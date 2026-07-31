1 अगस्त से महंगा होगा गैस सिलेंडर, इन लोगों को देने होंगे 300 रुपए एक्स्ट्रा

LPG News: 1 अगस्त से कई योजनाओं और कई चीजों में काफी बदलाव आने वाला है. जिसमें से एक एलपीजी गैस सिलेंडर भी है. घरेलू एलपीजी के दामों में भी बदलाव देखने को मिलेगा, जिसका असर लोगों के जीवन पर पड़ेगा. हालांकि ये बदलाव और असर सभी के लिए नहीं है बल्कि उन लोगों के लिए है जो प्रधानमंत्री उज्जवला योजना का लाभ ले रहे हैं. आइये बताते हैं कैसे.

300 रुपये महंगा होगा गैस सिलेंडर!

दरअसल 1 अगस्त से 14.2 किलो के घरेलू गैस सिलेंडर महंगे होने वाले हैं. इन गैस सिलेंडरों की कीमत में 300 रुपये की बढ़ोतरी हो रही है. हालांकि ये सभी के लिए नहीं है, बल्कि उन लोगों के लिए है जो प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के लाभार्थी हैं. सभी लाभार्थियों के लिए भी ये बढ़ोतरी नहीं हो रही है, ये बढ़ोतरी उनके लिए है जो 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक 4 सिलेंडर रिफिल करवा चुके हैं.

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आम कीमतों पर ही मिलेगा सिलेंडर

वैसे बता दें कि गैस सिलेंडर आम उपभोक्ताओं को मिलने वाली कीमत पर ही मिलेगा. क्योंकि प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत लाभार्थियों को 4 गैस सिलेंडर पर 300-300 रुपये की सब्सिडी मिलती है. पहले इन सिलेंडरों की संख्या 6 रखी गई थी, बाद से इसे घटाकर 6 कर दिया गया तो वहीं अब इसकी संख्या 4 कर दी गई है.

आम जनता के लिए भी होंगे बदलाव

बता दें कि 1 अगस्त से आम जनता के लिए गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव हो सकता है. क्योंकि सरकारी तेल कंपनियां जैसे IOCL, HPCL, भारत पेट्रोलियम आदि हर महीने की 1 तारीख को कुछ ना कुछ अपडेट करते हैं. ऐसे में हो सकता है कि 1 अगस्त से गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफा हो या फिर हो सकता है कि दाम घट जाएं. या फिर ये भी हो सकता है दाम वैसे के वैसे ही रहें. इस सवाल का जवाब तो कल यानी 1 अगस्त को ही मिल पाएगा.

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