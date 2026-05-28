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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीकम बजट में करें शानदार शॉपिंग, भारत के इन मार्केट्स में मिलते हैं सस्ते और ट्रेंडी कपड़े

कम बजट में करें शानदार शॉपिंग, भारत के इन मार्केट्स में मिलते हैं सस्ते और ट्रेंडी कपड़े

Best Shopping Market: आप भी शॉपिंग के शौकीन हैं तो दिल्ली के अलावा भारत के इन बाजारों में आपको जरूर जाना चाहिए. इन बाजारों में कम दाम में आप बिना किसी परेशानी के जमकर खरीददारी कर सकते हैं.

By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क | Updated at : 28 May 2026 10:49 AM (IST)
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  • भारत में दिल्ली, मुंबई, गोवा, गुजरात में सस्ते कपड़ों के बाजार।

Cheapest Cloth Market: यह तो सभी जानते हैं कि भारत में शॉपिंग करने का एक अलग ही मजा है. देश की राजधानी दिल्ली के अलावा भारत में ऐसे कई शानदार मार्केट हैं जहां आपको न सिर्फ कम दाम में बल्कि स्टाइलिश कपड़े खरीदने का सुनहरा मौका मिलता है. अगर आप शॉपिंग लवर हैं तो तमाम इन मार्केटों में आपको जरूर जाना चाहिए. 

1. कोलाबा कॉजवे, मुंबई

अगर आप सपनों की नगरी मुंबई में आते हैं तो आपको एक बार कोलाबा कॉजवे मार्केट जरूर जाना चाहिए. यह बाजार शॉपिंग बजट के लिए पूरे राज्य में सबसे ज्यादा फेमस है. भले ही मुंबई एक महंगा शहर हो, लेकिन कोलाबा कॉजवे में आपको खुलकर बार्गेनिंग करने का बेहतरीन मौका मिलता है. इतना ही नहीं, इस मार्केट में ट्रेंडी,  वेस्टर्न वियर और बेहतरीन एक्सेसरीज बेहद ही सस्ते दामों में आसानी से मिल जाती है. 

2. अंजुना मार्केट, गोवा

अगर आप गोवा घूमने को लेकर योजना बना रहे हैं, तो अंजुना मार्केट में आपको जरूर जाना चाहिए. यहां सुंदर बीच के साथ-साथ आप इस मार्केट में शॉपिंग का जमकर आनंद उठा सकते हैं. इस मार्केट में आपको एक से एक गाउन के अलावा स्टाइलिश कैप, बीच वियर, ट्रेंडी जूते, जूट से बने इको-फ्रेंडली बैग और शंख से बने आकर्षक ज्वेलरी बहुत ही कम दाम में मिलेगा, ताकि आप बिना किसी परेशानी के जमकर खरीददारी कर सकें.

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3.  टेक्सटाइल मार्केट, गुजरात

इसके अलावा अगर आप सस्ते कपड़ों की खोज में निकले हैं तो गुजरात का सूरत शहर आपके लिए सबसे बेहतरीन विकल्प है. सूरत को 'भारत का टेक्सटाइल हब' भी कहा जाता है. यहां के फेमस  मार्केट में आपको कॉटन, सिल्क, पॉलिएस्टर और हैवी डिजाइनर कपड़ों का किफायती रेट देखने को मिलेगा. इसके अलावा. यहां  सूट, लहंगे और साड़ियों के फैब्रिक की डिमांड पूरे भारत में सबसे ज्यादा रहती है. 

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Published at : 28 May 2026 10:49 AM (IST)
Tags :
Indian Market Utility News Cheap Clothes
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