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सोलर पैनल में कौन सा सिस्टम चुनें? On-Grid, Off-Grid या Hybrid, समझें पूरा फर्क

Solar Panel: सोलर पैनल लगवाने की सोच रहे हैं तो पहले जान लें, कि आपके घर के लिए कौन सा पैनल बेहतर होगा. बाजार में मुख्य रूप से On-Grid, Off-Grid और Hybrid Solar System उपलब्ध हैं.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 10 Aug 2026 11:27 AM (IST)
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  • हाइब्रिड ग्रिड-बैटरी मिश्रण, कटौती में बिजली सुनिश्चित करे।

Solar Panel Guide: आज के समय में बिजली बिल को कम करने के लिए लोग अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगवा रहे हैं. सोलर पैनल लगवाने के कई फायदे भी हैं, लेकिन पैनल लगवाने से ही आपको फायदा नहीं होगा, बल्कि घर की जरूरत को देखते हुए कौन सा सोलर पैनल बेहतर रहेगा, उसी के हिसाब से सोलर पैनल लगवाना फायदेमंद साबित हो सकता है.

क्या आप जानते हैं बाजार में सिर्फ एक ही तरीके का सोलर पैनल मौजूद नहीं है, बल्कि On-Grid, Off-Grid और Hybrid Solar System भी उपलब्ध हैं और तीनों की अलग-अलग क्वालिटी भी होती है, जिसके बारे में जानना जरूरी है.

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Off-Grid सोलर सिस्टम के बारे में जानें

  • अगर बात करें Off-Grid सोलर सिस्टम की तो यह सिस्टम बिजली के ग्रिड पर निर्भर नहीं रहता है.
  • साथ ही इसमें सोलर सिस्टम के साथ ही बैटरी भी लगी होती है.
  • इसमें दिन में जो अतिरिक्त बिजली जमा होती है, उसका इस्तेमाल जब घर में बिजली न हो उस समय किया जा सकता है.
  • ध्यान दें, ये सिस्टम खासतौर पर उन इलाकों के लिए अच्छा है, जहां पर बिजली कनेक्शन उपलब्ध नहीं है.

किसके लिए बेहतर है On-Grid सोलर सिस्टम?

  • On-Grid सोलर सिस्टम की बात करें तो यह सीधे बिजली के मौजूदा ग्रिड से जुड़ा रहता है.
  • खास बात तो यह है कि इसमें आमतौर पर बैटरी की जरूरत नहीं पड़ती है.
  • अगर आप चाहते हैं कि आपके घर का बिजली बिल कम हो जाए और आपके इलाके में बिजली कम जाती है तो यह सिस्टम आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है.

Hybrid किसके लिए बेहतर है?

  • इस सिस्टम की बात करें तो Hybrid सोलर सिस्टम को On-Grid और Off-Grid सिस्टम को मिला-जुला रूप कहा जा सकता है.
  • सामान्य समय में सोलर पैनल और ग्रिड की मदद से ही घर की जरूरत की बिजली पूरी होती है.
  • वहीं अगर बिजली चली जाती है तो बैटरी से जरूरी उपकरण चलते हैं.  
  • अगर आपके इलाके में बिजली ज्यादा और लंबे समय के लिए जाती है और आप चाहते हैं कि घर का बिजली बिल कम आए तो यह सोलर सिस्टम आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है.

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सोलर पैनल लेने से पहले कुछ बातों का रखें ध्यान

  • अगर आप सोलर पैनल लगवाना चाहते हैं तो पहले कुछ बातों का ध्यान जरूर दें.
  • सोलर पैनल को अपने घर की जरूरत और अपने बजट के हिसाब से ही लगवाएं.
  • वहीं पहले यह देख लें कि आपके घर की छत पर सोलर पैनल लगवाने के लिए पर्याप्त जगह है या नहीं.
  • अगर आप किराए के मकान पर रहते हैं तो सोलर पैनल लगवाने से बचना चाहिए.
  • इन सभी जरूरी बातों का ध्यान दें, तभी सोलर पैनल लगवाने के बारे में सोचें. 

About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 10 Aug 2026 11:27 AM (IST)
Tags :
Solar Panels Utility News Electricity Saving
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