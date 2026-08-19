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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीTrain News: ट्रेन से गलत स्टेशन पर उतर गए? आगे का सफर कैसे करें, जानिए नियम

Train News: ट्रेन से गलत स्टेशन पर उतर गए? आगे का सफर कैसे करें, जानिए नियम

Train Rule Update: अगर आप गलती से गलत स्टेशन पर उतर जाते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको सही कदम उठाना जरूरी है, ताकि आप किसी परेशानी में न पड़े. जानिए जरूरी बात.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 19 Aug 2026 05:08 PM (IST)
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  • यह पास हमेशा नहीं मिलता, अधिकारी स्थिति अनुसार निर्णय लेते हैं।

Indian Railway Rule: ट्रेन में सफर के दौरान यात्रियों को अपने गंतव्य स्टेशन से जुड़ी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि अगर एक बार आप किसी कारणवश गलत स्टेशन पर उतर गए तो आपको काफी दिक्कत भी हो सकती है. लेकिन, सोचिए अगर आप गलतफहमी या जल्दबाजी में गलत स्टेशन पर उतर जाते हैं तो आप क्या करेंगे? ऐसे में आपको जल्द से जल्द जरूरी कदम उठाना चाहिए. 

आगे क्या करें?

अगर आप गलत स्टेशन पर उतर गए तो बिना समय गंवाए जल्द से जल्द स्टेशन मास्टर से संपर्क करें. उसके उन्हें पूरी जानकारी दें और अपना टिकट दिखाएं. रेलवे नियमों के तहत मामले की जानकारी होने के बाद स्टेशन मास्टर आपकी मदद कर सकते हैं. 

स्टेशन मास्टर फ्री रिटर्न पास दे सकता है?

अगर यात्री सफर के दौरान अपनी गलती से या फिर गलत घोषणा के कारण गलत स्टेशन पर उतर जाता है तो कुछ स्थिति में स्टेशन मास्टर टिकट की जांच के बाद Free Return Journey Pass या फिर संबंधित मेमो दे सकता है. इसकी मदद से यात्री को अपने गंतव्य तक पहुंचने की सुविधा मिल सकती है.

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क्या पास की मदद से आगे सफर कर सकते हैं?

अगर आप स्टेशन मास्टर पास दे देता है तो आपको उसे अगली ट्रेन के अंदर मौजूद टीटीई को दिखाना पडे़गा. रेलवे नियम और पास की शर्तों के मुताबिक, यात्री को उसी रूट पर आगे या वापस यात्रा करने की परमिशन मिल सकती है. लेकिन एक बात का ध्यान रखें, बिना पास और परमिशन के खुद से किसी भी ट्रेन में सफर करने से बचें, वरना आपके खिलाफ जुर्माना लगाया जा सकता है.

कुछ खास बातों का रखें ध्यान 

अगर कोई व्यक्ति ये सोचता है कि हर बार गलत स्टेशन पर उतरने पर ये पास जारी किया जाएगा तो ऐसा नहीं है, क्योंकि इस पास या सफर की परमिशन रेलवे अधिकारी मामले और टिकट की जांच के आधार पर ही जारी करते हैं. कई बार आपको जरूरत पड़ने पर नया टिकट भी खरीदना पड़ सकता है.

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 19 Aug 2026 05:04 PM (IST)
Tags :
Train Utility News INDIAN RAILWAYS
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