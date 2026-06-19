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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीEPFO 3.0 Launch: नौकरीपेशा लोगों के लिए खुशखबरी, PF पैसे के लिए नहीं करना पड़ेगा लंबा इंतजार

EPFO 3.0 Launch: नौकरीपेशा लोगों के लिए खुशखबरी, PF पैसे के लिए नहीं करना पड़ेगा लंबा इंतजार

EPFO 3.0 Update: EPFO 3.0 के तहत पीएफ निकासी आसान होने की उम्मीद है. नई व्यवस्था में यूपीआई और एटीएम के जरिए कर्मचारी जल्द ही अपने PF पैसे निकाल सकेंगे, जिससे प्रक्रिया सरल होगी.

Written By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क |  Updated at : 19 Jun 2026 02:55 PM (IST)
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PF Withdrawal Rules: पीएफ खाताधारकों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आ रही है. अब हर महीने कर्मचारियों की सैलरी से कटने वाला प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ से पैसा निकालना आसान हो सकता है. फिलहाल पीएफ से पैसे निकालने के लिए ऑनलाइन क्लेम करना पड़ता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जल्द ही पीएफ से पैसे निकालने की व्यवस्था में बदलाव करने की तैयारी है.

कंपनी कर्मचारी की सैलरी से पीएफ के पैसों को काटकर खाते में जमा करवाती है. इसके बाद जरूरत पड़ने पर या नौकरी छोड़ने के बाद ही कर्मचारी इन रकम को निकाल सकता है. अब ईपीएफओ की नई व्यवस्था के तहत यूपीआई और एटीएम के जरिए पीएफ के पैसे निकालने की सुविधा शुरू होने की उम्मीद है.

आइए जानते हैं ये नई व्यवस्था कब से शुरू होगा?

EPFO 3.0 में क्या सुविधाएं मिलेंगी?

EPFO 3.O लॉन्च होने के बाद आपको कई सुविधाएं मिल सकती हैं. सबसे बड़ा बदलाव यह होगा कि आप UPI-ATM के जरिए पीएफ के पैसे आसानी से निकाल सकते हैं. खास कर इससे पीएफ के पैसों के लिए ऑनलाइन क्लेम करने और लंबे इंतजार की परेशानी कम हो सकती है. इससे लोगों को उनके पीएफ का पैसा निकालने की प्रक्रिया तेज और आसानी से मिलने की उम्मीद है.

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कब लॉन्च होगी ये प्रोसेस?

जानकारी के अनुसार, EPFO 3.O की टेस्टिंग पूरी हो चुकी है और इसे जून में लॉन्च किया जा सकता है. हालांकि, अभी तक इसकी आधिकारिक लॉन्च तारीख घोषित नहीं की गई है.

नया सिस्टम शुरू होने के बाद आपको EPFO पोर्टल या आधिकारिक ऐप के जरिए अपने खाते की जानकारी मिल सकेगी. इसमें आपको दो तरह के बैलेंस दिखाई दे सकते हैं- इसमें एक वह राशि होगा जिसे निकाला जा सकेगा और दूसरी वह राशि जिसे आपको अपने पीएफ खाते में रखना जरूरी होगा.

ऐसे निकाल सकेंगे PF का पैसा

नई व्यवस्था लागू होने के बाद शुरुआत में आप अपने पीएफ बैलेंस का करीब 75 फीसदी अमाउंट निकाल सकेंगे, 25 फीसदी अमाउंट पीएफ खाते में रखना जरूरी हो सकता है. इसके बाद निकाली गई अमाउंट को UPI आईडी के जरिए बैंक खाते में ट्रांसफर किया जा सकेगा. फिर आप UPI या ATM के जरिए इस पैसे को इस्तेमाल कर पाएंगे. हालांकि, अंतिम नियम और प्रक्रिया EPFO की आधिकारिक घोषणा के बाद ही स्पष्ट हो सकती है.

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Published at : 19 Jun 2026 02:55 PM (IST)
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PF Withdrawal Rules EPFO 3.0 Launch PF Account Update
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