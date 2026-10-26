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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीPNB का बड़ा अलर्ट! 3 साल से बंद पड़े जीरो बैलेंस खाते होंगे बंद, जानें आखिरी तारीख

PNB का बड़ा अलर्ट! 3 साल से बंद पड़े जीरो बैलेंस खाते होंगे बंद, जानें आखिरी तारीख

PNB ने तीन साल से बिना लेनदेन और जीरो बैलेंस वाले खातों को बंद करने की प्रक्रिया शुरू की है. ग्राहकों को खाता चालू रखने के लिए 10 नवंबर 2026 तक KYC पूरी करनी होगी.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 26 Oct 2026 03:31 PM (IST)
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अगर आपका पंजाब नेशनल बैंक (PNB) में अकाउंट है, लेकिन आप लंबे समय से उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो यह जानकारी आपके लिए अहम है. PNB बैंक ने कुछ ऐसे खातों को बंद करने की प्रक्रिया शुरू करने को लेकर नोटिस जारी की है, जिनमें लगातार 3 साल से कोई लेनदेन नहीं हुआ है और जिनका बैलेंस भी शून्य है. ऐसे में अगर आपका भी पंजाब नेशनल बैंक में खाता है, तो समय रहते बैंक के इस नोटिस पर जरूर ध्यान दें, ताकि बैंकिंग सेवाओं में परेशानी न हो.

बैंक का मकसद लंबे समय से इस्तेमाल नहीं हो रहे खातों के संभावित दुरुपयोग और उनसे जुड़े जोखिमों को रोकना है. ऐसे खाताधारकों को अपना खाता चालू रखने के लिए KYC प्रक्रिया पूरी करनी होगी. बैंक ने इसके लिए 10 नवंबर 2026 की समयसीमा तय की है. हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि PNB के सभी निष्क्रिय खातों को बंद किया जाएगा.

किन ग्राहकों के खातों पर पड़ेगा असर?

PNB के नोटिस के मुताबिक, ऐसे खातों को बंद करने की प्रक्रिया की जाएगी, जिनमें 30 सितंबर 2026 तक लगातार 3 साल से कोई लेनदेन या ग्राहक की ओर से गतिविधि नहीं हुई है. साथ ही, इन खातों में कोई बैलेंस भी नहीं है.

  • ऐसे खाते जो लगातार 3 साल से इस्तेमाल नहीं हुए हैं.
  • जिन खातों में जीरो बैलेंस है.
  • जो बैंक की ओर से तय की गई शर्तों के दायरे में आते हैं.

कब तक करा सकते हैं KYC?

अगर आपका खाता बैंक की ओर से बताई गई श्रेणी में आता है, तो उसे दोबारा चालू कराने के लिए KYC प्रक्रिया पूरी करनी होगी. बैंक ने इसके लिए 10 नवंबर 2026 की आखिरी तारीख तय की है.

खताधारकों को क्या करना होगा?

  • अपनी संबंधित PNB शाखा में संपर्क करें.
  • बैंक की ओर से मांगे गए KYC दस्तावेज जमा करें.
  • खाते की मौजूदा स्थिति और उसे दोबारा चालू कराने की प्रक्रिया की जानकारी लें.
  • आखिरी तारीख से पहले जरूरी प्रोसेस पूरी करने की कोशिश करें.

मदद के लिए किन नंबरों पर करें संपर्क?

अगर आपको अपने खाते की स्थिति या KYC प्रक्रिया को लेकर किसी तरह की परेशानी है, तो बैंक के दिए गए टोल-फ्री नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं.

  • टोल-फ्री नंबर: 1800-1800
  • दूसरा टोल-फ्री नंबर: 1800-2021

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About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है. जेबा यूटिलिटी की खबरों की एक्सपर्ट हैं
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Published at : 26 Oct 2026 03:31 PM (IST)
Tags :
PNB Account News PNB KYC Update
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