैन
ENT LIVE
Farah Khan ने बताया क्यों हैं Bigg Boss और Lock Upp जैसे Reality Shows की बड़ी फैन
Farah Khan ने बताया क्यों हैं Bigg Boss और Lock Upp जैसे Reality Shows की बड़ी फैन
Embed widget