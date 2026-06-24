कीमती सामान मेट्रो में भूल गए? घबराएं नहीं मिल जाएगा वापस, बस फॉलो करें ये स्टेप्स

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom कश्मीरी गेट ऑफिस से दस्तावेज दिखाकर खोया सामान प्राप्त करें।

Delhi Metro Safety Tips: ट्रेन की तरह मेट्रो में भी रोजाना लाखों लोग सफर करते हैं. ऑफिस, कॉलेज, स्कूल या अन्य किसी जगह जाने के लिए ज्यादातर लोग मेट्रो का ही इस्तेमाल करते हैं. किफायती होने के साथ-साथ ही इसमें भीड़ भी जमकर होती है. खासकर सुबह और शाम के समय तो हद से ज्यादा ही भीड़ होती है. ऐसे में कई बार लोग मेट्रो में अपना कीमती सामान भूल जाते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं दिल्ली मेट्रो यात्रियों के खोए हुए सामान को सुरक्षित रखने के लिए खास व्यवस्था उपलब्ध कराती है.

सबसे पहले स्टेशन स्टाफ को बताएं

आपको जैसे ही पता चलता है कि आपका सामान मेट्रो या स्टेशन पर छूट जाता है तो कुछ जरूरी कदम उठाकर आप सामान वापस पा सकते हैं जैसे...

अपने पास के मेट्रो स्टेशन पर उतरकर स्टेशन कंट्रोलर या हेल्प डेस्क से संपर्क करें.

उन्हें सामान के बारे में सारी जानकारी दें जैसे समय, जगह, रूट.

जानकारी मिलने के बाद स्टाफ आपका सामान तलाश करना शुरू कर सकता है.

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हेल्पलाइन नंबर की मदद लें

अगर आप उस स्टेशन से निकल चुके हैं, जहां पर आपका सामान छूट गया है तो सबसे पहले दिल्ली मेट्रो की हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें.

कॉल करने के बाद खोए हुए सामान की जानकारी दें, ताकि टीम सामान को खोज सकें.

CISF को भी दे सकते हैं सूचना

मेट्रो स्टेशनों की सुरक्षा की जिम्मेदारी CISF के पास होती है.

ऐसे में कोई सामान खोने पर आप स्टेशन पर मौजूद CISF कर्मियों या हेल्प डेस्क को जानकारी दे सकते हैं.

यहां करें सामान की जांच

दिल्ली मेट्रो को मिलने वाले लावारिस सामान की जानकारी रोजाना ऑनलाइन अपडेट की जाती है.

आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने सामान की तलाश कर सकते हैं.

इसके लिए लॉस्ट एंड फाउंड सेक्शन पर जाना होगा.

जिसके बाद आपको तारीख के हिसाब से सामान की जानकारी मिल जाएगी.

अगर सामान मिल जाए तो क्या करें?

अगर आपका सामान मिल जाता है तो आप उसे आसानी से वापस ले सकते हैं.

उसके लिए आपको कश्मीरी गेट स्थित लॉस्ट एंड फाउंड ऑफिस जाना होगा.

फिर वहां पर कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट दिखाकर आपको सामान वापस कर दिया जाएगा.

मतलब साफ है कि आपको सामान वापस लेने के लिए ऑफिस में साबित करना होगा कि असल में सामान आपका ही है, तभी आपको सामान वापस दिया जाएगा.

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मेट्रो में सामान भूल जाने पर न करें ये गलती

अगर आपके साथ भी ऐसी कोई स्थिति बन जाती है और आप अपना सामान मेट्रो या स्टेशन पर भूल जाते हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है, सही समय पर उठाया गया कदम आपको सामान वापस दिला सकता है. इसलिए इन सभी बातों का ध्यान रखना जरूरी है.