मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीकैंसर इलाज के लिए जाना है बाहर? रेलवे के इस नियम से मिलेगी कंफर्म बर्थ

कैंसर इलाज के लिए जाना है बाहर? रेलवे के इस नियम से मिलेगी कंफर्म बर्थ

Cancer Patient Ticket: भारतीय रेलवे कैंसर मरीजों और उनके एक अटेंडेंट को इमरजेंसी कोटा के तहत कंफर्म सीट या बर्थ की सुविधा देता है. आइए जानते हैं इसका लाभ कैसे लिया जा सकता है.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 10 Aug 2026 12:39 PM (IST)
Preferred Sources

Railway Cancer Patient Quota: कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के इलाज के लिए ज्यादातर मरीजों को अपने शहर से बाहर किसी बड़े अस्पतालों का रुख करना पड़ता है. ऐसे समय में अचानक सफर पर जाने की जरूरत पड़ने की वजह से कंफर्म ट्रेन टिकट मिलना एक बड़ी चुनौती बन जाती है. भारतीय रेलवे इन्हीं मरीजों की इसी परेशानी को ध्यान में रखते हुए कैंसर मरीजों और उनके एक सहायक (अटेंडेंट) को इमरजेंसी कोटा के तहत कंफर्म सीट या बर्थ उपलब्ध कराने की सुविधा देता है. आइए जानते हैं इस बारे में विस्तार से...

कैसे मिलता है इमरजेंसी कोटा का फायदा?

  • इमरजेंसी कोटा के लिए कैंसर मरीज को टिकट बुकिंग के समय आवेदन करना पड़ता है. ऐसे में आवेदन सिर्फ कंप्यूटरीकृत पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम (PRS) काउंटर के जरिए किया जा सकता है.
  • इस सुविधा का फायदा सिर्फ मरीज के लिए ही नहीं, बल्कि उसके साथ यात्रा करने वाले एक अटेंडेंट को भी मिल सकती है.
  • आमतौर पर सीट या बर्थ का आवंटन उपलब्धता और यात्रा की जरूरत के आधार पर किया जाता है.

सोलर पैनल में कौन सा सिस्टम चुनें? On-Grid, Off-Grid या Hybrid, समझें पूरा फर्क

आवेदन के लिए कौन-से दस्तावेज जरूरी हैं?

  • मरीज को मान्यता प्राप्त सरकारी या प्राइवेट अस्पताल से जारी मेडिकल प्रमाण पत्र जमा करना होगा.
  • प्रमाण पत्र में बीमारी और इलाज से संबंधी सभी जानकारी दर्ज होनी चाहिए.
  • रेलवे अधिकारियों द्वारा दस्तावेजों की जांच के बाद ही इमरजेंसी कोटा में सीत दिया जा सकता है.
  • इमरजेंसी कोटा के लिए सभी डॉक्यूमेंट वैलिड होना बेहद जरूरी है.

किस क्लास में कितनी सीटें आरक्षित हैं?

  • फर्स्ट क्लास (FC): 2 बर्थ 
  • एसी 2 टियर (2A): 2 बर्थ 
  • एसी 3 टियर (3A): 2 बर्थ
  • एसी चेयर कार (CC): 2 सीटें 
  • स्लीपर क्लास: 4 बर्थ 

इन बातों का रखें ध्यान

  • इमरजेंसी कोटा का फायदा आपको सिर्फ निर्धारित नियमों और उपलब्धता के आधार पर दिया जाएगा.
  • आवेदन के समय सभी जरूरी मेडिकल डॉक्यूमेंट जमा करना न भूलें.
  • आवेदन जितनी जल्दी जमा करेंगे, सीट मिलने की उम्मीद उतनी ज्यादा होगी
  • यात्रा की आवश्यकता और सीट उपलब्ध होने पर ही कंफर्म बर्थ जारी की जाती है.

FD तोड़ना सही या लोन लेना? जरूरत पड़ने पर पैसों का इंतजाम कैसे करें

About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है.
Read More
Published at : 10 Aug 2026 12:39 PM (IST)
Tags :
Cancer Patient Utility News Railway Quota INDIAN RAILWAYS Emergency Train Ticket
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
कैंसर इलाज के लिए जाना है बाहर? रेलवे के इस नियम से मिलेगी कंफर्म बर्थ
कैंसर इलाज के लिए जाना है बाहर? रेलवे के इस नियम से मिलेगी कंफर्म बर्थ
यूटिलिटी
सोलर पैनल में कौन सा सिस्टम चुनें? On-Grid, Off-Grid या Hybrid, समझें पूरा फर्क
सोलर पैनल में कौन सा सिस्टम चुनें? On-Grid, Off-Grid या Hybrid, समझें पूरा फर्क
यूटिलिटी
FD तोड़ना सही या लोन लेना? जरूरत पड़ने पर पैसों का इंतजाम कैसे करें
FD तोड़ना सही या लोन लेना? जरूरत पड़ने पर पैसों का इंतजाम कैसे करें
यूटिलिटी
Train Cancelled: रेल यात्रियों के लिए जरूरी अपडेट! आज से 16 अगस्त तक कई ट्रेनें रहेंगी रद्द
Train Cancelled: रेल यात्रियों के लिए जरूरी अपडेट! आज से 16 अगस्त तक कई ट्रेनें रहेंगी रद्द
Advertisement

वीडियोज

Assam Flood Crisis: असम में बाढ़ का तांडव, 98 मौतें, समय रैनाने भेजे 10 लाख, अब CM वापस लेंगे FIR?
Sansani: बेवफा बीवी की तेजाबी साजिश
Romana Isar Khan | Janhit: मीटिंग-मीटिंग की 'सेटिंग' से संदेह बढ़ा? | Jharkhand Student Protest
Bareilly Ke Bacchan: 😯Sangam की बल्लेबाज़ी और ससुर की गेंदबाजी, पहली गेंद पर टूटा बैट छूटी हंसी #sbs
Govinda संग Komal Rani Swarnkar हुईं स्पॉट, 4 साल की Dating Rumours फिर चर्चा में
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कर्नाटक कैबिनेट पर बवाल, संकट में डीके शिवकुमार फिर करेंगे फेरबदल?
कर्नाटक कैबिनेट पर बवाल, संकट में डीके शिवकुमार फिर करेंगे फेरबदल?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राम मंदिर ट्रस्ट के CEO पद के इंटरव्यू की आई डेट, फाइनल राउंड में पहुंचे 18 कैंडिडेट
राम मंदिर ट्रस्ट के CEO पद के इंटरव्यू की आई डेट, फाइनल राउंड में पहुंचे 18 कैंडिडेट
क्रिकेट
'उनकी काबिलियत पर शक...', रोहित-विराट के वर्ल्ड कप में खेलने पर बोले अजिंक्य रहाणे
'उनकी काबिलियत पर शक', रोहित-विराट के वर्ल्ड कप में खेलने पर बोले अजिंक्य रहाणे
बॉलीवुड
AR Rahmaan के बेटे ए आर अमीन की गाड़ी का हुआ एक्सीडेंट, बाल-बाल बची जान
ए आर रहमान के बेटे ए आर अमीन की गाड़ी का हुआ एक्सीडेंट, बाल-बाल बची जान
इंडिया
गलत नक्शे पर लवलीना का करारा जवाब! ग्लासगो में जताई आपत्ति, PM मोदी ने की तारीफ
गलत नक्शे पर लवलीना का करारा जवाब! ग्लासगो में जताई आपत्ति, PM मोदी ने की तारीफ
इंडिया
'पाकिस्तानी ने कहा नरेंद्र नाम से नफरत', बॉक्सर की बात सुन हंस पड़े PM मोदी
'पाकिस्तानी ने कहा नरेंद्र नाम से नफरत', बॉक्सर की बात सुन हंस पड़े PM मोदी
ट्रेंडिंग
Video: हाथी के सामने कार दौड़ाकर महिला ने बजाया हॉर्न, फिर जो हुआ वायरल हो गया
हाथी के सामने कार दौड़ाकर महिला ने बजाया हॉर्न, फिर जो हुआ वायरल हो गया
टेक्नोलॉजी
बिना Wall Outlet के ऐसे चार्ज करें अपना फोन! जानिए तरीका
बिना Wall Outlet के ऐसे चार्ज करें अपना फोन! जानिए तरीका
ABP NEWS
एक टक्कर और 'मौत का कुआँ'—एक दुखद हादसा।
एक टक्कर और 'मौत का कुआँ'—एक दुखद हादसा।
ABP NEWS
सड़क किनारे बने कुएं में गिरने से दो लोगों की मौत हो गई।
सड़क किनारे बने कुएं में गिरने से दो लोगों की मौत हो गई।
ABP NEWS
अंतिम संस्कार से लौटते समय कार कुएं में गिरी
अंतिम संस्कार से लौटते समय कार कुएं में गिरी
ABP NEWS
दशाश्वमेध घाट जलमग्न, आरती की जगह बदली गई
दशाश्वमेध घाट जलमग्न, आरती की जगह बदली गई
ABP NEWS
प्रेमी ने पति पर कुल्हाड़ी से हमला किया।
प्रेमी ने पति पर कुल्हाड़ी से हमला किया।
Embed widget