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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीLPG सिलेंडर के साथ गजब का घोटाला, वायरल वीडियो में दिखा ठगी का नया तरीका

LPG सिलेंडर के साथ गजब का घोटाला, वायरल वीडियो में दिखा ठगी का नया तरीका

LPG Cylinder: अगर आपके घर में LPG सिलेंडर का इस्तेमाल होता है तो जान लें, एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक व्यक्ति LPG सिलेंडर में हो रही गड़बड़ी को दिखाता नजर आ रहा है. 

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 10 Aug 2026 01:27 PM (IST)
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  • गड़बड़ी पाए जाने पर तुरंत कंपनी के कस्टमर केयर पर शिकायत दर्ज करें।

LPG Cylinder Scam Alert: क्या आपके घर में LPG सिलेंडर का इस्तेमाल होता है? अगर हां तो यह खबर आपके लिए जरूरी है. अक्सर लोग सिलेंडर खत्म होने से पहले ही अगले सिलेंडर की बुकिंग कर देते हैं, ताकि जब तक पहला सिलेंडर खत्म हो तब तक दूसरा सिलेंडर उनके घर डिलीवर हो जाए. लेकिन सोचिए जो सिलेंडर आपके घर डिलीवर होता है उसमें गैस कम हो तो जाहिर सी बात है कि आपको पूरे पैसे देने के बाद सिलेंडर में तय मात्रा से कम गैस मिल रही होगी. हाल ही में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक व्यक्ति एलपीजी सिलेंडर में हो रही गड़बड़ी को दिखाता नजर आ रहा है. 

वायरल वीडियो में क्या है? 

वायरल हो रहे वीडियो में एक व्यक्ति सिलेंडर के वजन को लेकर गड़बड़ी का दावा करता नजर आ रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि सिलेंडर पर सफेद रंग से 15.6 लिखा हुआ है, जिसके बाद व्यक्ति सिलेंडर पर लिखे नंबर को स्क्रबर से रगड़ता है. ऐसा करने पर सिलेंडर पर 15.6 की जगह 15.0 लिखा नजर आता है.

यहां क्लिक करके देखें वीडियो

यानी वीडियो के मुताबिक, सिलेंडर के ऊपर सफेद रंग से 15.6 लिखा गया था. जिसे व्यक्ति जब साफ करता है तो सिलेंडर पर लिखा मौजूदा नंबर नजर आता है. दोनों नंबरों के बीच 0.6 किलो यानी 600 ग्राम का अंतर है. आमतौर पर ज्यादातर ग्राहक केवल सिलेंडर पर लिखे वजन को देखकर भरोसा कर लेते हैं, लेकिन असल में उन्हें सिलेंडर में गैस कम मिल रही हो सकती है. इसलिए सिलेंडर लेते समय गैस के वजन से लेकर सील तक का ध्यान देना चाहिए.

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सिलेंडर से जुड़ी समस्या मिलने पर करें शिकायत

अगर सिलेंडर डिलीवरी के समय आपको सिलेंडर का वजन कम लगता है या फिर सिलेंडर से जुड़ी कोई शिकायत है तो आप सीधे कंपनी के कस्टमर केयर नंबर पर कॉल करके शिकायत दर्ज करवा सकते हैं. इसके अलावा आप ऑनलाइन शिकायत दर्ज भी कर सकते हैं. इसके लिए आप अपनी संबंधित गैस कंपनी के आधिकारिक पोर्टल का इस्तेमाल करके ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं. 

सिलेंडर लेते समय कुछ बातों का खास ध्यान रखें

अगर आपके घर में एलपीजी सिलेंडर का इस्तेमाल किया जाता है तो डिलीवरी के दौरान ही कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखें जैसे...

  • सिलेंजर लेते समय उसकी सील और वजन की जांच करें.
  • अगर आपको सिलेंडर के वजन में कोई भी गड़बड़ी लगती है तो सिलेंडर न ले.
  • अपनी संबंधित गैस एजेंसी को तुरंत इसकी जानकारी दें.
  • सिलेंडर से जुड़ी समस्या का फोटो और वीडियो भी जरूर रखें.
  • शिकायत के दौरान ये सबूत के तौर पर आपके काम आ सकता है. 

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 10 Aug 2026 01:27 PM (IST)
Tags :
Utility News LPG Cylinder LPG Cylinder Scam
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