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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीSIP या पोस्ट ऑफिस? जानें किसमें इवेस्ट करना है बेहतर ऑप्शन, इसके फायदे और नुकसान क्या हैं?

SIP या पोस्ट ऑफिस? जानें किसमें इवेस्ट करना है बेहतर ऑप्शन, इसके फायदे और नुकसान क्या हैं?

SIP or Post Office: क्या आप इनवेस्टमेंट के ऑप्शंस तलाश रहे हैं, लेकिन नहीं जानते कि कहां निवेश करना चाहिए? तो आइये बताते हैं पोस्ट ऑफिस में निवेश या SIP क्या बेहतर ऑप्शन है.

By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क | Edited By: प्रतीक्षा राणावत | Updated at : 05 May 2026 07:42 PM (IST)
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Investment Tips: क्या आप भी निवेश की प्लानिंग कर रहे हैं? भविष्य के बारे में सोचते हुए आपको भी बुढ़ापे के लिए अपनी एक जमा पूंजी चाहिए? अगर हां तो इसके लिए बहुत सारे ऑप्शंस है, जिनके जरिए आप निवेश कर सकते हैं. यहां पर हम दो मुख्य ऑप्शंस की बात करेंगे, जिनमें से एक है SIP यानी सिस्टमैटिक इनवेस्टमेंट प्लान और दूसरा है पोस्ट ऑफिस में निवेश. आइये बताते हैं दोनों में से क्या बेहतर ऑप्शन है.

SIP में निवेश
SIP यानी सिस्टमैटिक इनवेस्टमेंट प्लान निवेश के लिए सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला ऑप्शन है. इसके लिए आपको हर महीने एक बंधी हुई किश्त SIP स्कीम में डालना होती है, जिस पर आपको मार्केट रेट के हिसाब से ब्याज मिलता है. ये पैसा साल दर साल बढ़ता जाता है. SIP लंबे समय की पॉलिसी है, जिसमें निवेश करना हर किसी के लिए आसान होता है.

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पोस्ट ऑफिस में निवेश
पोस्ट ऑफिस भारत सरकार की गारंटी वाला निवेश है, जो बेहद सुरक्षित माना जाता है. ऐसे में इसमें निवेश करना काफी आसान और सुरक्षित रहता है. ये निवेश का विकल्प FD से भी बेहतर हो सकता है. इसमें भी कई स्कीम होती हैं, जिनमें निवेश करना आपके भविष्य के लिए अच्छा विकल्प है.

दोनों में क्या है बेहतर?
SIP या पोस्ट ऑफिस दोनों में से निवेश के लिए क्या बेहतर विकल्प है, यहां पॉइंट्स के माध्यम से जानें:

  • SIP में निवेश करने पर आपको ब्याज ज्यादा मिल सकता है लेकिन वो बाजार के उतार- चढ़ाव पर निर्भर करता है.
  • पोस्ट ऑफिस में आपको ब्याज थोड़ा कम मिलेगा लेकिन ये एक सुरक्षित विकल्प है.
  • SIP में निवेश करने पर आपको लंबे समय में फायदा मिलेगा.
  • पोस्ट ऑफिस में निवेश करने पर आप बीच में कभी भी पैसा निकाल सकते हैं.
  • SIP में निवेश जोखिम भरा होता है.
  • पोस्ट ऑफिस में निवेश करने पर कोई जोखिम नहीं होता है.
  • SIP बाजार पर आधारित होती है.
  • पोस्ट ऑफिस सरकार के अधिकृत होती है.
  • SIP से वेल्थ बनाई जा सकती है क्योंकि ये लंबी अवधि के लिए होती है.
  • पोस्ट ऑफिस में बचत और सुरक्षा दोनों मिलती है.

यदि आप सुरक्षित रूप से निवेश चाहते हैं तो आप पोस्ट ऑफिस में निवेश करें. इसमें ब्याजदर थोड़ी कम मिलेगी, लेकिन ना घटेगी और ना बढ़ेगी. तो वहीं SIP पूरी तरह से बाजार आधारित होती है ऐसे में इसमें ब्याज तो ज्यादा मिल जाता है, लेकिन बाजार का कोई भरोसा नहीं है कब भाव गिर जाएं और आपके फंड्स भी गिर जाएं.

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Published at : 05 May 2026 07:42 PM (IST)
Tags :
SIP Investment Plan POST OFFICE
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