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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीLPG: एक घर में रख सकते हैं 5 और 14.2 किलो के सिलेंडर? जानें नियम

LPG: एक घर में रख सकते हैं 5 और 14.2 किलो के सिलेंडर? जानें नियम

अगर आप अपने घर में 14.2 किलो वाले सिलेंडर के साथ 5 किलो वाला छोटा सिलेंडर रखना चाहते हैं तो क्या आप जानते हैं कि ऐसा करना सही है भी या नहीं? जानिए क्या कहते हैं नियम?

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 06 Oct 2026 11:54 AM (IST)
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  • सिलेंडर हवादार जगह पर रखें, सीधे धूप से बचाएं।

एलपीजी सिलेंडर का इस्तेमाल ज्यादातर लोग करते हैं, लेकिन कई बार लोग खाना बनाने के लिए 14.2 किलो वाला घरेलू एलपीजी सिलेंडर के साथ ही 5 किलो वाला छोटा सिलेंडर भी रखने की सोचते हैं, ताकि इमरजेंसी के दौरान काम आ सके. ऐसे में कई लोग इस बात से कन्फ्यूज रहते हैं कि क्या 14.2 किलो वाले सिलेंडर के साथ ही 5 किलो वाला छोटा सिलेंडर भी रखा जा सकता है या नहीं. अगर आप भी इस बात से अनजान हैं तो जान लीजिए.

दरअसल, कई घरों में सिलेंडर की जरूरत ज्यादा होती है, जैसे घर में ज्यादा लोग हो या फिर गैस की खपत ज्यादा होती हो तो ऐसे में सिलेंडर की जरूरत भी ज्यादा पड़ सकती है. अब जानते हैं कि आप 14.2 किलो वाला सिलेंडर के साथ 5 किलो वाले छोटू सिलेंडर को रखने के क्या नियम हैं?

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5 किलो वाला सिलेंडर रख सकते हैं?

इसका जवाब है हां. आप 14.2 किलो वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर के साथ 5 किलो वाला सिलेंडर रख सकते हैं. सरकारी नियमों के मुताबिक, एक एड्रेस पर एक ही घरेलू एलपीजी कनेक्शन या फिर डबल बॉटल कनेक्शन मान्य होता है. इसके साथ ही आप इमरजेंसी के लिए 5 किलो का FTL सिलेंडर भी बाजार के दाम पर खरीद सकते हैं. लेकिन एक बात का ध्यान रखें, 5 किलो वाला छोटू सिलेंडर कानूनी तरीके से लिया गया होना चाहिए. 

सिलेंडर से जुड़े नियमों को न करें नजरअंदाज

नियमों के तहत, अगर कोई एलपीजी उपभोक्ता अपने घर पर सिलेंडर तय सीमा से ज्यादा रखता है या फिर कई सारे सिलेंडरों को जमा करता है तो ऐसा करना नियमों के खिलाफ है. इसलिए ध्यान रखें कि अपने घर में कई सारे एलपीजी सिलेंडर जमा न करें, ऐसा करना आपके लिए भारी पड़ सकता है. 

कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखें

अपने घर में सिलेंडर को कहीं भी न रख दें. सिलेंडर को ऐसी जगह रखना चाहिए, जहां पर हवा आती-जाती हो और ऐसी जगह सिलेंडर रखने से बचना चाहिए, जहां पर सीधे धूप पड़ती हो. अगर आप 14.2 किलो वाले सिलेंडर के साथ 5 किलो वाला सिलेंडर भी रखते हैं तो उसे एक-दूसरे के ऊपर स्टोर न करें. यानी सिलेंडर को एक सुरक्षित जगह पर रखना चाहिए, जहां वेंटिलेशन हो और गर्मी न हो. 

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 06 Oct 2026 11:54 AM (IST)
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