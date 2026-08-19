Train News: ट्रेन से गलत स्टेशन पर उतर गए? आगे का सफर कैसे करें, जानिए नियम

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom यह पास हमेशा नहीं मिलता, अधिकारी स्थिति अनुसार निर्णय लेते हैं।

Indian Railway Rule: ट्रेन में सफर के दौरान यात्रियों को अपने गंतव्य स्टेशन से जुड़ी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि अगर एक बार आप किसी कारणवश गलत स्टेशन पर उतर गए तो आपको काफी दिक्कत भी हो सकती है. लेकिन, सोचिए अगर आप गलतफहमी या जल्दबाजी में गलत स्टेशन पर उतर जाते हैं तो आप क्या करेंगे? ऐसे में आपको जल्द से जल्द जरूरी कदम उठाना चाहिए.

आगे क्या करें?

अगर आप गलत स्टेशन पर उतर गए तो बिना समय गंवाए जल्द से जल्द स्टेशन मास्टर से संपर्क करें. उसके उन्हें पूरी जानकारी दें और अपना टिकट दिखाएं. रेलवे नियमों के तहत मामले की जानकारी होने के बाद स्टेशन मास्टर आपकी मदद कर सकते हैं.

स्टेशन मास्टर फ्री रिटर्न पास दे सकता है?

अगर यात्री सफर के दौरान अपनी गलती से या फिर गलत घोषणा के कारण गलत स्टेशन पर उतर जाता है तो कुछ स्थिति में स्टेशन मास्टर टिकट की जांच के बाद Free Return Journey Pass या फिर संबंधित मेमो दे सकता है. इसकी मदद से यात्री को अपने गंतव्य तक पहुंचने की सुविधा मिल सकती है.

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क्या पास की मदद से आगे सफर कर सकते हैं?

अगर आप स्टेशन मास्टर पास दे देता है तो आपको उसे अगली ट्रेन के अंदर मौजूद टीटीई को दिखाना पडे़गा. रेलवे नियम और पास की शर्तों के मुताबिक, यात्री को उसी रूट पर आगे या वापस यात्रा करने की परमिशन मिल सकती है. लेकिन एक बात का ध्यान रखें, बिना पास और परमिशन के खुद से किसी भी ट्रेन में सफर करने से बचें, वरना आपके खिलाफ जुर्माना लगाया जा सकता है.

कुछ खास बातों का रखें ध्यान

अगर कोई व्यक्ति ये सोचता है कि हर बार गलत स्टेशन पर उतरने पर ये पास जारी किया जाएगा तो ऐसा नहीं है, क्योंकि इस पास या सफर की परमिशन रेलवे अधिकारी मामले और टिकट की जांच के आधार पर ही जारी करते हैं. कई बार आपको जरूरत पड़ने पर नया टिकट भी खरीदना पड़ सकता है.

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