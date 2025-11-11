QR वाले शादी इन्विटेशन से हो रहा फ्रॉड, जानें इससे कैसे बचें?

Fraud Safety Tips: टेक्नोलॉजी के इस दौर में शादी के इन्विटेशन भी अब डिजिटल हो गए हैं. लोग कार्ड पर क्यूआर कोड जोड़कर मेहमानों को पेमेंट या गिफ्ट भेजने का आसान ऑप्शन देते हैं. लेकिन इसी ट्रेंड को अब ठगों ने अपने फायदे का जरिया बना लिया है. साइबर क्रिमिनल नकली शादी के निमंत्रण भेजकर उसमें क्यूआर कोड लगाते हैं.

जिसे स्कैन करते ही यूजर के बैंक अकाउंट या यूपीआई ऐप से पैसे गायब हो जाते हैं. कई मामलों में लोग सोचते हैं कि कोड स्कैन करने से पेमेंट जाएगा नहीं बल्कि आएगा. लेकिन हकीकत उलट होती है. अगर आप भी शादी के कार्ड में लगे क्यूआर कोड को बिना सोचे-समझे स्कैन कर रहे हैं. तो यह लापरवाही आपकी मेहनत की कमाई पर भारी पड़ सकती है. जान लें बचने तरीका.

कैसे होता है ये नया डिजिटल फ्रॉड?

ठग सबसे पहले सोशल मीडिया या व्हाट्सएप पर किसी शादी का डिजिटल कार्ड भेजते हैं. जिसमें एक सुंदर डिजाइन और क्यूआर कोड मौजूद होता है. मैसेज में लिखा होता है कि शादी में आने का गिफ्ट इस कोड को स्कैन करके दें या रजिस्ट्रेशन के लिए क्यूआर स्कैन करें. जैसे ही व्यक्ति कोड स्कैन करता है. एक फेक यूपीआई पेज खुलता है जो पैसे ट्रांसफर कर देता है.

कई बार लिंक में वायरस भी होता है जो फोन के डेटा तक पहुंच बना लेता है. साइबर एक्सपर्ट्स का कहना है कि ठग यह नया तरीका लोगों ठगने के लिए इस्तेमाल करते हैं. इसलिए किसी भी अनजान लिंक, कोड या शादी के निमंत्रण पर आंख मूंदकर भरोसा न करें.

खुद को सुरक्षित रखने के लिए अपनाएं यह उपाय?

अगर आपको किसी शादी का क्यूआर कोड वाला निमंत्रण मिले. तो सबसे पहले भेजने वाला कौन है यह पता करें. अगर कोई व्यक्ति परिचित नहीं है या नंबर अननोन है. तो कोड स्कैन न करें. कभी भी अनजान आदमी की ओर से भेजे गए लिंक या यूपीआई पेज पर अपनी डिटेल्स न डालें.

आप चाहें तो यूपीआई पिन डालने से पहले ऐप के ट्रांजेक्शन डिटेल की जांच करें. किसी संदिग्ध एक्टिविटी की स्थिति में तुरंत बैंक और साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत करें. इसलिए थोड़ी सी सतर्कता से आप इस तरह के फ्रॉड से पूरी तरह बच सकते हैं.

