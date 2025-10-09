LED बल्ब 10 रुपये में बेचकर लाखों ठग रहे स्कैमर, जानें लोगों को कैसे बना रहे शिकार?

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीLED बल्ब 10 रुपये में बेचकर लाखों ठग रहे स्कैमर, जानें लोगों को कैसे बना रहे शिकार?

LED Bulb Scam: एलईडी बल्ब 10 रुपये में बेचकर बड़े पैमाने पर ठगी हो रही है. लोग भरोसा दिखाकर निजी जानकारी और पैसे गंवा रहे हैं. स्कैम से बचने के लिए अपनाएं यह तरीके.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 09 Oct 2025 11:10 AM (IST)
LED Bulb Scam:  आजकल देश में ठगी के मामले तेजी से बढ़े हैं. लोग अलग-अलग तरीकों से फंस रहे हैं और कई परिवारों ने लाखों रुपयों का नुकसान उठाया है. हाल ही में मार्केट में एक नया किस्म का फ्रॉड देखने को मिला है. जिसे लोग एलईडी बल्ब स्कैम कह रहे है.  सुनने में हैरानी होती है कि मामूली कीमत वाले सामान के नाम पर भी लोग शिकार हो रहे हैं. 

इससे लोगों के खाते खाली कर दिए जा रहे हैं. इसलिए लोगों को इससे सतर्क रहने की सलाह दे रहे हैं. क्या करें और किन बातों पर ध्यान रखें यह जानना जरूरी है. क्योंकि ठग कई बार बहुत चालाकी से काम करते हैं. किसी भी लेन-देन में सावधानी जरूरी है. चलिए बताते हैं कैसे हो रहा है यह स्कैम. 

कैसे हो रही है एलईडी बल्ब से ठगी?

मार्केट में इन दिनों ठगी करने का नया तरीका आया है. इसमें सस्ते दाम पर एलईडी बल्ब बेचकर लोगों को ठगना शुरू किया गया है. इसमें ठग आपके घर आते हैं और आपको 10 रुपये में सस्ता एलईडी बल्ब बेचने का ऑफर देते हैं. लेकिन इसके लिए वह आपका मोबाइल नंबर मांगते हैं और आपसे फिंगरप्रिंट लगवाते हैं.

कई लोग इस प्रलोभन में आ जाते हैं. और इससे वह अपनी जानकारी ठगों के हाथ में दे देते हैं. जिससे उनका बैंक खाता खाली हो सकता है. सोशल मीडिया पर इस तरह के स्कैम की कई खबरें आ रही हैं. जिसमें लोगों के साथ इस तरह की धोखाधड़ी हुई है. जिसमें लोगों के बहुत से रूपये चले गए. 

कैसे बचे इस स्कैम से?

अक्सर ऐसे स्कैम लालच में फंसने के चलते हो जाते हैं. इसलिए जब कोई आपको सस्ती चीज बेचने के लिए किसी तरह की जानकारी मांगे तो समझ लीजिए सामने वाला ठग है. इसलिए सतर्क रहना जरूरी है. किसी भी अनजान व्यक्ति को आधार कार्ड, फिंगरप्रिंट या बैंक से जुड़ी जानकारी देने से पहले कई बार सोचें. 

अगर कोई व्यक्ति दबाव बनाए या तत्काल साइन करवाने को कहे तो बिलकुल भी नहीं करें. किसी को शक हो तो तुरंत पुलिस या साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज कराएं. याद रखें ऐसे मौकों पर सतर्कता ही स्कैम से बचने का सबसे मजबूत हथियार है.

Published at : 09 Oct 2025 11:10 AM (IST)
