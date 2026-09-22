Train Cancelled: रेलवे का बड़ा झटका, इस रूट पर 4 अक्टूबर तक 350 से ज्यादा ट्रेनें प्रभावित

अगर आप भी आने वाले दिनों में ट्रेन से सफर करने वाले हैं, तो आपके लिए एक अहम जानकारी है. रेलवे की ओर से चल रहे निर्माण और तकनीकी कार्य के कारण कई ट्रेनों के संचालन में बदलाव किया गया है. इस बदलाव का असर 21 सितंबर से 4 अक्टूबर तक ट्रेनों की आवाजाही पर पड़ेगा. इस दौरान 350 से ज्यादा ट्रेनें प्रभावित रहेंगी. हालांकि, इनमें कुछ ट्रेनें पूरी तरह कैंसिल रहेंगी, जबकि कुछ ट्रेनों को आंशिक रूप से रद्द किया गया है. वहीं कई ट्रेनों के रूट में भी बदलाव किया गया है.

ऐसे में अगर आपकी ट्रेन भी दानापुर-हावड़ा रेलखंड या रामपुर डुमरा जंक्शन, टाल जंक्शन और राजेंद्र सेतु वाले रास्ते से होकर गुजरती है, तो सफर से पहले अपनी ट्रेन का स्टेटस जरूर चेक कर लें.

निर्माण कार्य के चलते ट्रेनों पर पड़ा असर

रेलवे की ओर से रेल ट्रैक और उससे जुड़े बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए यह काम किया जा रहा है. इसी वजह से ट्रेनों के परिचालन में अस्थायी बदलाव किया गया है, ताकि निर्माण कार्य के साथ यात्रियों की सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाए.

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कुल 383 ट्रेनें इस काम से प्रभावित हुई हैं.

कुछ ट्रेनों को पूरी तरह रद्द किया गया है.

कई ट्रेनों का परिचालन आंशिक रूप से प्रभावित रहेगा.

कुछ महत्वपूर्ण ट्रेनों के निर्धारित मार्ग में बदलाव किया गया है.

यह काम 21 सितंबर से 4 अक्टूबर तक चलने की जानकारी दी गई है.

इन रूट पर सफर करने वाले यात्री रहें सावधान

अगर आपकी ट्रेन इन रूट या स्टेशनों से होकर गुजरती है, तो घर से निकलने से पहले ट्रेन की स्थिति जरूर चेक कर लें. ऐसा करने से आप ट्रेन रद्द होने या रूट बदलने की स्थिति में होने वाली परेशानी से बचा जा सकता है.

रामपुर डुमरा जंक्शन

टाल जंक्शन

राजेंद्र सेतु

दानापुर-हावड़ा रेलखंड

सफर से पहले ऐसे चेक करें ट्रेन का स्टेटस

रेलवे ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे स्टेशन पहुंचने से पहले अपनी ट्रेन के परिचालन की स्टेटस जरूर पता कर लें. इसके लिए आप रेलवे के आधिकारिक मोबाइल ऐप के जरिए अपने ट्रेन का स्टेटस चेक करें. साथ ही रेलवे के 139 पूछताछ नंबर से जानकारी भी ले सकते हैं. वहीं, आप नजदीकी रेलवे स्टेशन से भी ट्रेन के संचालन की जानकारी ली जा सकती है.

क्यों किया जा रहा है यह काम?

रेलवे के मुताबिक, प्री-नॉन-इंटरलॉकिंग और इंटरलॉकिंग जैसे तकनीकी कार्य रेल परिचालन से जुड़े जरूरी काम हैं. इनका मकसद रेलवे के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाना और आगे ट्रेनों का सुरक्षित एवं सुचारू संचालन सुनिश्चित करना है.

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