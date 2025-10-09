हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सिलेंडर फटने से बचाने के लिए अपनाएं ये तरीके, जरा सी लापरवाही से हो सकता है हादसा

सिलेंडर फटने से बचाने के लिए अपनाएं ये तरीके, जरा सी लापरवाही से हो सकता है हादसा

Cylinder Safety Tips: गैस सिलेंडर की थोड़ी सी लापरवाही बड़ा हादसा बन सकती है. अगर बचना चाहते हैं किसी हादसे से तो सिलेंडर का इस्तेमाल करते वक्त इन बातों का रखें ध्यान.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 09 Oct 2025 10:18 AM (IST)
Cylinder Safety Tips:  एक वक्त था जब लोगों के घरों में मिट्टी के चूल्हों पर खाना बनाया जाता था. लेकिन अब सभी के घरों में खाना बनाने के लिए गैस सिलेंडर का इस्तेमाल होता है. अब लोगों के किचन में गैस सिलेंडर एक आम जरूरत बन चुका है. लेकिन यही जरूरत कभी-कभी खतरा भी बन जाती है. कई बार सिलेंडर से गैस लीक होने या पाइप खराब होने की वजह से बड़े हादसे हो जाते हैं. 

ऐसे मामलों में अक्सर छोटी सी लापरवाही बड़ी जान-माल की हानि का कारण बन जाती है. इसलिए जरूरी है कि गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करते समय कुछ बेसिक बातों का ध्यान रखा जाए. थोड़ी सी सावधानी बरतकर आप अपने परिवार को किसी बड़े हादसे से बचा सकते हैं. चलिए आपको बताते हैं गैस सिलेंडर इस्तेमाल करते वक्त किन बातों का ध्यान रखना है जरूरी.

सिलेंडर और पाइप को चेक करते रहें

गैस सिलेंडर इस्तेमाल करने से पहले उसकी सील और वॉल्व की जांच जरूर करें. अगर गैस लीक की हल्की सी भी स्लेल आए तो तुरंत रेगुलेटर बंद करें और सभी खिड़कियां खोल दें. कभी भी गैस लीक की जांच माचिस या लाइटर जलाकर न करें. बल्कि साबुन के पानी से पाइप पर लगाकर देखें.

अगर बुलबुले बनते हैं, तो मतलब गैस लीक हो रही है. गैस पाइप की एक्सपायरी डेट भी ध्यान से देखें और हर दो साल में उसे बदलें. रेगुलेटर और नॉब्स की भी सफाई करते रहें ताकि धूल या तेल की परत से गैस फ्लो में रुकावट न आए.

लीक होने पर अपनाएं यह तरीके

अगर किसी वजह से सिलेंडर में गैस लीक हो जाए तो घबराएं नहीं. तुरंत गैस बंद करें और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का इस्तेमाल न करें. पंखा, लाइट या मोबाइल चार्जर भी चालू न करें क्योंकि चिंगारी से आग लग सकती है. सभी दरवाजे-खिड़कियां खोलकर वेंटिलेशन बनाए रखें. 

इन बातों का रखें ध्यान

खाना बनाते समय गैस स्टोव पर तेल गिरने या पैन ओवरफ्लो होने से बचें. क्योंकि इससे भी आग लग सकती है. सिलेंडर को हमेशा खड़े पोजिशन में रखें और धूप या गर्मी वाली जगह पर न रखें. अगर सिलेंडर में गड़बड़ी दिखे, तो खुद से कुछ करने के बजाय तुरंत गैस एजेंसी या फायर ब्रिगेड को कॉल करें. सावधानी और सतर्कता ही सबसे बड़ी सुरक्षा है.

Published at : 09 Oct 2025 10:18 AM (IST)
Paisa LIVE
IPO Alert: LG Electronics India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
IPO Alert: LG Electronics India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
