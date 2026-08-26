Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीपर्स के साथ DL भी हो गया गुम? घर बैठे ऐसे पाएं डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस

पर्स के साथ DL भी हो गया गुम? घर बैठे ऐसे पाएं डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस

डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के बारे में सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए जरूरी है. लाइसेंस गुम हो जाने या चोरी होने पर आप घर बैठे ही डुप्लीकेट DL के लिए आवेदन कर सकते हैं. जानिए पूरा प्रोसेस.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 26 Aug 2026 12:54 PM (IST)
Preferred Sources

अक्सर सफर के दौरान पर्स, मोबाइल और दूसरे जरूरी चीजों के खोने और चोरी होने का डर रहता है. ज्यादातर लोग अपने पर्स में ड्राइविंग लाइसेंस भी रखते हैं. ऐसे में सोचिए किसी दिन आपका पर्स चोरी या गुम हो जाए और उसके साथ ही आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी खो जाए तो आप क्या करेंगे? ऐसे में परेशान होने की बजाय आप डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं.

क्या हर कोई घर बैठे अप्लाई कर सकता है?

आमतौर पर ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े कई काम घर बैठे हो सकते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखें कुछ सेवाओं के लिए अलग-अलग राज्यों के नियमों के मुताबिक RTO जाना पड़ सकता है. यानी हर राज्य में पूरी तरह ऑनलाइन सुविधा नहीं मिलती है. ऑनलाइन DL अप्लाई करने के बाद भी लोगों को RTO जाना पड़ता है. लेकिन अगर आपके राज्य में ये सुविधा पूरी तरह घर बैठे उपलब्ध है तो आप इसे कुछ आसान स्टेप्स को फॉलो करके भी अप्लाई कर सकते हैं. 

ड्राइविंग लाइसेंस गुम होते ही करें ये काम

अगर ड्राइविंग लाइसेंस खो या चोरी हो गया है तो बिना देरी किए आप अपने पास के पुलिस स्टेशन में इसकी FIR दर्ज करवाएं. एफआईआर करवाने के कई फायदे हैं जैसे अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस किसी गलत हाथों में लग गया और उसका गलत इस्तेमाल हुआ तो एफआईआर होने पर आपको परेशानी नहीं होगी, वहीं डुप्लीकेट लाइसेंस बनवाने के लिए RTO में एफआईआर कॉपी जमा करनी पड़ती है. 

सितंबर में रद्द रहेंगी ये 18 ट्रेनें, यात्री देख लें रेलवे की लिस्ट

ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें?

  • डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए सबसे पहले Parivahan/Sarathi पोर्टल पर जाएं.
  • इसके बाद अपना राज्य चुनें और Driving Licence Related Services में जाएं.
  • फिर लाइसेंस का नंबर और DOB दर्ज करें और Duplicate DL पर क्लिक करें.
  • सारी जरूरी जानकारी दर्ज करें और मांगे गए दस्तावेज अपलोड करें.
  • फिर तय फीस का भुगतान करें और आवेदन सबमिट कर दें.
  • इसके बाद पोर्टल पर दिए गए आगे के निर्देशों को फॉलो करें.

जरूरी दस्तावेजों के बारे में जानें

ध्यान दें, डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आपकी स्थिति के मुताबिक आपके दस्तावेज अलग हो सकते हैं, लेकिन आमतौर पर ये दस्तावेज मांगे जाते हैं. इनमें शामिल है.

  • खराब या फटा हुआ ड्राइविंग लाइसेंस
  • एड्रेस प्रूफ और पासपोर्ट साइज फोटो
  • डुप्लीके लाइसेंस के लिए LLD फॉर्म
  • ड्राइविंग लाइसेंस खोने पर की गई FIR की कॉपी

बिना DL के गाड़ी चलाना पड़ेगा महंगा

अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है या फिर किसी कारण गुम या चोरी हो गया है तो वैध ड्राइविंग लाइसेंस के बिना गाड़ी न चलाएं. अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाते हैं तो मोटर व्हीकल एक्ट के तहत आपके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है. साथ ही नियमों के मुताबिक 5000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है. इतना ही नहीं कुछ मामलों में तो जेल तक हो सकती है. 

रक्षाबंधन पर रेलवे का तोहफा, चलेंगी 14 स्पेशल ट्रेनें, दिल्ली-NCR से कहां-कहां जाएंगी?

About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
Read More
Published at : 26 Aug 2026 12:54 PM (IST)
Tags :
Duplicate Driving License Utility News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
पर्स के साथ DL भी हो गया गुम? घर बैठे ऐसे पाएं डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस
पर्स के साथ DL भी हो गया गुम? घर बैठे ऐसे पाएं डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस
यूटिलिटी
होटल में रेड के वक्त पुलिस को आधार कार्ड नहीं दिखाया तो क्या होगा?
होटल में रेड के वक्त पुलिस को आधार कार्ड नहीं दिखाया तो क्या होगा?
यूटिलिटी
EPF पर सरकार दे रही है बड़ा मौका, कवरेज में 31 अक्टूबर तक जुड़ सकेगा नाम
EPF पर सरकार दे रही है बड़ा मौका, कवरेज में 31 अक्टूबर तक जुड़ सकेगा नाम
यूटिलिटी
Train Cancelled: सितंबर में रद्द रहेंगी ये 18 ट्रेनें, यात्री देख लें रेलवे की लिस्ट
Train Cancelled: सितंबर में रद्द रहेंगी ये 18 ट्रेनें, यात्री देख लें रेलवे की लिस्ट
Advertisement

वीडियोज

गर्लफ्रेंड की मोहब्बत पर मौत की स्क्रिप्ट !
कचरे में फेंकी एक्सपायर्ड चॉकलेट, लूटने उमड़ी भीड़!
'ऑल इंडिया पॉलिसी'..रोजगार मांगोगे,मिलेगी लाठी !
Kriti Sanon के रक्षाबंधन ऐड पर भड़कीं Kangana Ranaut
युवाओं की आवाज क्यों नहीं सुन रही सम्राट सरकार? पटना में बवाल!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
गर्लफ्रेंड संग ऐश के लिए खुद के घर में चोरी, 50 लाख कैश-गहने सब ले गया
गर्लफ्रेंड संग ऐश के लिए खुद के घर में चोरी, 50 लाख कैश-गहने सब ले गया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी की इन 50 हजार बेटियों को मिलेगी स्कूटी, CM योगी ने किया ऐलान
यूपी की इन 50 हजार बेटियों को मिलेगी स्कूटी, CM योगी ने किया ऐलान
क्रिकेट
एशियन गेम्स के लिए क्रिकेट का शेड्यूल जारी, जानें टीम इंडिया के मैच कब और किसके साथ?
एशियन गेम्स के लिए क्रिकेट का शेड्यूल जारी, जानें टीम इंडिया के मैच कब और किसके साथ?
बॉलीवुड
आ गया 'टॉक्सिक' का फर्स्ट रिव्यू, हर सीन में कमाल लगे यश, कियारा संग जमी केमिस्ट्री
'टॉक्सिक' की जान हैं यश, हर सीन में लगे कमाल, आ गया फर्स्ट रिव्यू
विश्व
अमेरिकी वीजा अपॉइंटमेंट पर रोक, ट्रंप प्रशासन का बड़ा फैसला
अमेरिकी वीजा अपॉइंटमेंट पर रोक, ट्रंप प्रशासन का बड़ा फैसला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'ओपी राजभर पागल हो गए हैं, दवाई की जरूरत' आरक्षण के मुद्दे पर भड़की कांग्रेस
'ओपी राजभर पागल हो गए हैं, दवाई की जरूरत' आरक्षण के मुद्दे पर भड़की कांग्रेस
फूड
क्या फ्रिज में रखने से खत्म होते हैं फलों के पोषक तत्व, कितने दिन स्टोर करना सही?
क्या फ्रिज में रखने से खत्म होते हैं फलों के पोषक तत्व, कितने दिन स्टोर करना सही?
ऑटो
TVS iQube MillionR स्पेशल एडिशन लॉन्च, कीमत 1.40 लाख, जानें क्या खास?
TVS iQube MillionR स्पेशल एडिशन लॉन्च, कीमत 1.40 लाख, जानें क्या खास?
ENT LIVE
Hina Khan ने सुनाया Shah Rukh Khan से पहली मुलाकात का किस्सा, थके SRK ने फिर भी खिंचवाई Photo
Hina Khan ने सुनाया Shah Rukh Khan से पहली मुलाकात का किस्सा, थके SRK ने फिर भी खिंचवाई Photo
ENT LIVE
Bigg Boss 20 में Viewers को मिला 1 वरदान! Riya Tahir और Lovepreet Kaur में होगा मुकाबला
Bigg Boss 20 में Viewers को मिला 1 वरदान! Riya Tahir और Lovepreet Kaur में होगा मुकाबला
ENT LIVE
Salman Khan के 38 Years पर मिलेगा Monster का Teaser? Fans ने दी Boycott की Warning!
Salman Khan के 38 Years पर मिलेगा Monster का Teaser? Fans ने दी Boycott की Warning!
ENT LIVE
Govinda-Sunita के Family Drama पर Krushna Abhishek का बड़ा बयान, बोले- ‘घर की बातें घर में रहनी चाहिए’
Govinda-Sunita के Family Drama पर Krushna Abhishek का बड़ा बयान, बोले- ‘घर की बातें घर में रहनी चाहिए’
ENT LIVE
Paradox का बड़ा खुलासा! Hustle 5 में Yo Yo Honey Singh संग Collaboration पर बोले- ‘Unreal था’
Paradox का बड़ा खुलासा! Hustle 5 में Yo Yo Honey Singh संग Collaboration पर बोले- ‘Unreal था’
Embed widget