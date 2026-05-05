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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीBank Loan: क्या बिना इनकम के भी मिल सकता है बैंक से लोन? बस करना होगा ये काम, झटपट आ जाएंगे अकाउंट में पैसे

Bank Loan: क्या बिना इनकम के भी मिल सकता है बैंक से लोन? बस करना होगा ये काम, झटपट आ जाएंगे अकाउंट में पैसे

Bank Loan Tips: क्या आपके पास नौकरी नहीं है और फिर भी आप अपनी जरूरत के लिए लोन लेना चाहते हैं? तो आइये बताते हैं आपको इसके लिए क्या करना चाहिए.

By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क | Edited By: प्रतीक्षा राणावत | Updated at : 05 May 2026 04:33 PM (IST)
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Bank Loan: अपनी रोजमर्रा या जीवन की जरूरतों को पूरा करने के लिए हम बैंक से कर्ज लेते हैं. जिसे लोन कहा जाता है. अक्सर लोगों को ये गलतफहमी होती है कि लोन केवल नौकरीपेशा या उन लोगों को ही मिलता है जो कुछ कमा रहे होते हैं. लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ खास ऐसे नियम हैं जिनकी मदद से बिना किसी आय के भी आप आसानी से लोन ले सकते हैं. कोई बैंक आपको इसके लिए मना नहीं कर सकता है, हालांकि इसके लिए आपको बस ये आसान सा काम करना होगा.

बिना आय के ऐसे पाएं लोन
अगर आपके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो भी आप लोन ले सकते हैं. इसके लिए कुछ अलग- अलग तरीके हैं, जिनकी मदद से आसानी से लोन लिया जा सकता है. आइये बताते हैं कैसे:

गोल्ड लोन
अगर आपके पास कोई आय का साधन नहीं है, तो सबसे आसान है गोल्ड लोन लेना. आप अपना सोना गिरवी रखकर तुरंत लोन ले सकते हैं, इसके लिए आय की कोई जरूरत नहीं होती है. हालांकि इसे दोबारा भरना आपके लिए मुश्किल हो सकता है, यदि आपके पास आय नहीं है तो.

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को-एप्लिकेंट
आपके परिवार का कोई सदस्य जैसे पिता, पति, पुत्र, पुत्री या माता के पास सोर्स ऑफ इनकम है, तो आप उनके साथ मिलकर लोन के लिए अप्लाय कर सकते हैं. लोन आपको ही मिलेगा लेकिन को-एप्लिकेंट आपके ग्यारंटर के तौर पर रहेंगे, जिनकी आय के आधार पर आपको लोन मिलेगा.

बैंक स्टेटमेंट
अगर आपके बैंक अकाउंट में लगातार पैसा आता है और वो कभी माइनस में नहीं जाता, तब भी आपको लोन मिल सकता है. बैंक स्टेटमेंट के आधार पर आपको लोन आसानी से मिल सकता है, इसके लिए आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं होती है.

FD या म्यूचुअल फंड पर लोन
अगर आपके पास FD है, तो भी आपको आसानी से लोन मिल सकता है. इतना ही नहीं अगर आपने म्यूचुअल फंड में इनवेस्ट किया हुआ है और हर महीने समय से SIP भरते हैं तो भी आप लोन लेने के लिए एलिजिबल होते हैं.

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इस बात का रखें ध्यान
बिना आय के लोन आपको मिल तो सकता है लेकिन इसके लिए आपको इस बार का ख्याल रखना होगा कि आपका सिबिल स्कोर अच्छा हो. सिबिल स्कोर जब 700 से 750 या उससे ज्यादा होगा तभी आपको लोन के लिए एप्रूवल मिल सकता है.

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Published at : 05 May 2026 04:33 PM (IST)
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Bank Loan No Income Loan
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