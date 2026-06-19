Train News: RPF बुला लो या TTE, नहीं उठूंगा, आपके कंफर्म टिकट पर कोई दिखाए अकड़ तो क्या करें?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom कंफर्म सीट पर बैठे यात्री को शांति से समझाना चाहिए।

यात्री बात न माने तो टिकट दिखाने को कहें।

टीटीई, 139 या ऐप से सहायता प्राप्त करें।

Train Confirm Ticket: ट्रेन का कन्फर्म टिकट मिलना बिल्कुल आसान नहीं होता है. ऐसे में सोचिए आपको बड़ी ही मुश्किल से कन्फर्म टिकट मिला हो और आप अपने कोच में पहुंचते हैं, लेकिन तभी देखते हैं कि आपकी सीट पर तो किसी और ने ही कब्जा किया हुआ है. अब ऐसे हालात में आपको रेलवे के कुछ जरूरी नियमों के बारे में पता होना चाहिए, जिनकी मदद से आप अपनी सीट आराम से वापस ले सकते हैं.

बिना लड़ाई-झगड़े के वापस पाएं सीट

रेलवे के नियमों के मुताबिक, जिसके नाम पर सीट बुक हुई है वहीं उस सीट पर यात्रा कर सकता है. लेकिन अगर आपकी सीट पर कोई और बैठ जाता है तो सबसे पहले आप उसे आराम से समझाएं. क्योंकि ऐसे मामलों में गुस्से में बात करने से मामला और बिगड़ सकता है. क्योंकि कई बार कुछ लोग अनजाने में दूसरों की सीट को अपनी सीट समझकर बैठ जाते है.

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अगर सामने वाला यात्री आपकी बात नहीं सुनता है तो आप उससे उसकी टिकट मांग सकते हैं, ताकि सारी गलतफहमी दूर हो जाए. कई बार लोग टिकट दिखाने से भी मना कर देते हैं और सीट भी छोड़ने को तैयार नहीं होते हैं. अगर सामने वाला यात्री आपके साथ ऐसा ही कुछ करें तो आप उससे कोई बहस न करें.

सीट खाली न करने पर करें ये काम

अगर आपके सारे प्रयासों के बाद भी आपकी सीट पर बैठा यात्री सीट खाली नहीं करता तो आप यह कदम उठा सकते हैं जैसे...

सबसे पहले आप कोच में मौजूद TTE को इसकी जानकारी दें.

अगर TTE कोच में उस समय मौजूद नहीं है तो आप रेलवे हेल्पलाइन नंबर पर 139 पर कॉल कर सकते हैं.

इसके साथ ही आप RailMadad ऐप के जरिए भी शिकायत कर सकते हैं.

और जरूरत पडती हैं तो आप RPF की मदद भी ले सकते हैं.

ऐसी स्थिति में आप इन सभी बातों का ध्यान रखें और बिना लड़ाई-झगड़े के सीट वापस पा सकते हैं.

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