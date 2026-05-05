गैस सिलेंडर बुक कर लिया? अब ऑनलाइन चेक करें अपनी अगली डिलीवरी डेट, मिनटों में होगा काम!

LPG Booking Confirmation: ईरान और यूएस के बीच चल रहे तनाव की वजह से भारत में क्रूड ऑइल और एलपीजी की किल्लत देखने को मिली. हालांकि फिलहाल सरकार का कहना है कि वो गैस की आपूर्ति का पूरा ध्यान रख रही है और कोई किल्लत नहीं है. इसी बीच लोगों को गैस सिलेंडर मिलने में देरी का सामना करना पड़ रहा है. सिलेंडर बुक करने के बाद वो कब तक डिलीवर होगा इस बारे में कोई नहीं बता पा रहा है. तो आइये आपको भी बताते हैं इसका स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं.

कैसे चेक करें सिलेंडर का बुकिंग स्टेटस?

इसे पता करने के तीन तरीके हैं, पहला ऑनलाइन, दूसरा फोन के माध्यम से और तीसरा एप के जरिए. आइये बताते हैं इन तीनों तरीकों से कैसे पता करें सिलेंडर की कंफर्म डिलीवरी डेट.

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अनलाइन पोर्टल या वेबसाइट के जरिए

आप जिस भी कंपनी का गैस सिलेंडर खरीदते हैं जैसे भारत पेट्रोलियम (भारत गैस), हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HP) और इंडियन ऑइल कोर्पोरेशन (Indane Gas). इनमें से जिस भी कंपनी का आप सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी ऑफिशियल वेबसाइट को खोलिए उसके बाद:

वेबसाइट पर Track Order या Booking Status का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करें.

इसके बाद इसमें अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या एलपीजी आईडी या फिर ऑर्डर नंबर डालें.

इसके बाद आपको वेबसाइट पर दिख जाएदा कि डिलीवरी की तारीख कब है.

इसके अलावा mylpg.in पोर्टल पर जाकर भी आप सिलेंडर का स्टेटस चेक कर सकते हैं.

इसमें आपको अपनी LPG आईडी दर्ज करना होगी, इसके बाद आपको बुकिंग की तारीख और अगले रिफिल की जानकारी भी मिल जाएगी.

फोन के माध्यम से

अपने मोबाइल फोन के जरिए आप रजिस्टर्ड नंबर की मदद से भी बुकिंग स्टेटस की जानकारी देख सकते हैं. आप चाहें तो इन पर SMS के माध्यम से या व्हॉट्सएप के जरिए भी पता कर सकते हैं. नीचे हर कंपनी का मोबाइल नंबर दिया गया है.

इंडेन गैस: 7588888824

एचपी गैस: 92222 01122

भारत गैस: 1800224344

ध्यान रहे क इन नंबरों के साथ केवल रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के जरिए ही संपर्क किया जा सकता है.

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मोबाइल ऐप के जरिए

जिस भी एजेंसी या कंपनी से आप गैस की बुकिंग करते हैं, तो उनकी आधिकारिक एप्स को अपने पास डाउनलोड करके रखें. इसके बाद इन चरणों के माध्यम से बुकिंग की जानकारी प्राप्त कर लें.