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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीदिल में छेद बताकर LIC ने रोका क्लेम, कोर्ट ने शख्स को दिलाए 5 लाख रुपए

दिल में छेद बताकर LIC ने रोका क्लेम, कोर्ट ने शख्स को दिलाए 5 लाख रुपए

LIC ने 30 वर्षीय पॉलिसीधारक की मौत के बाद हृदय बीमारी छिपाने का आरोप लगाकर 5 लाख रुपये का क्लेम रोका था. पंजाब उपभोक्ता आयोग ने मेडिकल सबूत न मिलने पर पिता के पक्ष में फैसला दिया. अब रकम देने का आदेश.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 23 Sep 2026 12:41 PM (IST)
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एक परिवार को उम्मीद थी कि मुश्किल वक्त में बीमा पॉलिसी उनका सहारा बनेगी, लेकिन बेटे की मौत के बाद जब 5 लाख रुपये का क्लेम मांगा गया तो मामला उलझ गया. बीमा कंपनी ने भुगतान करने के बजाय ऐसा कारण बताया, जिसके बाद पिता को अपने हक के लिए उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाना पड़ा.  ऐसे में सवाल यह है कि आखिर कंपनी ने क्लेम क्यों रोका और आयोग ने क्या फैसला सुनाया?

मामला श्री मुक्तसर साहिब जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का है. मृतक युवक ने अप्रैल 2022 में LIC की पॉलिसी ली थी. इसकी मैच्योरिटी अप्रैल 2043 में होनी थी. अगस्त 2023 में हार्ट अटैक से 30 साल की उम्र में उसकी मौत हो गई. इसके बाद उसके पिता, जो पॉलिसी में नॉमिनी थे, उनहोनें 5 लाख रुपये के डेथ क्लेम के लिए आवेदन किया. हालांकि जनवरी 2024 में LIC ने क्लेम खारिज कर दिया. कंपनी का कहना था कि पॉलिसी लेते समय युवक ने अपनी पुरानी हृदय संबंधी बीमारी की जानकारी नहीं दी थी.

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LIC ने दिल में छेद और पुराने इलाज का दिया हवाला

LIC के मुताबिक, युवक के दिल में छेद था और 2008 में उसका ASD/VSD क्लोजर और Fontan प्रक्रिया से इलाज हुआ था. कंपनी ने दावा किया कि प्रस्ताव फॉर्म में स्वास्थ्य से जुड़े सवालों के जवाब में बीमारी की जानकारी नहीं दी गई.

बीमा कंपनी का तर्क था कि अगर यह मेडिकल हिस्ट्री सामने आती, तो पॉलिसी जारी करने का फैसला अलग हो सकता था. पिता ने इस दलील का विरोध किया और कहा कि कथित इलाज बेटे के नाबालिग होने के दौरान, पॉलिसी खरीदने से करीब 14-15 साल पहले हुआ था.

आयोग ने पूछा- मेडिकल रिकॉर्ड कहां है?

मामले की सुनवाई के दौरान आयोग ने पाया कि LIC अपने आरोप को साबित करने के लिए भरोसेमंद मेडिकल रिकॉर्ड पेश नहीं कर सकी. कंपनी ने जिस पुराने हृदय उपचार का हवाला दिया था, उससे जुड़े दस्तावेज रिकॉर्ड पर नहीं थे.

आयोग ने LIC द्वारा पेश किए गए शुरुआती प्रस्ताव फॉर्म की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाया. फॉर्म केवल दो पक्षों का था और उस पर मृतक के हस्ताक्षर या जमा करने की तारीख भी दर्ज नहीं थी.

पिता को 5 लाख रुपये देने का आदेश

आयोग ने माना कि केवल बीमारी छिपाने का आरोप लगाकर डेथ क्लेम को खारिज करना पर्याप्त नहीं था. खास तौर पर तब, जब बीमा कंपनी आरोप के समर्थन में ठोस मेडिकल सबूत नहीं दे पाई.

आयोग ने LIC को मृतक के पिता को 5 लाख रुपये का डेथ क्लेम देने का निर्देश दिया. इसके अलावा 10 हजार रुपये मुआवजे और मुकदमे के खर्च के तौर पर देने का भी आदेश दिया गया. फैसला 1 सितंबर को आयोग ने सुनाया था. 

यह भी पढ़ें-  Train Cancelled: रेलवे का बड़ा झटका, इस रूट पर 4 अक्टूबर तक 350 से ज्यादा ट्रेनें प्रभावित

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About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है.
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Published at : 23 Sep 2026 12:41 PM (IST)
Tags :
Insurance Claim LIC Death Claim
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