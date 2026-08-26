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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीTrain Cancelled: सितंबर में रद्द रहेंगी ये 18 ट्रेनें, यात्री देख लें रेलवे की लिस्ट

Train Cancelled: सितंबर में रद्द रहेंगी ये 18 ट्रेनें, यात्री देख लें रेलवे की लिस्ट

सितंबर में ट्रेन से यात्रा करने वालों को दिक्कत हो सकती है, क्योंकि रेलवे ने इस बीच कई ट्रेनों को रद्द करने का फैसला किया है. जानिए कौन-कौन सी ट्रेनों को रद्द किया गया है.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 26 Aug 2026 09:11 AM (IST)
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  • यात्री NTES, IRCTC या हेल्पलाइन 139 पर स्टेटस जांचें।

Train Cancelled: अगस्त-सितंबर में त्योहारों के चलते अक्सर लोग घूमने-फिरने का प्लान बना लेते हैं. कोई अपने घर जाने का प्लान करता है तो कोई अपने दोस्तों या परिवार वालों के साथ दूसरी जगहों पर घूमने की योजना बनाते हैं. ऐसे में अगर आप भी सितंबर के महीने में ट्रेन से सफर करने वाले हैं तो यह जानकारी आपके काम की है. 

दरअसल, धनबाद-हावड़ा रेलखंड पर मुगमा स्टेशन के रिमॉडलिंग कार्य के चलते कई ट्रेनों को रद्द किया गया है. इसमें एक्सप्रेस और मेमू ट्रेनें शामिल है. ऐसे में अगर आपने भी 23 से 27 सितंबर के बीच ट्रेन से यात्रा करने की योजना बनाई है तो पहले ही ये अपडेट जरूर देखें. 

जानें कौन-कौन सी ट्रेनें रहेंगी रद्द?

  • ट्रेन नंबर 18603 रांची-गोड्डा एक्सप्रेस 24 और 26 सितंबर को रद्द
  • ट्रेन नंबर 18604 गोड्डा-रांची एक्सप्रेस 25 और 27 सितंबर को रद्द
  • ट्रेन नंबर 18106 राउरकेला-जयनगर एक्सप्रेस 25 और 27 सितंबर को रद्द
  • ट्रेन नंबर 18622 हटिया-पटना पाटलिपुत्र एक्सप्रेस 23,24,25 और 26 सितंबर को रद्द
  • ट्रेन नंबर 13167 कोलकाता-आगरा कैंट एक्सप्रेस 24 सितंबर को रद्द
  • ट्रेन नंबर 12330 आनंन विहार टर्मिनल-सियालदह संपर्क क्रांति 23 सितंबर को रद्द
  • ट्रेन नंबर 18630 गोरखपुर-रांची एक्सप्रेस 26 सितंबर को रद्द
  • ट्रेन नंबर 18629 रांची-गोरखपुर एक्सप्रेस 25 सितंबर को रद्द
  • ट्रेन नंबर 18119 टाटानगर-जयनगर एक्सप्रेस 25 सितंबर को रद्द
  • ट्रेन नंबर 18120 जयनगर-टाटानगर एक्सप्रेस 26 सितंबर को रद्द
  • ट्रेन नंबर 12329 सियालदह-आनंद विहार टर्मिनल संपर्क क्रांति 22 सितंबर को रद्द
  • ट्रेन नंबर 18105 राउरकेला-जयनगर एक्सप्रेस 24 और 26 सितंबर को रद्द
  • ट्रेन नंबर 63555 आसनसोल-बरकाकाना मेमू 24,25,26 और 27 सितंबर को रद्द
  • ट्रेन नंबर 63556 बरकाकाना-आसनसोल मेमू 24,25,26 और 27 सितंबर को रद्द
  • ट्रेन नंबर 12372 बिकानेर-हावड़ा एक्सप्रेस 24 सितंबर को रद्द
  • ट्रेन नंबर 12371 हावड़ा-बिकानेर एक्सप्रेस 21 सिंतबर को रद्द.
  • ट्रेन नंबर 13168 आगरा कैंट-कोलकाता एक्सप्रेस 26 सितंबर को रद्द
  • ट्रेन नंबर 18621 पटना-हटिया पाटलिपुत्र एक्सप्रेस 24,25,26 और 27 सितंबर को रद्द

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कैसे चेक करें ट्रेन का स्टेटस?

  • अगर आप इस रूट से सफर करने वाले हैं तो पहले ट्रेन का ताजा स्टेटस चेक करें. इसके लिए आप रेलवे की NTES वेबसाइट पर जाकर स्टेटस चेक कर सकते हैं.
  • इसके अलावा IRCTC वेबसाइट या ऐप पर जाकर भी ट्रेन रद्द का स्टेटस चेक किया जा सकता है.
  • इन दोनों के अलावा भी आप रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 पर कॉल करके ट्रेन से जुड़ी जानकारी ले सकते हैं.

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 26 Aug 2026 09:11 AM (IST)
Tags :
Train Cancelled Utility News Dhanbad-Howrah Rail Section
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