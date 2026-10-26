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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीसोलर पैनल सस्ता, मिलेगी 1000 करोड़ की एक्स्ट्रा सब्सिडी, कैसे करें अप्लाई?

सोलर पैनल सस्ता, मिलेगी 1000 करोड़ की एक्स्ट्रा सब्सिडी, कैसे करें अप्लाई?

गुजरात सरकार 1000 करोड़ की सोलर पैनल लगवाने पर अतिरिक्त सब्सिडी का लाभ दे रही है. वहीं सामान्य वर्ग और SC/ST लोगों को अलग-अलग आर्थिक मदद मिलेगी.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 26 Oct 2026 04:48 PM (IST)
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आज के समय बिजली बिल केवल गर्मी में ही लोगों की जेब पर असर नहीं डालता है, बल्कि सर्दियों में भी अब गीजर, हीटर जैसे उपरकणों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से बिल बढ़ा हुआ आ सकता है. इसलिए अब लोग अपने घरों की छत पर सोलर पैनल लगवाकर बिजली बिल से राहत पा रहे हैं. ऐसे में अगर आप गुजरात से हैं और सोलर पैनल लगवाने की सोच रहे हैं तो आपके लिए एक खास अपडेट है.

दरअसल, राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 1000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी देने का ऐलान किया है. यानी अब सोलर पैनल लगवाने पर लोगों का खर्च काफी कम हो  सकता है. अहम बात तो ये है कि इस फैसले के तहत कई लाख परिवारों का लाभ मिलने की संभावना जताई है. अब जानते हैं कि आखिर सोलर पैनल लगवाने पर सरकार की तरफ से कितनी सब्सिडी मिलेगी?

कितनी मिलेगी सब्सिडी?

गुजरात सरकार की इन नई व्यवस्था के तहत हर किसी को एक जैसी सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा. यानी सामान्य वर्ग के परिवारों को सोलर सिस्टम की तय लागत का 10 प्रतिशत हिस्सा अपनी जेब से देना होगा. अगर बात करें सामान्य वर्ग के परिवारों को कितना देना होगा?

  • 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम - इसकी तय लागत 54 हजार रुपये है. इसमें परिवार को 5400 रुपये देने होंगे.
  • 2 किलोवाट का सोलर सिस्टम - इसकी तय लागत 1,07,200 रुपये है. इसमें परिवार को 10,720 रुपये देने होंगे. 

SC/ST वर्ग के परिवार को कितना होगा देना?

अगर बात करें SC/ST वर्ग के लोगों की तो इन्हें सोलर सिस्टम की तय लागत का केवल 5 प्रतिशत हिस्सा देना होगा. 

  • 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम - इसकी तय लागत 54000 रुपये है, इसमें परिवार को केवल 2700 रुपये देने पडे़ंगे.
  • 2 किलोवाट का सोलर सिस्टम - इसकी तय लागत 1,07,200 रुपये है. इसमें परिवार को 5,360 रुपये देने होंगे.

बाकी के पैसे कौन देगा?

जानने वाली बात यही है कि बाकी के पैसे आखिर देगा कौन? तो सोलर पैनल की बाकी की लागत केंद्र और गुजरात सरकार की सब्सिडी से पूरी होगी. हां, लेकिन इसका लाभ लेने के लिए इससे जुड़ी शर्तों की जानकारी जरूर रखें. 

कौन से दस्तावेज चाहिए?

  • बिजली बिल
  • आधार कार्ड
  • बैंक पासबुक
  • मोबाइल नंबर 

ध्यान रखें - इन दस्तावेजों के अलावा भी कई दस्तावेजों की जरूरत पड़ सकती है, जिसकी जानकारी आप आवेदन से पहले आधिकारिक पोर्टल पर जाकर ले सकते हैं. अब सवाल ये है कि आखिर इसका लाभ लेने के लिए अप्लाई कहां और कैसे करें?

कैसे करें अप्लाई? 

  • इसके लिए सबसे पहले पीएम सूर्य घर पोर्टल पर जाएं और राज्य , बिजली कंपनी और कंज्यूमर नंबर दर्ज करें.
  • इसके बाद मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, उसे भरें.
  • फिर सारी जानकारी भरकर आवेदन जमा कर दें.
  • अब आपको बिजली कंपनी की तकनीकी मंजूरी का इंतजार करना होगा.
  • फिर पोर्टल पर सूचीबद्ध वेंडर से नियमों के मुताबिक सोलर सिस्टम लगवाएं.
  • अब इंस्टॉलेशन के बाद फिर नेट मीटर के लिए अप्लाई करें.
  • इसके बाद कमीशनिंग सर्टिफिकेट मिलने के बाद बैंक डिटेल जमा कर दें.
  • फिर पात्र केंद्रीय सब्सिडी सीधे अकाउंट में आ जाएगी.

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 26 Oct 2026 04:45 PM (IST)
Tags :
Subsidy Solar Panel Gujarat
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