दिल्ली-कोलकाता से बैंगलुरू- मुंबई तक, 10 से 16 अगस्त तक किस फ्लाइट में मिलेगी सबसे सस्ती टिकट

Cheapest Flight Tickets This Week: अगर आपको हमेशा किसी न किसी कारण से यात्रा करना ही पड़ता है तो ये खबर आपके काम का है. हमेशा हवाई यात्रा करने वाले लोग महंगी टिकट का दर्द समझते हैं. ऐसे में लोग हमेशा सस्ता टिकट ढूंढ रहे होते हैं. अगर आपको इस हफ्ते देश के खास रूट्स में ट्रैवल करना हो तो हम यहां आपका काम आसान कर देते हैं. यहां आप आसानी से इस हफ्ते की सबसे सस्ती फ्लाइट्स के बारे में जान सकते हैं. यहां सिर्फ एक फ्लाइट के बारे में नहीं बताया गया है, बल्कि अलग-अलग सस्ती फ्लाइट्स की भी तुलना की गई है. साथ ही बताया गया है कि किस दिन किस रूट में यात्रा करना सस्ता पड़ सकता है.

यहां से सस्ती फ्लाइट, समय और टिकट की कीमत की तुलना करें-

रूट्स फ्लाइट का नाम टिकट की कीमत समय फ्लाइट का नाम टिकट की कीमत समय दिन दिल्ली-मुंबई स्पाइस जेट 4961 रुपए 18:20-20:50 PM अकासा एयर 6040 रुपए 14:10-16:20 PM शनिवार दिल्ली-हैदराबाद एयर इंडिया एक्सप्रेस 6484 रुपए 14:55- 20:45 PM इंडिगो 6962 रुपए 02:20-07:50 AM गुरुवार दिल्ली-पूणे स्पाइस जेट 6513 रुपए 21:45- 23:55 PM अकासा एयर 7036 रुपए 15:05- 17:15 PM बुधवार दिल्ली-कोलकाता अकासा एयर 6506 रुपए 05:55- 08:15 AM इंडिगो 7780 रुपए 04:45- 07:00 AM शुक्रवार बैंगलुरू-कोलकाता इंडिगो 6436 रुपए 17:15- 23:30 PM एयर इंडिया एक्सप्रेस 7501 रुपए 12:00- 14:40 PM बुधवार बैंगलुरू-दिल्ली अकासा एयर 9026 रुपए 04:15- 07:00 AM एयर इंडिया एक्सप्रेस 9024 रुपए 22:15- 01:05 PM रविवार बैंगलुरू-मुंबई अकासा एयर 4889 रुपए 06:10- 08:00 AM स्पाइस जेट 4968 रुपए 04:55- 06:55 AM गुरुवार

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फ्लाइट की टिकट कैसे बुक करें?

अपनी पसंद की एयरलाइन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं.

यहां पर आपको वन-वे या फिर राउंड ट्रिप पर सेलेक्ट करना है.

फिर अपने यात्रा का दिन और जहां जाना है उसे दर्ज करें.

फिर आपको अपने लिए सीट पसंद करनी होगी.

फिर यात्रा करने वालों की संख्या और आईडी भरें.

इसके बाद आप यूपीआई या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं.

आखिर में अपनी टिकट डाउनलोड करें.

पेमेंट करने से पहले आपको ये जरूर चेक कर लेना है कि आपकी फ्लाइट आपको कितना सामान ले जाने की परमिशन दे रही है.

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