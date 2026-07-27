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हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirजम्मू में स्कूल खुलते ही रो पड़े बच्चे! इन साथियों को दी श्रद्धांजलि

जम्मू में स्कूल खुलते ही रो पड़े बच्चे! इन साथियों को दी श्रद्धांजलि

Jammu News: जम्मू में मौसम साफ होते ही स्कूल खुल गए हैं. पहले दिन बाढ़ में मरे लोगों को दी गई श्रद्धांजलि दी गई. उधर मंडल आयुक्त ने असुरक्षित स्कूलों को मरम्मत के बाद खोलने के निर्देश दिए हैं.

Written By : अजय बाचलू |  Updated at : 27 Jul 2026 11:06 AM (IST)
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जम्मू कश्मीर में लगातार खराब मौसम और भारी बारिश के कारण गर्मियों की छुट्टियों के बाद स्कूलों की छुट्टियां बढ़ा दी गई थीं. अब मौसम साफ होते ही जम्मू में स्कूल और कॉलेज सोमवार को दोबारा खोल दिए गए.

स्कूल खुलने के पहले दिन कई स्कूलों में हाल ही में बाढ़ और बारिश में जान गंवाने वाले लोगों की आत्मा की शांति के लिए विशेष प्रार्थना सभा आयोजित की गई. छात्रों और शिक्षकों ने भावुक माहौल में सभी मृतक बच्चों को श्रद्धांजलि दी.

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मंडल आयुक्त का सख्त निर्देश  

उससे पहले जम्मू कश्मीर के मंडल आयुक्त ने बारिश से हुए नुकसान का जायजा लिया. उन्होंने सभी जिलों के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को निर्देश दिए कि असुरक्षित स्कूल भवनों को मरम्मत के बाद ही खोला जाए.

विद्यार्थियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता  

प्रशासन ने साफ कहा कि विद्यार्थियों की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है. क्षतिग्रस्त स्कूलों की पहचान कर उनकी मरम्मत करवाने के बाद ही वहां पढ़ाई शुरू होगी. किसी भी तरह का जोखिम नहीं लिया जाएगा.

जम्मू कश्मीर में भारी बारिश और बाढ़ के बाद मौसम सामान्य होते ही शिक्षा संस्थान फिर से खुल गए हैं. गर्मियों की छुट्टियों के बाद स्कूल खुलने थे, लेकिन खराब मौसम के कारण छुट्टियां बढ़ाई गई थीं. अब स्कूल खुलने पर छात्र भावुक नजर आए. कई स्कूलों में बाढ़ में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई.  

मंडल आयुक्त ने सभी जिलों में क्षतिग्रस्त स्कूलों की मरम्मत के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि छात्रों की सुरक्षा से किसी भी स्थिति में समझौता नहीं किया जाएगा. प्रशासन सक्रिय रूप से नुकसान का आकलन कर राहत कार्य चला रहा है.

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Published at : 27 Jul 2026 11:06 AM (IST)
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