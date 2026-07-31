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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीLPG: 1 अगस्त से महंगा होगा गैस सिलेंडर, इन लोगों को देने होंगे 300 रुपए एक्स्ट्रा

LPG: 1 अगस्त से महंगा होगा गैस सिलेंडर, इन लोगों को देने होंगे 300 रुपए एक्स्ट्रा

LPG News: 1 अगस्त से गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव आने वाला है. अब इस दिन से गैस सिलेंडर 300 रुपये महंगा मिलने वाले हैं. हालांकि ये कीमतें सभी के लिए नहीं बदली गई हैं.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 31 Jul 2026 04:03 PM (IST)
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LPG News: 1 अगस्त से कई योजनाओं और कई चीजों में काफी बदलाव आने वाला है. जिसमें से एक एलपीजी गैस सिलेंडर भी है. घरेलू एलपीजी के दामों में भी बदलाव देखने को मिलेगा, जिसका असर लोगों के जीवन पर पड़ेगा. हालांकि ये बदलाव और असर सभी के लिए नहीं है बल्कि उन लोगों के लिए है जो प्रधानमंत्री उज्जवला योजना का लाभ ले रहे हैं. आइये बताते हैं कैसे.

300 रुपये महंगा होगा गैस सिलेंडर!
दरअसल 1 अगस्त से 14.2 किलो के घरेलू गैस सिलेंडर महंगे होने वाले हैं. इन गैस सिलेंडरों की कीमत में 300 रुपये की बढ़ोतरी हो रही है. हालांकि ये सभी के लिए नहीं है, बल्कि उन लोगों के लिए है जो प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के लाभार्थी हैं. सभी लाभार्थियों के लिए भी ये बढ़ोतरी नहीं हो रही है, ये बढ़ोतरी उनके लिए है जो 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक 4 सिलेंडर रिफिल करवा चुके हैं.

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आम कीमतों पर ही मिलेगा सिलेंडर
वैसे बता दें कि गैस सिलेंडर आम उपभोक्ताओं को मिलने वाली कीमत पर ही मिलेगा. क्योंकि प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत लाभार्थियों को 4 गैस सिलेंडर पर 300-300 रुपये की सब्सिडी मिलती है. पहले इन सिलेंडरों की संख्या 6 रखी गई थी, बाद से इसे घटाकर 6 कर दिया गया तो वहीं अब इसकी संख्या 4 कर दी गई है.

आम जनता के लिए भी होंगे बदलाव
बता दें कि 1 अगस्त से आम जनता के लिए गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव हो सकता है. क्योंकि सरकारी तेल कंपनियां जैसे IOCL, HPCL, भारत पेट्रोलियम आदि हर महीने की 1 तारीख को कुछ ना कुछ अपडेट करते हैं. ऐसे में हो सकता है कि 1 अगस्त से गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफा हो या फिर हो सकता है कि दाम घट जाएं. या फिर ये भी हो सकता है दाम वैसे के वैसे ही रहें. इस सवाल का जवाब तो कल यानी 1 अगस्त को ही मिल पाएगा.

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About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
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Published at : 31 Jul 2026 04:03 PM (IST)
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